YouTube Recap 2025 फीचर लॉन्च, अब पता चलेगा कि पूरे साल में आपने क्या-क्या देखा

YouTube ने पहली बार पेश किया सालाना Recap फीचर, जिसमें आपकी वॉचिंग पर्सनैलिटी से लेकर टॉप चैनल और टॉप म्यूजिक तक सबकुछ एक जगह दिखेगा. ( फोटो क्रेडिट: Youtube )

हैदराबाद: यूट्यूब में हम पूरे साल बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, जो अलग-अलग इंटरेस्ट और कैटेगिरी की होती है, लेकिन क्या आपको याद रहता है कि पूरे साल आपने क्या देखा है. अगर आपको आपकी यूट्यूब वॉच हिस्ट्री की एक हाइलाइट देखने को मिल जाए तो कैसा रहेगा? यूट्यूब ने ऐसा ही एक फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम YouTube Recap है. इस फीचर के जरिए यूट्यूब 2025 में आपके द्वारा की गई एक्टीविटीज को एक क्रिस्प, कूल और पर्सनलाइज़्ड स्टाइल में सामने रख देता है. यूट्यूब ब्लॉग के अनुसार, रिकैप फीचर के जरिए आप देख सकेंगे कि पूरे साल में आपने यूट्यूब पर क्या-क्या देखा है, कौनसे यूट्यूब चैनल आपके पसंदीदा बन गए, कब आपने नई हॉबी शुरू की और कब आप किसी नए म्यूज़िक आर्टिस्ट पर फिदा हो गए. इन सभी चीजों को याद रखना आसान नहीं होता लेकिन अब यूट्यूब रिकैप फीचर फीचर इसमें आपकी मदद करेगा. इसे जल्द ही पूरी दुनिया में रोलआउट किया जाएगा. (फोटो क्रेडिट: Youtube) यूट्यूब का रिकैप फीचर यह फीचर शुरुआत में नॉर्थ अमेरिका के यूज़र्स के लिए लाइव हो चुका है और कुछ ही दिनों में दुनिया भर में रोल आउट हो जाएगा. Recap आपको सीधे YouTube की होमपेज या फिर You टैब में मिल जाएगा, चाहे आप मोबाइल चला रहे हों या फिर लैपटॉप।, दोनों ही जगहों पर आपको यूट्यूब रिकैप फीचर मिल जाएगा.