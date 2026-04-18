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YouTube ने स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट के लिए पेश किया नया फीचर, Shorts Feed पर लगा सकेंगे लिमिट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - AFP )

हैदराबाद: YouTube ने चुपके से Shorts फ़ीड में एक नया फ़ीचर जोड़ा है, जिससे यूज़र्स अपने Shorts फ़ीड को सीमित कर सकते हैं या पूरी तरह से बंद कर सकते हैं. यह कदम प्लेटफ़ॉर्म पर स्क्रीन टाइम से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है. टाइम लिमिट फ़ीचर YouTube मोबाइल ऐप के अंदर टाइम मैनेजमेंट सेटिंग्स में मौजूद है. Shorts Feed की सीमा कैसे सेट करें

टाइम लिमिट फ़ीचर को इस्तेमाल करने के लिए, YouTube ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल आइकॉन पर टैप करें, Settings में जाएं और Time Management चुनें. इस मेन्यू में, यूज़र्स को अपनी Shorts फ़ीड के लिए टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा. Google के सपोर्ट पेज के अनुसार, यूज़र्स रोज़ाना 15 मिनट से लेकर दो घंटे तक की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं. इसके अलावा, इस लिमिट को शून्य पर भी सेट किया जा सकता है, जिससे Shorts टैब से वीडियो पूरी तरह से हट जाते हैं और एक मैसेज दिखाई देता है कि दैनिक लिमिट पूरी हो चुकी है. यह फ़ीचर अभी केवल मोबाइल पर उपलब्ध है. डेस्कटॉप यूज़र्स, जो इसी तरह के कंट्रोल्स चाहते हैं, उन्हें इस बीच थर्ड-पार्टी ब्राउज़र एक्सटेंशन्स पर ही निर्भर रहना होगा.