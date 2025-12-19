ETV Bharat / technology

AI से बने फेक मूवी ट्रेलर्स पड़े भारी, YouTube ने दो बड़े चैनल्स को हमेशा के लिए किया बैन

AI से बने फेक मूवी ट्रेलर्स पोस्ट करने पर YouTube ने Screen Culture और KH Studio जैसे बड़े चैनल्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया है. ( Imgae Credit: ETV Bharat )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में होने लगा है. इस टेक्नोलॉजी से लोगों को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन इसके कुछ अपने नुकसान भी हैं. उन्हीं में से एक नुकसान मिसलीडिंग कंटेंट का है. इस समस्या की वजह से यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से दो बड़े चैनल को स्थाई तौर पर बैन कर दिया है, क्योंकि वो भ्रामक और गुमराह करने वाले कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, जिन्हें एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा रहा था.यूट्यूब के द्वारा बैन किए गए दो चैनल्स में एक भारतीय चैनल भी है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं. यूट्यूब के द्वारा बैन किए गए दो बड़े चैनल्स की लिस्ट में एक चैनल भारत का है, जिसका नाम Screen Culture है और दूसरा चैनल जॉर्जिया का है, जिसका नाम KH Studio है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों चैनल एआई से बने फर्जी मूवी ट्रेलर्स अपलोड कर रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज़ बटौर सकें. इस कार्रवाई की जानकारी सबसे पहले डेडलाइन ने दी है. उसके बाद हमने भी यूट्यूब पर इन दोनों चैनल्स को सर्च किया तो हमें ये चैनल्स नहीं मिले. इसके अलावा इन चैनल्स के लिंक खोलने पर ब्लैंक पेज दिख रहा है, जिसपर लिखा है कि यह पेज उपलब्ध नहीं है. Screen Culture नाम के भारतीय यूट्यूब चैनल को अब बैन कर दिया गया है. (Imgae Credit: Youtube) करोड़ों व्यूज और लाखों सब्सक्राइबर्स वाला खेल रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों चैनल्स के मिलाकर दो मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और एक अरब से ज्यादा व्यूज़ आ चुके थे. इसमें बताया गया है कि ये चैनल्स असली फिल्मों की फुटेज के साथ AI से बनी इमेज जोड़कर नकली ट्रेलर तैयार करते थे. रिपोर्ट में यह भी बताया कि यूट्यूब ने इस साल की शुरुआत में ही इन चैनल्स पर विज्ञापन दिखाना बंद कर दिया था. जांच में सामने आया था कि ये चैनल मिसलीडिंग और भ्रमित कंटेंट पॉलिसी के साथ-साथ सिंथेटिक सामग्री प्रकटीकरण (synthetic content disclosure) नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.