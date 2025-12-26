ETV Bharat / technology

Yearender 2025: इस साल में लॉन्च हुए इंस्टाग्राम के खास फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

2025 में इंस्टाग्राम ने एल्गोरिदम कंट्रोल, रीपोस्ट, मैप और मैसेज शेड्यूलिंग जैसे फीचर्स से यूज़र एक्सपीरियंस को नया रूप दिया.

In 2025, Instagram made content control and social interaction smarter than ever before through new AI-based features and custom tools.
Instagram ने 2025 में नए AI-आधारित फीचर्स और कस्टम टूल्स के जरिए कंटेंट कंट्रोल और सोशल इंटरैक्शन को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाया. (Image Credit: Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 8:40 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: 2025 का साल इंस्टाग्राम के लिए एक बड़ा और अहम साल साबित हुआ है. मेटा की फोटो और वीडियो शेयरिंग कंपनी इंस्टाग्राम ने इस साल तीन अरब मंथली एक्टिव यूज़र्स का आंकड़ा पार कर लिया. यह उपलब्धि सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह इंस्टाग्राम के लगातार बदलते फीचर्स और बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस का नतीजा है. इस पूरे साल इंस्टाग्राम ने यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म के प्रति आकर्षित बनाए रखने के लिए कई खास फीचर्स को लॉन्च किया है, जिनसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है.

इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी के अनुसार, प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान मैसेजिंग, रील्स और स्मार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम का रहा. इसी वजह से 2025 में इंस्टाग्राम ने ऐसे कई फीचर्स पेश किए, जो कंटेंट को ज्यादा पर्सनल, कंट्रोल्ड और इंटरएक्टिव बनाते हैं. आइए हम आपको साल 2025 में लॉन्च हुए कुछ खास फीचर्स के बारे में बताते हैं.

Message Scheduling: अब इंस्टाग्राम पर मैसेज को बाद में भेजने का विकल्प भी मिल गया है. यूज़र किसी मैसेज को तय तारीख और समय के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे प्रोफेशनल और पर्सनल कम्युनिकेशन आसान हो जाता है.

Instagram Map: Snapchat से सीखकर इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म में मैप फीचर को भी लॉन्च किया. Instagram Map फीचर यूज़र्स को अपनी लाइव या लास्ट एक्टिव लोकेशन शेयर करने की सुविधा देता है. यह फीचर पूरी तरह ऑप्शनल है और डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है. यूज़र तय कर सकते हैं कि उनकी लोकेशन कौन देख सकता है. इससे यूज़र्स की प्राइवेसी का एक्सेस भी खुद उन्हीं के पास है.

Reposts टैब: इसी साल अगस्त में इंस्टाग्राम ने डेडीकेटेड Reposts Tab लॉन्च किया था. इसके जरिए यूज़र किसी भी अन्य इंसान के पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हैं, जो उनके फॉलोअर्स को भी दिखाई देगा. प्रोफाइल पर मौजूद Reposts टैब में यूज़र के सभी रीपोस्ट किए गए कंटेंट की लिस्ट भी दिखाई देती है. इंस्टाग्राम के इस रीपोस्ट टैब को भी काफी लोकप्रियता और पॉजिटीव फीडबैक मिल रहे हैं.

Watch History: अब इंस्टाग्राम पर देखे गए रील्स दोबारा ढूंढना आसान हो गया है. आप Watch History फीचर में जाकर उन रील्स को देख सकते हैं, जिन्हें आपने पहले देखा हुआ है. यह यूट्यूब वॉच हिस्ट्री की तरह ही है. इसके ज़रिए यूज़र उन सभी रील्स को देख सकते हैं, जिन्हें उन्होंने पहले देखा था फिर चाहे उन्होंने लाइक किया हो या नहीं. यह ऑप्शन Settings > Your Activity सेक्शन में मिलता है.

Profile Cards: Instagram Profile Cards के ज़रिए आप अपनी प्रोफाइल को एक डिजिटल कार्ड के रूप में शेयर कर सकते हैं. इसमें QR कोड, बायो, म्यूज़िक, लिंक और कस्टम बैकग्राउंड जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यह फीचर भी यूज़र्स को काफी पसंद आ रहा है.

‘Your Algorithm’ टूल: इस फीचर को इंस्टाग्राम ने साल के अंत यानी दिसंबर 2025 में ही लॉन्च किया है. ‘Your Algorithm’ फीचर यूज़र्स को यह समझने और तय करने की आज़ादी देता है कि उन्हें किस तरह का कंटेंट दिखाया जाए. फिलहाल यह फीचर सिर्फ Reels सेक्शन में उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में इसे Explore टैब तक बढ़ाया जाएगा।. यह AI-पावर्ड टूल यूज़र की पसंद को बेहतर ढंग से समझकर फीड को कस्टमाइज़ करता है.

फीचर का नामउपयोग
Your Algorithmकंटेंट रिकमेंडेशन कंट्रोल
Watch Historyदेखे गए Reels की हिस्ट्री
Reposts Tabरीपोस्ट किए गए पोस्ट
Instagram Mapलोकेशन शेयरिंग
Message Schedulingमैसेज शेड्यूल करना
Profile Cardsडिजिटल प्रोफाइल शेयर

अन्य बड़े बदलाव

2025 में इंस्टाग्राम ने प्रोफाइल ग्रिड को 1:1 से बदलकर 3:4 फॉर्मेट में पेश किया. इसके अलावा, Reels की अधिकतम लंबाई बढ़ाकर 20 मिनट कर दी गई, जिससे लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट को बढ़ावा मिला. इसके अलावा इंस्टाग्राम ने अपने इंटरफेस को भी बदला है. अब यूज़र को इंस्टाग्राम खोलते ही नीचे की साइड बिल्कुल बीच में मैसेज इनबॉक्स का ऑप्शन दिखाई देता है. उसके ठीक लेफ्ट साइड में रील्स और राइट साइड में सर्च का ऑप्शन दिया गया है. इंस्टाग्राम का मानना है कि लोग उनके प्लेटफॉर्म को मैसेजिंग और रील्स के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने इंटरफेस को बदलकर, इन दोनों चीजों को बिल्कुल सामने रखा है ताकि यूज़र्स को इनका एक्सेस करने में आसानी हो.

संपादक की पसंद

