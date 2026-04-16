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YouTube ने दिया शॉर्ट्स की लत छुड़ाने का ऑप्शन, जीरो लिमिट फीचर से ऐसे बंद करें फीड!

बच्चों के अकाउंट पर फैमिली लिंक से जीरो लिमिट लगाने पर शॉर्ट्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं. रिमाइंडर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

This new YouTube setting appears to be a commendable effort to help control screen time; however, for adults, it serves merely as a form of advice that may assist in changing habits.
यूट्यूब की यह नई सेटिंग स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने का एक अच्छा प्रयास लगती है लेकिन वयस्कों के लिए सिर्फ सलाह का रूप लेती है जिससे आदत बदलने में मदद मिल सकती है. (Image Credit: Youtube blog)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 16, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: यूट्यूब ने हाल ही में एक ऐसा फीचर लाया है जिससे शॉर्ट्स की लत से छुटकारा पाना थोड़ा आसान हो सकता है. कंपनी ने मोबाइल ऐप में टाइ मैनेजमेंट सेटिंग्स के अंदर शॉर्ट्स फीड लिमिट का ऑप्शन जोड़ दिया है.

इसमें आप तय कर सकते हैं कि आपको रोजाना कितना समय शॉर्ट्स देखना है. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि लिमिट को जीरो मिनट तक सेट किया जा सकता है, जिससे शॉर्ट्स फीड पूरी तरह बंद हो जाती है. हालांकि, यह फीचर सेटिंग्स के अंदर थोड़ी छिपी हुई है.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

  • इसके लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब ऐप खोलना होगा.
  • नीचे अपनी प्रोफाइल पर टैप करना होगा.
  • उसके बाद सेटिंग्स में जाना होगा.
  • वहां टाइम मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा.
  • उसके अंदर शॉर्ट्स फीड लिमिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा.
Youtube Shorts
यूट्यूब शॉर्ट्स फीड को लिमिट करने के ऑप्शन्स (Image Credit: Youtube)

गूगल सपोर्ट पेज के जरिए इस नए फीचर का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक यहां से आप 15 मिनट से लेकर दो घंटे तक का समय चुन सकते हैं या फिर सीधे जीरो पर सेट कर सकते हैं. जीरो चुनने पर शॉर्ट्स टैब में वीडियो दिखना बंद हो जाते हैं और बस एक मैसेज आता है कि आपकी लिमिट पूरी हो गई है. हालांकि, यहां एक पेच है. आम यूजर्स के लिए यह लिमिट सिर्फ एक याद दिलाने जैसा है.

मैसेज आने पर आप उसे खारिज कर सकते हैं और फिर से स्क्रॉल करना शुरू कर सकते हैं यानी यह को सख्त दीवार नहीं है, बल्कि एक सलाह की तरह काम करता है. वहीं, अगर माता-पिता फैमिली लिंक के जरिए बच्चों के अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं तो स्थिति अलह होती है. वहां लिमिट को डिसमिस नहीं किया जा सकता, खासकर टीनएजर्स के लिए. जीरो सेट करने पर बच्चे शॉर्ट्स देख ही नहीं पाएंगे.

यह फीचर अभी सिर्फ मोबाइल पर उपलब्ध है. डेस्कटॉप यूजर्स को अभी भी ब्राउजर एक्सटेंशन का सहारा लेना पड़ सकता है. यूट्यूब ने इसकी कोई बड़ी घोषणा नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि कंपनी शॉर्ट्स को अपना बड़ा हिस्सा मानती है. 2020 से शुरू हुए इस फॉर्मेट में अब तीन मिनट तक की वीडियो और एआई टूल्स जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. हालांकि, स्क्रीन टाइम को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ऐसा लगता है कि यूट्यूब को कुछ कदम उठाने पड़े है. अब देखना होगा कि यूट्यूब का यह नया कदम अडल्ट यूज़र्स और बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने में कितनी मदद कर सकता है.

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