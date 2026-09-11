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YouTube ने स्मार्ट टीवी के लिए लॉन्च किया अकाउंट लॉक फीचर, जानें सेट करने का तरीका

यूट्यूब ने स्मार्ट टीवी यूजर्स के लिए अकाउंट लॉक फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर अपनी प्राइवेसी को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

Now, after locking your YouTube account on a smart TV, it can be easily unlocked via the mobile app, and device management is also possible through the Google site.
अब स्मार्ट टीवी पर यू ट्यूब अकाउंट लॉक करने के बाद मोबाइल ऐप से आसानी से अनलॉक किया जा सकता है और डिवाइस प्रबंधन भी गूगल साइट से संभव है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: यूट्यूब ने स्मार्ट टीवी यूज़र्स के लिए एक नया और जरूरी प्राइवेसी फीचर लॉन्च किया है. इसका नाम अकाउंट लॉक फीचर है. इस फीचर को यूट्यूब ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में उपलब्ध करा दिया है. अक्सर कई घरों में ऐसा होता है, जहां एक ही स्मार्ट टीवी पर पूरा परिवार यूट्यूब देखता है.

ऐसे में एक व्यक्ति की पसंद परिवार के दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पसंद कोई और देखे. कई बार यूट्यूब सर्च में आने वाली सिफारिशें मिल जाती है. सर्च हिस्ट्री सबसे सामने आ जाती है. घर के सभी सदस्यों की इन्हीं प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए यूट्यूब ने अकाउंट लॉक फीचर लॉन्च किया है.

अकाउंट लॉक फीचर क्या है?

अकाउंट लॉक फीचर की मदद से आप अपने यूट्यूब अकाउंट को चार अंकों के कोड से लॉक कर सकते हैं. लॉक करने के बाद आपकी पर्सनल सिफारेशें, सब्सक्रिप्शन और सर्च हिस्ट्री सिर्फ आपको ही दिखाई देगी.

परिवार के बाकी सदस्य या दूसरे यूज़र को ये सब चीजें दिखाई नहीं देगी. यह फीचर खासकर उन घरों के लिए बहुत काम का है, जहां बच्चे, बुजुर्ग या कई लोग एक ही टीवी इस्तेमाल करते हैं. अब हर व्यक्ति अपनी प्राइवेसी बनाए रख सकता है.

अकाउंट लॉक सेट कैसे करें?

  1. स्टेप 1: सबसे पहले स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब ऐप खोलें.
  2. स्टेप 2: बाईं ओर के मेन्यू में जाकर अपना अकाउंट चुनें.
  3. स्टेप 3: अकाउंट के ठीक नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करें.
  4. स्टेप 4: स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अकाउंट लॉक को ऑन करें.
  5. स्टेप 5: अब चार अंकों का एक कोड सेट कर दें.

कोड सेट करते ही आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा और उसके बाद वो तभी खुलेगा, जब आपका कोड उसमें डाला जाएगा. इस तरह से आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकती है.

अनलॉक कैसे करें

  • अब लॉक किए अकाउंट को अनलॉक करने के लिए यूट्यूब मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है.
  • टीवी पर लॉक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद मोबाइल ऐप खोलें.
  • वहां पर अनलॉक का प्रॉम्प्ट दिख जाएगा.
  • अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो पुश नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ताकि अनलॉक प्रोसेस तेज हो जाए.

डिवाइस कैसे चेक करें

अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आप किन-किन डिवाइस पर साइन इन है, तो इसे देखने के लिए आपको google.com/devices पर जाना होगा. अगर कोई अनजाना डिवाइस दिखे या भूल गए डिवाइस से साइन आउट करना हो तो वहां से रिमोटली साइन आउट कर सकते हैं. पूरी डिटेल और स्टेप गाइड यूट्यूब हेल्प सेंटर पर उपलब्ध होगी.

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