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YouTube Shorts में आया डबल स्पीड प्लेबैक,लाइक-डिसलाइक फीचर्स में बदलाव

डिसलाइक बटन हटाकर कंपनी पॉजिटिव माहौल बनाने पर जोर दे रही है ताकि क्रिएटर्स को प्रोत्साहन मिल सके. ( Image Credit: Youtube )

यूट्यूब शॉर्ट्स में अब यूज़र्स वीडियो की स्पीड को दोगुनी कर सकते हैं. इससे जानकारी तेजी से ग्रहण की जा सकेगी और कोई खास हिस्सा देखना हो तो आसानी से पहुंचा जा सकेगा. इसके अलावा नया "क्लियर स्क्रीन मोड" भी जोड़ा गया है, जिसमें प्लेबैक के दौरान सभी आइकॉन्स और टेक्स्ट अस्थायी रूप से छिप जाते हैं. इससे स्क्रीन पूरी तरह साफ दिखती है और यूजर्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वीडियो का पूरा मजा ले सकते हैं. ये फीचर्स खासकर उन यूज़र्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे जो रोज कई शॉर्ट्स देखते हैं और जल्दी-जल्दी कंटेंट ब्राउज करते हैं.

हैदराबाद: यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म में कई नए फीचर्स शुरू करने का ऐलान किया है, जो यूज़र्स के अनुभव को और भी आसान और तेज बनाने वाली है. कंपनी का कहना है कि ये बदलाव यूज़र्स को कंटेंट को जल्दी समझने और पसंदीदा हिस्से तक जल्दी पहुंचने में मदद करेंगे. आपको बता दें कि यूट्यूब का शॉर्ट्स पहले से ही छोटे वीडियोज़ का मंच है, लेकिन अब इसे यूज़र्स के लिए और भी बेहतर बनाया जा रहा है.

यूट्यूब ने शॉर्ट्स से डिसलाइक बटन को पूरी तरह से हटा दिया है. अब यूजर्स किसी वीडियो को नापसंद करने के लिए “Not Interested” या “Don’t recommend this channel” विकल्प का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से लाइक बटन की जगह अब हार्ट इमोजी का ऑप्शन मिलेगा. कंपनी का मकसद ज्यादा पॉजिटिव और कम नेगेटिव फीडबैक वाला माहौल बनाना है. ये बदलाव शॉर्ट्स को पहले से भी आकर्षक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है.

किसी वीडियो को नापसंद करने के लिए “Not Interested” या “Don’t recommend this channel” विकल्प (Image Credit: Youtube)

यूट्यूब शॉर्ट्स 2024 में लॉन्च होने के बाद तेजी से लोकप्रिय हुआ है. सीईओ नील मोहन के अनुसार जून 2025 इस प्लेटफॉर्म ने औसतन 200 बिलियन डेली व्यूज हासिल करने का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि, कंपनी एक व्यू को वीडियो खुलते ही गिन लेती है. रिपोर्ट्स बताती है कि अब शॉर्ट्स टीवी स्क्रीन्स पर भी काफी देखे जा रहे हैं और हर महीने 2 बिलियन घंटे से ज्यादा कंटेंट टीवी पर खप रहा है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि शॉर्ट-फॉर्म वीडियो का भविष्य कितना उज्जवल है.

नए अपडेट्स धीरे-धीरे रोलआउट किए जाएंगे. गूगल ने अभी तक इस फीचर को लॉन्च करने की कोई पक्की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि समय के साथ-साथ ये फीचर्स सभी यूज़र्स तक पहुंच जाएंगे. इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन नए फीचर्स को स्टेप-वाइज फेज़ में लॉन्च करेगी और इसे धीरे-धीरे सभी यूज़र्स तक पहुंचाया जाएगा.