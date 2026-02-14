लॉन्च होने वाला है Yezdi Roadster का नया स्पेशल एडिशन, जानें कब होगी बिक्री शुरू
Yezdi Motorcycle, अपनी रोडस्टर Yezdi Roadster का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसे 3 मार्च, 2026 को उतारा जाएगा.
Published : February 14, 2026 at 10:50 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Classic Legends की पैरेंट कंपनी Yezdi Motorcycle, अपनी रोडस्टर Yezdi Roadster का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और कंपनी इस बाइक को 3 मार्च, 2026 को लॉन्च करने वाली है.
कंपनी ने Yezdi Motorcycle के सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई क्रिप्टिक टीज़र इमेज शेयर की है, और हालांकि इसमें आने वाली बाइक के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कैप्शन में रोडस्टर का हैशटैग है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि स्पेशल एडिशन नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल पर बेस्ड होगा.
कंपनी द्वारा जारी इस टीज़र इमेज में एक राइडर की इमेज है, जो ब्लैक कलर का फुल-फेस हेलमेट पहने हुए है, और जिसके वाइज़र पर रेड मून दिखाई दे रहा है. इमेज पर लिखा है कि, "यह कोई रिफ्लेक्शन नहीं है. यह एक साइन है." संभावना जताई जा रही है कि इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है. कैप्शन में एक और हैशटैग बताता है कि स्पेशल एडिशन Yezdi Roadster को 'ब्लड मून. कहा जा सकता है.
संभावना जताई जा रही है कि Yezdi Roadster Blood Moon में खास कॉस्मेटिक डिटेलिंग और एक अनोखा पेंट जॉब किया जाएगा, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाएगा. इस स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल में स्टैंडर्ड के तौर पर ऑप्शनल एक्सेसरीज़ भी हो सकती हैं, हालांकि अभी पूरी जानकारी कन्फर्म नहीं हुई है.
2025 Yezdi Roadster का डिजाइन
बता दें कि Yezdi Roadster का लेटेस्ट वर्जन अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कॉस्मेटिक बदलाव और मैकेनिकल अपग्रेड किए गए थे. इसके विज़ुअल डीटेल्स की बात करें तो, मोटरसाइकिल में नया रग्ड रियर फेंडर, बेहतर एर्गोनॉमिक्स के लिए अपडेटेड हैंडलबार, और LED हेडलैंप और टेललाइट्स के साथ-साथ नए इंडिकेटर्स सहित नए लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए थे.
इस बाइक में क्रोम बेज़ल के साथ फुली डिजिटल सिंगल-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है, जबकि हैंडलबार पर USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलते हैं. मोटरसाइकिल में डुअल-चैनल ABS सपोर्ट करने वाले डिस्क ब्रेक हैं, जो ट्यूबलेस टायर वाले एलॉय व्हील्स पर लगे हैं.
2025 Yezdi Roadster का इंजन
इंजन की बात करें तो साल 2025 के लिए सबसे बड़ा बदलाव नए Alpha2 334 cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन के तौर पर किया गया. यह इंजन 29 bhp की पावर और 29.8 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को कंपनी ने बेहतर रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड किया गया था.
हार्डवेयर पर नजर डालें तो इसमें आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ प्रीलोड-एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर से सस्पेंडेड डबल-क्रैडल फ्रेम लगाया गया है.