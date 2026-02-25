ETV Bharat / technology

YouTube Premium Lite यूज़र्स के लिए खुशखबरी, अब बिना इंटरनेट भी देख सकेंगे वीडियो

अब 89 रुपये में मिलेगा बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी. ( Google )

हैदराबाद: यूट्यूब ने भारत समेत कई देशों में अपने सस्ते प्लान यानी यूट्यूब प्रीमियम लाइट (Youtube Premium Lite) को और बेहतर बनाने का ऐलान किया है. कंपनी ने बताया है कि इस प्लान में अब दो बड़े फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिनके नाम बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड्स हैं. यूज़र्स काफी वक्त से इन दोनों फीचर्स की मांग कर रहे थे. अब आने वाले हफ्तों में ये दोनों फीचर्स सभी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगी. बैकग्राउंड प्ले की मदद से अब प्रीमियम लाइट यूज़र्स किसी भी वीडियो को बैकग्राउंड में चला सकेंगे. इसका मतलब है कि अगर आप कोई पॉडकास्ट, इंटरव्यू, म्यूज़िक वीडियो या लंबी चर्चा सुन रहे हैं तो स्क्रीन बंद करने या किसी दूसरी ऐप का इस्तेमाल करने पर भी वीडियो की आवाज बंद नहीं होगी. पहले यह सुविधा सिर्फ फुल YouTube Premium प्लान में मिलती थी. Premium Lite में Offline Downloads इसके अलावा अब Premium Lite में Offline Downloads का फीचर भी मिलेगा. यूज़र्स Wi-Fi या मोबाइल डेटा से वीडियो डाउनलोड करके बाद में बिना इंटरनेट के देख सकेंगे. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो यात्रा के दौरान या कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में वीडियो देखते हैं. इससे डेटा की बचत भी होगी और बार-बार बफरिंग की परेशानी नहीं होगी.