YouTube ने लॉन्च किया नया ‘Ask’ बटन, अब AI देगा वीडियो से जुड़े सभी सवालों के जवाब

YouTube ने नया Ask फीचर शुरू किया है, जिससे आप वीडियो देखते वक्त सीधे सवाल पूछकर AI से जवाब पा सकेंगे.

YouTube has launched the Gemini AI powered Ask button, which allows users to ask questions related to videos and get instant answers.
YouTube ने Gemini AI पावर्ड Ask बटन लॉन्च किया है, जिससे यूज़र्स वीडियो से जुड़े सवाल पूछकर तुरंत जवाब पा सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 7:11 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की जरूरत अब लगभग हरेक क्षेत्र में पड़ने लगी है. यूट्यूब ने भी एक नया एआई-पावर्ड फीचर लॉन्च किया है. यूट्यूब ने अपने यूज़र्स को एक नई सुविधा देने के लिए ASK बटन रोलआउट करना शुरू किया है, जो आपको कुछ चुनिंदा वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा. आस्क का हिंदी में अर्थ होता है - पूछना. इसका मतलब है आप किसी भी वीडियो के नीचे दिख रहे आस्क बटन को जब क्लिक करेंगे, तो उसी वीडियो की साइड में एक चैट विंडो खुल जाएगी, जिसमें आप उस वीडियो से जुड़ी तमाम सवाल पूछ सकते हैं. उस वीडियो की समरी भी पूछ सकते हैं.

यूट्यूब ने अपने इस नए और खास एआई फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक यह फीचर सभी वीडियो में नहीं दिख रहा है. ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह फीचर आपको हरेक वीडियो में दिखने लगा. यूट्यूब का यह नया ASK बटन किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे दिखने वाले Share और Download वाले ऑप्शन के बीच में दिखाई देता है, जिसका आइकन Gemini जैसा है. यूट्यूब का यह नया फीचर गूगल के एआई मॉडल जेमिनी की मदद से ही काम करता है.

यूट्यूब का नया फीचर

इस फीचर की मदद से आप किसी भी वीडियो के बारे में सीधे सवाल पूछ सकते हैं. आप वीडियो की समरी से लेकर, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन या फिर किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं. आप इसमें वीडियो में हुई किसी खास बात का टाइम ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं, जिससे आपको उस बात को ढूंढने के लिए पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

There is a pop-up chat window on the right side of this picture, in which you can see questions and answers.
इस पिक्चर की राइट साइड में पॉप-अप चैट विंडो, जिसमें आप सवाल-जवाब देख सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Screenshot/Youtube)

Youtube का Ask बटन वीडियो प्लेयर के नीचे, “Share” और “Download” ऑप्शन के बीच में दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद एक पॉप-अप चैट विंडो खुलती है, जहां आप या तो अपने सवाल खुद टाइप करके पूछ सकते हैं या एआई आपको खुद सवालों के सलाह भी देगा, आप उनपर क्लिक करके भी सवालों के जवाब पूछ सकते हैं. AI आपके सवालों के जवाब वीडियो की कंटेंट बेस पर रियल-टाइम में देगा, ताकि आपको पूरा वीडियो स्किप किए बिना ही जल्दी इनसाइट्स मिल जाएं.

कैसे करता है काम?

फीचरडिटेल
बटन का नामAsk (Gemini Icon के साथ)
लोकेशनShare और Download वाले ऑप्शन के बीच में
प्लेटफॉर्मAndroid, iPhone और Windows
पावर्ड बायGoogle Gemini AI
लैंग्वेजफिलहाल सिर्फ इंग्लिश में उपलब्ध
उपलब्धताभारत, अमेरिका, कनाडा, न्यूज़ीलैंड (18 से ज्यादा उम्र वाले यूज़र्स के लिए)

AI सिस्टम YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट और डिस्क्रिप्शन को पढ़कर Large Language Models (LLMs) के ज़रिए जवाब तैयार करता है. फिलहाल ये फीचर कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए टेस्टिंग में है. हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ YouTube Premium तक लिमिटेड नहीं है. इसका फायदा नॉन-प्रीमियम यूज़र्स भी उठा सकते हैं, जिनके लिए कंपनी इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है.

