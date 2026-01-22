ETV Bharat / technology

YouTube पर आएंगे AI अवतार, क्रिएटर्स अपनी शक्ल से बना सकेंगे वीडियो

YouTube में अब AI से आपका डिजिटल अवतार और उसी से वीडियो क्रिएशन भी बन सकेगा. ( Image Credit: ETV Bharat )

हैदराबाद: यूट्यूब ने बुधवार को ऐलान किया है कि वह इस साल अपने यूज़र्स को एआई की मदद से अपनी ही तरह दिखने वाला डिजिटल वर्ज़न बनाने की सुविधा देगा. इसका मतलब है कि यूट्यूब क्रिएटर्स भविष्य में अपने चेहरे और आवाज़ का इस्तेमाल करके AI से वीडियो तैयार कर सकेंगे. यह फीचर OpenAI के वीडियो ऐप Sora के "Cameo" टूल जैसा होगा, जिसमें यूज़र अपनी चेहरे और आवाज़ को भी एआई वीडियो में डाल सकेंगे. यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने 2026 की प्राथमिकताओं को लेकर लिखे अपने सालाना लेटर में कहा कि AI उन क्रिएटर्स के लिए बड़ा मौका है. जो नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने एआई की तुलना म्यूजिक सिंथेसाइज़र और Photoshop जैसे पुराने इनोवेशन से की, जिन्होंने क्रिएटिव इंडस्ट्री को बदल दिया था. कंपनी के मुताबिक, दिसंबर में हर दिन दस लाख से ज्यादा YouTube चैनल AI बेस्ड क्रिएशन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे. ऐसे में आने वाले समय में यूट्यूब इन टूल्स को और बड़ा करने वाला है. मोहन ने बताया कि क्रिएटर्स सिर्फ टेक्स्ट लिखकर गेम्स भी बना सकेंगे. इसके अलावा शॉर्ट वीडियो बनाने में भी एआई का रोल और बढ़ेगा. एआई रेस में दौड़ रही कंपनियां