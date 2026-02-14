ETV Bharat / technology

लॉन्च होने वाला है Yezdi Roadster का नया स्पेशल एडिशन, जानें कब होगी बिक्री शुरू

Yezdi Roadster का नया स्पेशल एडिशन ( फोटो - Yezdi Motorcycle )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Classic Legends की पैरेंट कंपनी Yezdi Motorcycle, अपनी रोडस्टर Yezdi Roadster का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और कंपनी इस बाइक को 3 मार्च, 2026 को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने Yezdi Motorcycle के सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई क्रिप्टिक टीज़र इमेज शेयर की है, और हालांकि इसमें आने वाली बाइक के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कैप्शन में रोडस्टर का हैशटैग है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि स्पेशल एडिशन नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल पर बेस्ड होगा. कंपनी द्वारा जारी इस टीज़र इमेज में एक राइडर की इमेज है, जो ब्लैक कलर का फुल-फेस हेलमेट पहने हुए है, और जिसके वाइज़र पर रेड मून दिखाई दे रहा है. इमेज पर लिखा है कि, "यह कोई रिफ्लेक्शन नहीं है. यह एक साइन है." संभावना जताई जा रही है कि इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है. कैप्शन में एक और हैशटैग बताता है कि स्पेशल एडिशन Yezdi Roadster को 'ब्लड मून. कहा जा सकता है. संभावना जताई जा रही है कि Yezdi Roadster Blood Moon में खास कॉस्मेटिक डिटेलिंग और एक अनोखा पेंट जॉब किया जाएगा, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाएगा. इस स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल में स्टैंडर्ड के तौर पर ऑप्शनल एक्सेसरीज़ भी हो सकती हैं, हालांकि अभी पूरी जानकारी कन्फर्म नहीं हुई है.