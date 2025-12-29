ETV Bharat / technology

Yearender 2025: इस साल के सबसे अच्छे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, देखें पूरी लिस्ट

इस लिस्ट में एप्पल, सैमसंग और गूगल समेत पांच अलग-अलग कंपनियों के स्मार्टफोन्स शामिल हैं. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics )

हैदराबाद: 2025 का साल अब खत्म ही होने वाला है. यह फोन स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी खास रहा है, क्योंकि इस साल लॉन्च हुए फोन्स में काफी कुछ नया देखने को मिला है. स्मार्टफोन की इनोवेशन लगातार नए मुकाम पर पहुंचती जा रही है, जो हमें इस पूरे साल में देखने को मिला है. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी, दमदार एफिशिएंसी वाले पावरफुल प्रोसेसर्स और बड़ी बैटरी कैपेसिटी के मामले में इस साल के स्मार्टफोन्स ने कमाल किया है. आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताते हैं कि इस साल के टॉप-5 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स कौन-कौन से थे. 1. Samsung Galaxy S25 Ultra - कैमरा और AI का बादशाह इस लिस्ट में पहले नंबर पर सैमसंग की लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज का सबसे हाई-मॉडल फोन है, जिसका नाम Samsung Galaxy S25 Ultra है. इस फोन को कंपनी ने इस साल की शुरुआत यानी जनवरी 2025 में लॉन्च किया था. इस फोन में यूज़र्स को 6.9 इंच की एक बड़ी और ब्राइट डायनमिक AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो Corning Gorilla Armor 2 के साथ आती है. इसके अलावा इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 37% फास्टर CPU, 30% बेहतर GPU, 40% फास्टर NPU प्रोवाइड करता है. इसके अलावा कैमरा इस फोन की सबसे खास चीजों में से एक है. कंपनी ने इस फोन में काफी शानदार कैमरा सेटअप दिया है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने 200MP का वाइड कैमरा सेंसर, 50MP अल्ट्रा वाइड, 50MP + 10MP क्वाड टेलीफोटो (5x और 3x ऑप्टिकल जूम), 100x स्पेस जूम दिया है. इसके अलावा फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें ProVisual Engine, नाइटोग्राफी, एक्सपर्ट RAW जैसे शानदार फीचर्स भी मिलते हैं. इसके कैमरे का ज़ूम इतना शानदार है कि दूर की चीजें भी काफी पास लगती हैं. इस फोन में यूज़र्स को 6.9 इंच की एक बड़ी और ब्राइट डायनमिक AMOLED डिस्प्ले मिलती है. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics) इस फोन में 5000mAh, 12GB रैम के साथ 1TB तक का स्टोरेज सपोर्ट दिया गया है. इस फोन के साथ बिल्ट-इन S Pen मिलता है. कंपनी ने इस फोन में 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने का वादा किया है और फिलहाल यह फोन कंपनी के OneUI 7 पर रन करता है. इस ओएस के साथ फोन में Galaxy AI का सपोर्ट मिलता है, जिसके जरिए फोन में असिस्ट, रियल-टाइम ट्रांसलेशन और फोटो एडिटिंग टूल्स जैसे कई फीचर्स मिलते हैं, जो यूज़र्स की डेली लाइफ को काफी आसान बना देते हैं. 2. Google Pixel 10 Pro XL - प्योर AI और कैमरा मैजिक हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गूगल का स्मार्टफोन है. गूगल का पिक्सल फोन हमेशा से ही एआई और कैमरा के लिए काफी फेमस रहा है. इस फोन में Tensor G5 चिप से AI फीचर्स जैसे Gemini असिस्ट, मैजिक एडिटर आदि मिलते हैं, जो यूज़र्स को काफी पसंद आए हैं. इस फोन में 6.8 इंच Super Actua OLED, 1344x2992 पिक्सल रेजॉल्यूशन वाली स्क्रीन मिलती है, जिसका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 1-120Hz और पीक ब्राइटनेस 3300 निट्स है. यह Gorilla Glass Victus 2 के साथ आता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए गूगल का ही Google Tensor G5 चिपसेट दिया गया है, जो Titan M2 सिक्योरिटी के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP वाइड, 48MP अल्ट्रा वाइड (मैक्रो), 48MP 5x टेलीफोटो, 100x Pro Res Zoom सपोर्ट दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 42MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इस फोन में Gemini AI एडिटिंग, नाइट साइट, वीडियो बूस्ट जैसे कई एआई फीचर्स मिलते हैं. इस फोन के कैमरा से 30fps पर 8K और 120fps पर 8K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है. इस फोन में Tensor G5 चिप से AI फीचर्स जैसे Gemini असिस्ट, मैजिक एडिटर आदि मिलते हैं. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics) इस फोन में 5200mAh (24+ घंटे, एक्सट्रीम सेवर में 100 घंटे) बैटरी के साथ 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इस फोन में 16GB RAM के साथ 1TB तक स्टोरेज दिया गया है. इस फोन के साथ कंपनी ने 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडे्स देने का वादा किया है. इसके साथ सैटेलाइट SOS इमरजेंसी सपोर्ट फीचर भी मिलता है. 3. Apple iPhone 17 Pro Max - प्रीमियम और पावरफुल