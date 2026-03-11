ETV Bharat / technology

AI Deepfake पर YouTube का बड़ा कदम, पत्रकार और राजनेता भी इस्तेमाल कर सकेंगे Likeness Detection टूल

YouTube का नया Likeness Detection टूल अब पत्रकारों और नेताओं को भी AI डीपफेक वीडियो पहचानने और हटाने की सुविधा देगा. ( Image Credit: Youtube )

हैदराबाद: Youtube अब डीपफेक और एआई से बन फर्ज़ी वीडियो के खिलाफ अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है. कंपनी ने घोषणा की है कि उसका लाइकनेस डिटेक्शन (Likeness Detection) टूल अब सिर्फ क्रिएटर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे धीरे-धीरे पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं तक भी बढ़ाया जा रहा है. इस फीचर की मदद से कोई भी इंसान अपने चेहरे या आवाज की नकली एआई कॉपी वाले वीडियो की पहचान कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर उसे हटाने की मांग भी कर सकेगा. YouTube ने इस टूल को पहली बार अक्टूबर 2025 में YouTube Partner Program के क्रिएटर्स के लिए शुरू किया था. इसका मकसद उन वीडियो की निगरानी करना था, जिनमें किसी व्यक्ति की शक्ल या आवाज को एआई की मदद से कॉपी करके इस्तेमाल किया जाता है. आज के समय में डीपफेक टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है और इसका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने या किसी की छवि खराब करने के लिए भी किया जा सकता है. इसी खतरे को देखते हुए कंपनी ने इस फीचर को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. नए अपडेट के तहत अब पत्रकार, सरकारी अधिकारी और राजनीतिक नेता भी इस टूल का इस्तेमाल कर सकेंगे. ये लोग समाज और सार्वजनिक चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में अगर उनकी फर्जी एआई वीडियो या आवाज इंटरनेट पर फैलती है तो इससे गलत जानकारी और भ्रम फैल सकता है. YouTube का कहना है कि इस टूल के जरिए ऐसे मामलों को जल्दी पहचानने और रोकने में मदद मिलेगी. Content ID की तरह करता है काम