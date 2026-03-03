Yezdi Roadster Red Wolf Edition भारत में लॉन्च: दमदार लुक और 334cc इंजन, जानें कीमत
नई Yezdi Roadster Red Wolf Edition को दमदार 334cc इंजन और प्रीमियम रेड लुक के साथ लॉन्च किया गया है.
हैदराबाद: अगर आप रेट्रो स्टाइल की बाइक्स चलाना पसंद करते हैं तो भारतीय मार्केट में आपके लिए एक नया ऑप्शन आ चुका है. Classic Legends ने भारतीय मार्केट में एक नई बाइक लॉन्च किया है, जिसका नाम Yezdi Roadster Red Wolf Edition है. यह बाइक Yezdi Roadster का एक स्पेशल एडिशन है, जो अपनी गहरी लाल रंग की स्कीम और क्रोम फिनिश के कारण पहली नज़र में ही अलग पहचान बना लेती है. कंपनी ने इसमें नए डीकल्स भी जोड़े हैं. इससे इस बाइक की रोड प्रेजेंस और भी ज्यादा दमदार दिखती है.
नई रेड वुल्फ एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 2.10 लाख रुपये रखी गई है. आप इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी जावा-येज़दी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं. यह मॉडल कंपनी की मौजूदा लाइनअप जैसे Jawa 42, Jawa Perak, Yezdi Roadster, Yezdi Adventure और BSA Gold Star 650 के साथ जुड़ गई है.
डिजाइन, फीचर्स एंड डिटेल्स
डिजाइन की बात करें तो इस एडिशन में फ्यूल टैंक, फ्रंट और रियर फेंडर, टूलबॉक्स पर लाल रंग के आकर्षक टच दिए गए हैं. इंजन कवर और एग्जॉस्ट पर क्रोम फिनिश बाइक को प्रीमियम लुक देती है. ब्राउन रंग की सीट इसे क्लासिक फील देती है, वहीं ब्लैक अलॉय व्हील्स और स्विंगआर्म स्पोर्टी कंट्रास्ट जोड़ते हैं. लंबी दूरी की राइड को ध्यान में रखते हुए इसमें विंड डिफ्लेक्टर भी दिया गया है, जिससे टूरिंग ज्यादा आरामदायक हो जाती है.
हालांकि, बाइक की लुक में बदलाव किए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल तौर पर यह स्टैंडर्ड रोडस्टर जैसी ही है. इसमें 334cc का Alpha 2 लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो 28.70 bhp की पावर और 29.63 Nm का टॉर्क देता है. इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है. सेफ्टी के लिए आगे 20mm और पीछे 240mm डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS मिलता है.
फीचर्स की बात करें तो इसमें राउंड डिजिटल स्पीडोमीटर है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. इसके जरिए राइडर नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट जैसी जानकारी पा सकता है. LED हेडलाइट, सस्पेंशन और बाकी डिजाइन एलिमेंट पहले जैसे ही रखे गए हैं. कुल मिलाकर यह एडिशन उन लोगों के लिए है जो दमदार लुक के साथ रेट्रो स्टाइल में कुछ अलग चाहते हैं.