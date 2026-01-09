YouTube सर्च सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब अलग-अलग दिखेंगी लंबी वीडियो और Shorts!
YouTube ने नए सर्च फिल्टर्स और Prioritise सिस्टम के साथ Shorts और लंबे वीडियो ढूंढने का अनुभव ज्यादा आसान और साफ बनाया.
Published : January 9, 2026 at 4:38 PM IST
हैदराबाद: यूट्यूब ने अपने सर्च सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है, जिसका मकसद यूज़र्स को सही और काम का कंटेंट जल्दी ढूंढने में मदद करना है. इसके लिए यूट्यूब के यूज़र्स लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि सर्च करते वक्त Shorts, लंबे वीडियो और दूसरे फॉर्मेट्स आपस में मिक्स होकर दिखते हैं, जिससे मनचाहा वीडियो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इन्हीं फीडबैक को ध्यान में रखते हुए YouTube ने अपने एडवांस सर्च फिल्टर्स को पहले से ज्यादा साफ, आसान और समझने लायक बना दिया है.
इस अपडेट का सबसे अहम बदलाव टाइप कैटेगरी में नए Shorts फिल्टर का जुड़ना है. अब यूज़र यह साफ तौर पर चुन सकते हैं कि उन्हें सिर्फ Shorts देखने हैं या फिर लंबे वीडियो. पहले सर्च रिज़ल्ट्स में दोनों फॉर्मेट एक साथ दिखते थे, जिससे खासकर लंबी जानकारी वाले वीडियो ढूंढने में दिक्कत आती थी. नए फिल्टर के बाद यह परेशानी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है.
Sort By का नाम बदलकर हुआ Prioritise
यूट्यूब ने Sort By मेन्यू का नाम बदलकर अब Prioritise कर दिया है. कंपनी का कहना है कि नया नाम ज्यादा बेहतर तरीके से यह बताता है कि सर्च रिज़ल्ट्स किस आधार पर दिखाए जा रहे हैं. इसी मेन्यू में मौजूद View count ऑप्शन को भी बदलकर Popularity कर दिया गया है. Popularity सिर्फ व्यूज़ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें वॉच टाइम, वीडियो की क्वालिटी और सर्च से उसकी रिलिवेंस जैसे फैक्टर भी शामिल होते हैं. इससे यूज़र को ज्यादा काम के और पसंद किए जाने वाले वीडियो ऊपर दिखने लगेंगे.
YouTube updates search filters 👀— ㆅ (@howfxr) January 8, 2026
(new vs old) pic.twitter.com/eM6SuAPruC
कुछ पुराने फिल्टर्स को यूट्यूब ने पूरी तरह हटा दिया है. Upload Date - Last Hour और Sort by Rating जैसे ऑप्शन अब आपको नहीं मिलेंगे. कंपनी के मुताबिक ये फीचर्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे और इससे यूज़र्स को कन्फ्यूज़न हो रहा था. हालांकि, हाल में अपलोड किए गए वीडियो देखने के लिए Today, This week, This month और This year जैसे फिल्टर्स अब भी मौजूद रहेंगे.
फिल्टर मेन्यू में हुए कई बदलाव
फिल्टर मेन्यू को भी नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है. Type सेक्शन में अब Videos, Shorts, Channels, Playlists और Movies के ऑप्शन साफ तौर पर दिखते हैं. Duration फिल्टर में भी बदलाव किया गया है, जहां अब Under 3 minutes, 3 to 20 minutes और Over 20 minutes जैसे विकल्प मिलेंगे. हालांकि, Live, HD और 4K जैसे फिल्टर्स पहले की तरह ही बने रहेंगे.
यह नया सर्च सिस्टम यूट्यूब की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. कुछ यूज़र्स को यह बदलाव पहले दिख सकता है और कुछ को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है. कुल मिलाकर, यूट्यूब का कहना है कि इस अपडेट का मकसद सर्च एक्सपीरियंस को ज्यादा स्मूद, तेज और यूज़र फ्रेंडली बनाना है.