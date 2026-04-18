ETV Bharat / technology

YouTube ने स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट के लिए पेश किया नया फीचर, Shorts Feed पर लगा सकेंगे लिमिट

YouTube ने मोबाइल ऐप में 'Shorts feed limit' का विकल्प पेश किया है, जिससे यूज़र्स Shorts देखने के अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं.

Representational Image
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 18, 2026 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: YouTube ने चुपके से Shorts फ़ीड में एक नया फ़ीचर जोड़ा है, जिससे यूज़र्स अपने Shorts फ़ीड को सीमित कर सकते हैं या पूरी तरह से बंद कर सकते हैं. यह कदम प्लेटफ़ॉर्म पर स्क्रीन टाइम से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है. टाइम लिमिट फ़ीचर YouTube मोबाइल ऐप के अंदर टाइम मैनेजमेंट सेटिंग्स में मौजूद है.

Shorts Feed की सीमा कैसे सेट करें
टाइम लिमिट फ़ीचर को इस्तेमाल करने के लिए, YouTube ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल आइकॉन पर टैप करें, Settings में जाएं और Time Management चुनें. इस मेन्यू में, यूज़र्स को अपनी Shorts फ़ीड के लिए टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा. Google के सपोर्ट पेज के अनुसार, यूज़र्स रोज़ाना 15 मिनट से लेकर दो घंटे तक की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं.

इसके अलावा, इस लिमिट को शून्य पर भी सेट किया जा सकता है, जिससे Shorts टैब से वीडियो पूरी तरह से हट जाते हैं और एक मैसेज दिखाई देता है कि दैनिक लिमिट पूरी हो चुकी है. यह फ़ीचर अभी केवल मोबाइल पर उपलब्ध है. डेस्कटॉप यूज़र्स, जो इसी तरह के कंट्रोल्स चाहते हैं, उन्हें इस बीच थर्ड-पार्टी ब्राउज़र एक्सटेंशन्स पर ही निर्भर रहना होगा.

वयस्क और किशोर YouTube अकाउंट के लिए Shorts Feed की सीमा
सामान्य वयस्क खातों के लिए, Shorts फ़ीड की सीमा एक सख़्त पाबंदी के बजाय एक हल्के से संकेत (soft nudge) की तरह काम करती है. जब तय की गई सीमा पूरी हो जाती है, तो यूज़र्स को एक नोटिफ़िकेशन मिलता है, लेकिन उनके पास इसे नज़रअंदाज़ करके आगे स्क्रॉल करते रहने का विकल्प बना रहता है. इस फ़ीचर को किसी ज़बरदस्ती वाले कंट्रोल के बजाय, 'स्क्रीन टाइम रिमाइंडर' के तौर पर समझना ज़्यादा सही रहेगा.

हालांकि, कम उम्र के यूज़र्स के लिए स्थिति काफ़ी अलग है, जिनके YouTube अकाउंट Google के Family Link पैरेंटल कंट्रोल के ज़रिए मैनेज किए जाते हैं. इन अकाउंट्स के लिए—खास तौर पर टीनएजर्स के लिए—इस लिमिट को हटाया नहीं जा सकता. जब इस लिमिट को शून्य पर सेट कर दिया जाता है, तो कम उम्र के यूज़र्स Shorts बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे. इससे माता-पिता को अपने बच्चों की देखने की आदतों पर कंट्रोल मिल जाता है.

यह फीचर रोलआउट इसलिए खास है, क्योंकि Shorts YouTube के प्लेटफॉर्म का एक अहम और लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा है. 2020 में लॉन्च हुआ यह शॉर्ट-फॉर्म वीडियो फॉर्मेट काफी फैल चुका है. अब इसमें क्लिप्स तीन मिनट तक की हो सकती हैं और हाल के अपडेट्स में AI-पावर्ड टूल्स भी जोड़े गए हैं. फ़ीड लिमिट्स की शुरुआत से यह पता चलता है कि YouTube डिजिटल वेल-बीइंग को लेकर बढ़ते दबाव पर प्रतिक्रिया दे रहा है.

TAGGED:

YOUTUBE SHORTS
YOUTUBE SHORTS FEED LIMIT
YOUTUBE NEW FEATURE
YOUTUBE SHORTS FEED LIMIT FEATURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.