ETV Bharat / technology

YouTube ने लॉन्च किया नया ‘Ask’ बटन, अब AI देगा वीडियो से जुड़े सभी सवालों के जवाब

YouTube ने Gemini AI पावर्ड Ask बटन लॉन्च किया है, जिससे यूज़र्स वीडियो से जुड़े सवाल पूछकर तुरंत जवाब पा सकते हैं. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की जरूरत अब लगभग हरेक क्षेत्र में पड़ने लगी है. यूट्यूब ने भी एक नया एआई-पावर्ड फीचर लॉन्च किया है. यूट्यूब ने अपने यूज़र्स को एक नई सुविधा देने के लिए ASK बटन रोलआउट करना शुरू किया है, जो आपको कुछ चुनिंदा वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा. आस्क का हिंदी में अर्थ होता है - पूछना. इसका मतलब है आप किसी भी वीडियो के नीचे दिख रहे आस्क बटन को जब क्लिक करेंगे, तो उसी वीडियो की साइड में एक चैट विंडो खुल जाएगी, जिसमें आप उस वीडियो से जुड़ी तमाम सवाल पूछ सकते हैं. उस वीडियो की समरी भी पूछ सकते हैं.

यूट्यूब ने अपने इस नए और खास एआई फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक यह फीचर सभी वीडियो में नहीं दिख रहा है. ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह फीचर आपको हरेक वीडियो में दिखने लगा. यूट्यूब का यह नया ASK बटन किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे दिखने वाले Share और Download वाले ऑप्शन के बीच में दिखाई देता है, जिसका आइकन Gemini जैसा है. यूट्यूब का यह नया फीचर गूगल के एआई मॉडल जेमिनी की मदद से ही काम करता है.

यूट्यूब का नया फीचर

इस फीचर की मदद से आप किसी भी वीडियो के बारे में सीधे सवाल पूछ सकते हैं. आप वीडियो की समरी से लेकर, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन या फिर किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं. आप इसमें वीडियो में हुई किसी खास बात का टाइम ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं, जिससे आपको उस बात को ढूंढने के लिए पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.