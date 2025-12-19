ETV Bharat / technology

AI से बने फेक मूवी ट्रेलर्स पड़े भारी, YouTube ने दो बड़े चैनल्स को हमेशा के लिए किया बैन

YouTube ने AI से बने भ्रामक मूवी ट्रेलर्स और पॉलिसी उल्लंघन के चलते दो बड़े चैनल्स को प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए हटा दिया है.

YouTube has permanently banned major channels like Screen Culture and KH Studio for posting fake movie trailers created with AI.
AI से बने फेक मूवी ट्रेलर्स पोस्ट करने पर YouTube ने Screen Culture और KH Studio जैसे बड़े चैनल्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया है. (Imgae Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 8:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में होने लगा है. इस टेक्नोलॉजी से लोगों को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन इसके कुछ अपने नुकसान भी हैं. उन्हीं में से एक नुकसान मिसलीडिंग कंटेंट का है. इस समस्या की वजह से यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से दो बड़े चैनल को स्थाई तौर पर बैन कर दिया है, क्योंकि वो भ्रामक और गुमराह करने वाले कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, जिन्हें एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा रहा था.यूट्यूब के द्वारा बैन किए गए दो चैनल्स में एक भारतीय चैनल भी है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

यूट्यूब के द्वारा बैन किए गए दो बड़े चैनल्स की लिस्ट में एक चैनल भारत का है, जिसका नाम Screen Culture है और दूसरा चैनल जॉर्जिया का है, जिसका नाम KH Studio है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों चैनल एआई से बने फर्जी मूवी ट्रेलर्स अपलोड कर रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज़ बटौर सकें.

इस कार्रवाई की जानकारी सबसे पहले डेडलाइन ने दी है. उसके बाद हमने भी यूट्यूब पर इन दोनों चैनल्स को सर्च किया तो हमें ये चैनल्स नहीं मिले. इसके अलावा इन चैनल्स के लिंक खोलने पर ब्लैंक पेज दिख रहा है, जिसपर लिखा है कि यह पेज उपलब्ध नहीं है.

The Indian YouTube channel called Screen Culture has now been banned.
Screen Culture नाम के भारतीय यूट्यूब चैनल को अब बैन कर दिया गया है. (Imgae Credit: Youtube)

करोड़ों व्यूज और लाखों सब्सक्राइबर्स वाला खेल

रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों चैनल्स के मिलाकर दो मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और एक अरब से ज्यादा व्यूज़ आ चुके थे. इसमें बताया गया है कि ये चैनल्स असली फिल्मों की फुटेज के साथ AI से बनी इमेज जोड़कर नकली ट्रेलर तैयार करते थे.

रिपोर्ट में यह भी बताया कि यूट्यूब ने इस साल की शुरुआत में ही इन चैनल्स पर विज्ञापन दिखाना बंद कर दिया था. जांच में सामने आया था कि ये चैनल मिसलीडिंग और भ्रमित कंटेंट पॉलिसी के साथ-साथ सिंथेटिक सामग्री प्रकटीकरण (synthetic content disclosure) नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.

YouTube की सख्त पॉलिसी क्या कहती है?

यूट्यूब के नियमों के मुताबिक, ऐसा कोई भी कंटेंट जो क्लिकबैट टाइटल, झूठे थंबनेल्स या भ्रामक फुटेज के जरिए दर्शकों को धोखा दे, उस पर सख्त कार्रवाई होती है. इसके अलावा अगर कोई कंटेंट AI या सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है और वह असली जैसा लगता है, तो उसे साफ तौर पर डिस्क्लोज़ करना जरूरी है.

YouTube ने क्या कहा

इस मामले में यूट्यूब के प्रवक्ता Jack Malon ने द वर्ज से बातचीत के दौरान कहा कि शुरुआती सस्पेंशन के बाद इन चैनल्स ने सुधार दिखाया था, जिसके चलते इन्हें दोबारा YouTube Partner Program में शामिल किया गया, लेकिन मोनेटाइजेशन वापस मिलने के बाद इन्होंने फिर से स्पैम और मिसलीडिंग मेटाडेटा पॉलिसी का उल्लंघन शुरू कर दिया, जिसके चलते इन्हें प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया.

आखिरी कोशिश भी नहीं आई काम: रिपोर्ट के मुताबिक, ऐड सस्पेंशन के बाद इन चैनल्स ने अपने वीडियो टाइटल में fan trailer और parody जैसे शब्द जोड़ दिए थे, जिससे मोनेटाइजेशन फिर से चालू हो गया. हालांकि, कुछ महीनों बाद ये शब्द हटा दिए गए और वही पुरानी गलती दोहराई गई, जिसे दोबारा की गई गलती (repeat offense) मानते हुए चैनल्स बैन कर दिए गए.

Screen Culture के फाउंडर का बयान

Screen Culture के फाउंडर Nikhil P. Chaudhari ने डेडलाइन को बताया कि उन्होंने AI से फेक वीडियो बनाने के लिए 10 से ज्यादा एडिटर्स रखे थे. उन्होंने यह भी माना कि उनका मकसद जल्दी-जल्दी वीडियो डालकर और बार-बार बदलाव करके यूट्यूब के एल्गोरिदम को चकमा देना था.

TAGGED:

YOUTUBE AI FAKE TRAILER BAN
SCREEN CULTURE YOUTUBE BAN
AI DEEPFAKE VIDEOS YOUTUBE
YOUTUBE MISLEADING CONTENT POLICY
KH STUDIO BANNED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.