YouTube Premium Lite यूज़र्स के लिए खुशखबरी, अब बिना इंटरनेट भी देख सकेंगे वीडियो

YouTube Premium Lite में अब बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड फीचर मिलेगा, कीमत फिलहाल 89 रुपये प्रति महीने ही है.

अब 89 रुपये में मिलेगा बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी. (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: यूट्यूब ने भारत समेत कई देशों में अपने सस्ते प्लान यानी यूट्यूब प्रीमियम लाइट (Youtube Premium Lite) को और बेहतर बनाने का ऐलान किया है. कंपनी ने बताया है कि इस प्लान में अब दो बड़े फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिनके नाम बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड्स हैं. यूज़र्स काफी वक्त से इन दोनों फीचर्स की मांग कर रहे थे. अब आने वाले हफ्तों में ये दोनों फीचर्स सभी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगी.

बैकग्राउंड प्ले की मदद से अब प्रीमियम लाइट यूज़र्स किसी भी वीडियो को बैकग्राउंड में चला सकेंगे. इसका मतलब है कि अगर आप कोई पॉडकास्ट, इंटरव्यू, म्यूज़िक वीडियो या लंबी चर्चा सुन रहे हैं तो स्क्रीन बंद करने या किसी दूसरी ऐप का इस्तेमाल करने पर भी वीडियो की आवाज बंद नहीं होगी. पहले यह सुविधा सिर्फ फुल YouTube Premium प्लान में मिलती थी.

Premium Lite में Offline Downloads

इसके अलावा अब Premium Lite में Offline Downloads का फीचर भी मिलेगा. यूज़र्स Wi-Fi या मोबाइल डेटा से वीडियो डाउनलोड करके बाद में बिना इंटरनेट के देख सकेंगे. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो यात्रा के दौरान या कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में वीडियो देखते हैं. इससे डेटा की बचत भी होगी और बार-बार बफरिंग की परेशानी नहीं होगी.

अब तक Premium Lite प्लान में सिर्फ कम विज्ञापन दिखाए जाते थे, लेकिन बैकग्राउंड प्ले और डाउनलोड जैसी सुविधाएं नहीं थीं. ऐसे में कई यूज़र्स को लगता था कि कम कीमत के बावजूद इसमें जरूरी फीचर्स की कमी है. नए अपडेट के बाद यह प्लान ज्यादा वैल्यू देने वाला विकल्प बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम खर्च में बेहतर अनुभव चाहते हैं.

हालांकि, Premium Lite में अभी भी यूट्यूब प्रीमियम के सभी फायदे नहीं मिलते. उदाहरण के लिए, YouTube Music Premium की सुविधा, जैसे म्यूजिक ऐप में बिना विज्ञापन गाने सुनना और ऑडियो-ओनली प्लेबैक आदि की सुविधाएं यूट्यूब प्रीमियम लाइट में मौजूद नहीं है. भारत में यूट्यूब प्रीमियम लाइट की कीमत 89 रुपये प्रति महीने हैं. यह कीमत फुल प्रीमियम के स्टूडेंट प्लान के बराबर है.

इसके अलावा Individual प्लान 149 रुपये प्रति माह से शुरू होता है और इसका सालाना प्लान 1,490 रुपये में उपलब्ध है. Family प्लान 299 रुपये और दो लोगों वाला प्लान 219 रुपये प्रति महीने की रेट में आता है. फिलहाल, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि नए फीचर्स जुड़ने के बाद Premium Lite की कीमत में कोई बदलाव होगा या नहीं.

संपादक की पसंद

