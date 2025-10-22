ETV Bharat / technology

YouTube ने लॉन्च किया Deepfake Detection Tool, अब कोई नहीं बना सकेगा आपका नकली वीडियो!

YouTube ने Deepfake से लड़ने के लिए AI Likeness Detection Tool लॉन्च किया है, जो क्रिएटर्स की पहचान और आवाज की सुरक्षा करेगा.

YouTube's new AI tool is designed to protect creators' faces and voices from deepfakes, enhancing security through identity verification.
YouTube का नया AI टूल क्रिएटर्स के चेहरे और आवाज़ को Deepfake से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, पहचान की पुष्टि के साथ सुरक्षा बढ़ेगी. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 4:03 PM IST

हैदराबाद: YouTube ने आखिरकार अपने उस एआई टूल (AI Tool) को लॉन्च कर दिया है, जिसका इंतजार यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स पिछले कई महीनों से कर रहे थे. इस टूल का नाम AI Likeness Detection Tool है. इस एआई टूल का काम हर वीडियो की पहचान करना है कि कौनसा वीडियो असली है और नकली है. इस टूल की वजह से पता चल सकेगा कि कौनसा वीडियो Deepfake की मदद से बनाया गया है. आइए हम आपको इस टूल के बारे में बताते हैंय

अब अगर कोई आपकी आवाज़ या चेहरा इस्तेमाल करके नकली वीडियो बनाता है तो यूट्यूब का यह नया एआई टूल उस वीडियो को पहचान लेगा और आपको अलर्ट करेगा. AI Likeness Detection Tool यूट्यूब का एक एआई-बेस्ड सिस्टम है. अगर किसी वीडियो में किसी क्रिएटर की जैसी सेम आवाज़ या चेहरे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो यूट्यूब का यह एआई टूल उसे डिटेक्ट कर लेता है.

YouTube will display videos it suspects may have used AI.
YouTube उन वीडियोज़ को दिखाएगा जिनमें उसे शक होगा कि AI का इस्तेमाल हुआ है. (Image Credit: Screenshot/Creator Insider)

इस टूल का मकसद

  • Deepfake वीडियो से क्रिएटर्स की सुरक्षा करना
  • ऑनलाइन गलत जानकारी फैलाने से रोकना
  • यह सुनिश्चित करना कि कोई भी आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल न कर सके

कैसे मिलेगा इस टूल का एक्सेस?

  • YouTube ने शुरुआत में इसे सिर्फ YouTube Partner Programme (YPP) के मेंबर्स के लिए उपलब्ध कराया है.
  • जल्द ही इसे और यूज़र्स तक बढ़ाया जाएगा.

एक्सेस पाने के लिए एक onboarding process पूरा करना होगा:

स्टेपज़रूरी चीज़ें
स्टेप 1:अपनी सहमति देनी होगी कि डेटा प्रोसेस किया जाएगा
स्टेप 2:एक गवर्नमेंट ID कार्ड सबमिट करनी होगी
स्टेप 3:एक वीडियो सेल्फी अपलोड करनी होगी ताकि पहचान की पुष्टि हो सके

इन सभी जानकारियों को गूगल के सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद यूज़र को टूल का एक्सेस मिल जाएगा.

यह टूल कैसे काम करता है?

स्टेप 1: इस नए टूल एक्टिव होने के बाद, क्रिएटर अपने YouTube Studio → Content ID सेक्शन में जाकर एक नया टैब देखेंगे — “AI Likeness Detection”

स्टेप 2: वहां पर YouTube उन वीडियोज़ को दिखाएगा जिनमें उसे शक होगा कि AI का इस्तेमाल हुआ है.

स्टेप 3: साथ ही, सिस्टम इन वीडियोज़ को “प्रायोरिटी बेस्ड” कैटेगराइज़ करेगा ताकि यूज़र पहले सबसे ज़रूरी मामलों को देख सके.

You can request YouTube to remove a video.
आप YouTube से वीडियो हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. (Image Credit: Screenshot/Creator Insider)

अगर Deepfake वीडियो मिल जाए तो क्या करें?

अगर किसी वीडियो में आपका चेहरा या आवाज़ गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे:

  • Remove Request: आप YouTube से वीडियो हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
  • Archive Request: अगर वीडियो आपको हानिकारक नहीं लगता, तो उसे आर्काइव कर सकते हैं ताकि रिकॉर्ड बना रहे.

उसके बाद YouTube उस वीडियो को रिव्यू करेगा और फिर जरूरी एक्शन लेगा.

कुछ बातें ध्यान में रखें

  • टूल अभी शुरुआती फेज़ में है, इसलिए कभी-कभी आपकी अपनी वीडियो भी दिख सकती है.
  • यूज़र्स चाहें तो “Manage Tool” सेक्शन से इस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हैं.
  • अगर आप इसे ऑफ करते हैं, तो 24 घंटे के भीतर YouTube आपका डेटा प्रोसेस करना बंद कर देगा.

क्यों है ये टूल ज़रूरी?

आजकल Deepfake वीडियोस इतनी रियल लगने लगी हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है. ऐसे में अगर किसी क्रिएटर के चेहरे या आवाज़ का इस्तेमाल गलत तरीके से हो, तो उसकी इमेज और ऑडियंस दोनों पर असर पड़ता है. YouTube का यह टूल उस भरोसे को बनाए रखने में मदद करेगा, जो यूज़र्स और क्रिएटर्स के बीच सबसे बड़ी ताकत है.

If the video doesn't seem harmful to you, you can archive it to keep a record.
अगर वीडियो आपको हानिकारक नहीं लगता, तो उसे आर्काइव कर सकते हैं ताकि रिकॉर्ड बना रहे. (Image Credit: Screenshot/Creator Insider)

YouTube ने इस फीचर का पहला पायलट यानी टेस्ट दिसंबर 2024 में शुरू किया था. अब इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है ताकि दुनियाभर के क्रिएटर्स अपनी पहचान की सुरक्षा कर सकें और अपनी किसी भी डीपफेक वीडियो की पहचान कर सके.

