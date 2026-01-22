YouTube पर आएंगे AI अवतार, क्रिएटर्स अपनी शक्ल से बना सकेंगे वीडियो
YouTube AI अवतार और नए क्रिएशन टूल्स ला रहा है, जिससे क्रिएटर्स अपनी शक्ल से वीडियो और गेम बना सकेंगे.
Published : January 22, 2026 at 5:45 PM IST
हैदराबाद: यूट्यूब ने बुधवार को ऐलान किया है कि वह इस साल अपने यूज़र्स को एआई की मदद से अपनी ही तरह दिखने वाला डिजिटल वर्ज़न बनाने की सुविधा देगा. इसका मतलब है कि यूट्यूब क्रिएटर्स भविष्य में अपने चेहरे और आवाज़ का इस्तेमाल करके AI से वीडियो तैयार कर सकेंगे. यह फीचर OpenAI के वीडियो ऐप Sora के "Cameo" टूल जैसा होगा, जिसमें यूज़र अपनी चेहरे और आवाज़ को भी एआई वीडियो में डाल सकेंगे.
यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने 2026 की प्राथमिकताओं को लेकर लिखे अपने सालाना लेटर में कहा कि AI उन क्रिएटर्स के लिए बड़ा मौका है. जो नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने एआई की तुलना म्यूजिक सिंथेसाइज़र और Photoshop जैसे पुराने इनोवेशन से की, जिन्होंने क्रिएटिव इंडस्ट्री को बदल दिया था.
कंपनी के मुताबिक, दिसंबर में हर दिन दस लाख से ज्यादा YouTube चैनल AI बेस्ड क्रिएशन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे. ऐसे में आने वाले समय में यूट्यूब इन टूल्स को और बड़ा करने वाला है. मोहन ने बताया कि क्रिएटर्स सिर्फ टेक्स्ट लिखकर गेम्स भी बना सकेंगे. इसके अलावा शॉर्ट वीडियो बनाने में भी एआई का रोल और बढ़ेगा.
एआई रेस में दौड़ रही कंपनियां
Google और OpenAI के बीच AI को लेकर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है. गूगल अपनी एआई चैटबॉट Gemini को आगे बढ़ा रहा है और Gmail, Maps जैसे प्रोडक्ट्स में भी जनरेटिव AI जोड़ रहा है. अब इस रेस में यूट्यूब भी अपनी भागीदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. गूगल ने कहा है कि इस नए फीचर की पूरी जानकारी जल्द शेयर की जाएगी.
नील मोहन ने यह भी साफ किया कि एआई इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए है. बढ़ते एआई कंटेंट को लेकर जो क्वालिटी और भरोसे की चिंता है. उसे ध्यान में रखते हुए यूट्यूब कुछ सख्त नियम लागू करेगा. क्रिएटर्स को यह बताना होगा कि उनका कंटेंट बदला हुआ या सिंथेटिक है.
इसके अलावा, यूट्यूब ऐसे टूल्स भी देगा, जिससे बिना इजाज़त किसी की शक्ल या आवाज़ के इस्तेमाल को रोका जा सके. "AI स्लॉप" यानी कम क्वालिटी वाले ऑटोमैटिक वीडियो से निपटने के लिए प्लेटफॉर्म अपने पुराने एंटी-स्पैम और क्लिकबेट सिस्टम को और मजबूत करेगा.
यूट्यूब पिछले करीब तीन साल से अमेरिका में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है. वहीं Shorts फीचर पर रोज़ाना औसतन 200 अरब व्यूज़ आ रहे हैं, जो इसकी ताकत दिखाता है.