ऐड ब्लॉकर्स के खिलाफ YouTube की कार्रवाई, कमेंट्स को कर रहा है बंद

YouTube ऐड ब्लॉकर्स के लिए नई मुश्किलें जोड़ रहा है. यह ऐड ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए कमेंट्स को रोक रहा है.

YouTube takes action against ad blockers
ऐड ब्लॉकर्स के खिलाफ YouTube की कार्रवाई (फोटो - ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म YouTube अगर ठीक से काम नहीं करता है, तो इसके यूजर्स को काफी बुरा लगता है. जानकारी के सामने आ रही है, कुछ ऐसा ही पिछले कुछ समय से हो रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें प्लेटफॉर्म में काफी दिक्कतें आ रही हैं. और ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर किया जा रहा है.

पिछले कुछ दिनों में, YouTube सबरेडिट पर कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, कि YouTube वीडियो पर कमेंट्स ब्लॉक हो रहे हैं. इन रिपोर्ट्स की माने, तो यूज़र्स को एक मैसेज दिखता है, जिसमें लिखा होता है 'कमेंट्स बंद हैं,' जो कई वीडियो पर दिखता है. यह समस्या बहुत बड़ी लगती है क्योंकि दर्जनों लोग इसका सामना कर रहे हैं.

इसके अलावा, ऐसा लगता है कि यह समस्या सिर्फ कमेंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे ज्यादा है, क्योंकि YouTube कुछ यूज़र्स के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन भी ब्लॉक कर रहा है. Reddit के अलावा, कुछ रिपोर्ट्स को X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ट्रैक किया जा सकता है.

यह समस्या ऐड ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करने वाले YouTube Premium यूज़र्स पर भी असर डाल सकती है, जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. यूज़र्स के कमेंट्स के आधार पर, ऐसा लगता है कि यह YouTube का उन यूज़र्स के खिलाफ़ नया अभियान है, जो बिना पैसे दिए ऐड स्किप कर देते हैं, क्योंकि इन सभी मामलों में आम वजह ऐड ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करना है.

सामने आए कुछ मामलों में, ऐसे ब्राउज़र इस्तेमाल करने वाले लोग जिनमें ऐड्स के लिए बिल्ट-इन ब्लॉकर्स और ट्रैकर्स होते हैं, जैसे कि Brave, ने भी ऐसी ही दिक्कतों की रिपोर्ट की है. YouTube के इस कदम की पुष्टि कई फोरम पोस्ट और X पोस्ट से होती है, जिसमें कहा गया है कि ऐड ब्लॉकर बंद होने पर कमेंट्स वापस आ जाते हैं, जो साफ तौर पर वीडियो की बड़ी कंपनी के ऐड ब्लॉकर के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश का संकेत है.

बता दें कि यह ऐड ब्लॉकर्स के खिलाफ YouTube की पहली कार्रवाई नहीं है. असल में, यह उन लोगों के खिलाफ हाल ही में किए गए कई कार्रवाई में से सिर्फ़ एक है जो YouTube के लिए पैसे नहीं देना चाहते हैं. बता दें कि हाल ही में, YouTube ने यूज़र्स को उनके ऐड ब्लॉकर्स बंद करने की चेतावनी देने से लेकर बिल्ट-इन ऐड ब्लॉकर्स वाले खास वेब ब्राउज़र पर एक्सेस को पूरी तरह से रोकने तक, कई बड़े कदम उठाए हैं.

