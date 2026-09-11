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YouTube ने स्मार्ट टीवी के लिए लॉन्च किया अकाउंट लॉक फीचर, जानें सेट करने का तरीका

अब स्मार्ट टीवी पर यू ट्यूब अकाउंट लॉक करने के बाद मोबाइल ऐप से आसानी से अनलॉक किया जा सकता है और डिवाइस प्रबंधन भी गूगल साइट से संभव है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: यूट्यूब ने स्मार्ट टीवी यूज़र्स के लिए एक नया और जरूरी प्राइवेसी फीचर लॉन्च किया है. इसका नाम अकाउंट लॉक फीचर है. इस फीचर को यूट्यूब ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में उपलब्ध करा दिया है. अक्सर कई घरों में ऐसा होता है, जहां एक ही स्मार्ट टीवी पर पूरा परिवार यूट्यूब देखता है. ऐसे में एक व्यक्ति की पसंद परिवार के दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पसंद कोई और देखे. कई बार यूट्यूब सर्च में आने वाली सिफारिशें मिल जाती है. सर्च हिस्ट्री सबसे सामने आ जाती है. घर के सभी सदस्यों की इन्हीं प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए यूट्यूब ने अकाउंट लॉक फीचर लॉन्च किया है. अकाउंट लॉक फीचर क्या है? अकाउंट लॉक फीचर की मदद से आप अपने यूट्यूब अकाउंट को चार अंकों के कोड से लॉक कर सकते हैं. लॉक करने के बाद आपकी पर्सनल सिफारेशें, सब्सक्रिप्शन और सर्च हिस्ट्री सिर्फ आपको ही दिखाई देगी.