YouTube Recap 2025 फीचर लॉन्च, अब पता चलेगा कि पूरे साल में आपने क्या-क्या देखा
YouTube Recap के जरिए आपके पूरे साल की वॉच हिस्ट्री अब एक ही जगह, एकदम आसान और पर्सनल स्टाइल में दिखेगी.
Published : December 3, 2025 at 1:57 PM IST
हैदराबाद: यूट्यूब में हम पूरे साल बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, जो अलग-अलग इंटरेस्ट और कैटेगिरी की होती है, लेकिन क्या आपको याद रहता है कि पूरे साल आपने क्या देखा है. अगर आपको आपकी यूट्यूब वॉच हिस्ट्री की एक हाइलाइट देखने को मिल जाए तो कैसा रहेगा? यूट्यूब ने ऐसा ही एक फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम YouTube Recap है. इस फीचर के जरिए यूट्यूब 2025 में आपके द्वारा की गई एक्टीविटीज को एक क्रिस्प, कूल और पर्सनलाइज़्ड स्टाइल में सामने रख देता है.
यूट्यूब ब्लॉग के अनुसार, रिकैप फीचर के जरिए आप देख सकेंगे कि पूरे साल में आपने यूट्यूब पर क्या-क्या देखा है, कौनसे यूट्यूब चैनल आपके पसंदीदा बन गए, कब आपने नई हॉबी शुरू की और कब आप किसी नए म्यूज़िक आर्टिस्ट पर फिदा हो गए. इन सभी चीजों को याद रखना आसान नहीं होता लेकिन अब यूट्यूब रिकैप फीचर फीचर इसमें आपकी मदद करेगा.
यूट्यूब का रिकैप फीचर
यह फीचर शुरुआत में नॉर्थ अमेरिका के यूज़र्स के लिए लाइव हो चुका है और कुछ ही दिनों में दुनिया भर में रोल आउट हो जाएगा. Recap आपको सीधे YouTube की होमपेज या फिर You टैब में मिल जाएगा, चाहे आप मोबाइल चला रहे हों या फिर लैपटॉप।, दोनों ही जगहों पर आपको यूट्यूब रिकैप फीचर मिल जाएगा.
Recap का सबसे बड़ा हाइलाइट यह है कि यह आपकी वॉच हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह दिखाता है. इसमें आपके टॉप चैनल कौन से थे, आप किन टॉपिक्स में ज़्यादा घुले रहे, किस चीज़ पर आपने डीप डाइव किया और सालभर में आपकी देखने की आदतें कैसे बदलीं, सबकुछ एकदम साफ और मज़ेदार कार्ड्स में दिखाई देगा.
आपको अलग-अलग तरह के अधिकतम 12 कार्ड्स मिल सकते हैं, जिनमें ये सब हो सकते हैं:
- आपके टॉप चैनल
- टॉप इंटरेस्ट्स
- आपका व्यूइंग पैटर्न कैसे बदला
- आपकी परसनैलिटी टाइप (जैसे Adventurer, Skill Builder, Sunshiner, Wonder Seeker आदि)
9 राउंड की टेस्टिंग के बाद बना फीचर
YouTube की टीम ने इस फीचर को बनाने के लिए 9 राउंड्स की टेस्टिंग की और करीब पचास से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स चेक किए, ताकि फाइनल रिकैप फीचर ऐसा लगे जैसे ये फीचर आपके लिए ही बनाया गया है. अगर आप पूरे साल YouTube Music पर गाने सुनते रहे, तो आपको इसमें आपके टॉप सॉन्ग्स, टॉप आर्टिस्ट्स और आपके फेवरेट जेनर्स भी दिखाई देंगे. इसके अलावा आप देख सकेंगे कि आपने कितने देशों के गाने सुने, यानी आपकी इंटरनेशनल लिसनिंग का छोटा स्नैपशॉट भी मिलेगा. आइए हम आपको एक छोटे टेबल के जरिए समझाते हैं कि यूट्यूब रिकैप फीचर में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी:
|कैटेगरी
|आपको क्या दिखेगा
|Top Channels
|आपके सबसे ज़्यादा देखे गए YouTubers
|Top Interests
|जिन टॉपिक्स पर आपने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया
|Personality Type
|आपकी वॉचिंग हैबिट के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी
|Top Music Stats
|आपके टॉप आर्टिस्ट्स, सॉन्ग्स और जेनर्स
|Viewing Evolution
|सालभर में आपकी पसंद कैसे बदली
YouTube Recap सिर्फ डेटा नहीं दिखाता, ये आपकी पूरे साल की डिजिटल मेमोरी को एक स्टाइलिश तरीके से पेश करता है और आपको मौका देता है कि आप इन्हें सेव या दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकें.