YouTube सर्च सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब अलग-अलग दिखेंगी लंबी वीडियो और Shorts!

YouTube सर्च में नए फिल्टर्स से अब Shorts और लंबे वीडियो ढूंढना पहले से ज्यादा आसान होगा. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

हैदराबाद: यूट्यूब ने अपने सर्च सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है, जिसका मकसद यूज़र्स को सही और काम का कंटेंट जल्दी ढूंढने में मदद करना है. इसके लिए यूट्यूब के यूज़र्स लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि सर्च करते वक्त Shorts, लंबे वीडियो और दूसरे फॉर्मेट्स आपस में मिक्स होकर दिखते हैं, जिससे मनचाहा वीडियो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इन्हीं फीडबैक को ध्यान में रखते हुए YouTube ने अपने एडवांस सर्च फिल्टर्स को पहले से ज्यादा साफ, आसान और समझने लायक बना दिया है.

इस अपडेट का सबसे अहम बदलाव टाइप कैटेगरी में नए Shorts फिल्टर का जुड़ना है. अब यूज़र यह साफ तौर पर चुन सकते हैं कि उन्हें सिर्फ Shorts देखने हैं या फिर लंबे वीडियो. पहले सर्च रिज़ल्ट्स में दोनों फॉर्मेट एक साथ दिखते थे, जिससे खासकर लंबी जानकारी वाले वीडियो ढूंढने में दिक्कत आती थी. नए फिल्टर के बाद यह परेशानी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है.

Sort By का नाम बदलकर हुआ Prioritise

यूट्यूब ने Sort By मेन्यू का नाम बदलकर अब Prioritise कर दिया है. कंपनी का कहना है कि नया नाम ज्यादा बेहतर तरीके से यह बताता है कि सर्च रिज़ल्ट्स किस आधार पर दिखाए जा रहे हैं. इसी मेन्यू में मौजूद View count ऑप्शन को भी बदलकर Popularity कर दिया गया है. Popularity सिर्फ व्यूज़ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें वॉच टाइम, वीडियो की क्वालिटी और सर्च से उसकी रिलिवेंस जैसे फैक्टर भी शामिल होते हैं. इससे यूज़र को ज्यादा काम के और पसंद किए जाने वाले वीडियो ऊपर दिखने लगेंगे.