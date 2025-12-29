ETV Bharat / technology

Yearender 2025: इस साल के सबसे अच्छे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, देखें पूरी लिस्ट

इस साल एप्पल, सैमसंग, गूगल समेत कई कंपनियों ने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं. हमने पांच फोन्स चुने हैं और उनके कारण भी बताएं हैं.

This list includes smartphones from five different companies, including Apple, Samsung, and Google.
इस लिस्ट में एप्पल, सैमसंग और गूगल समेत पांच अलग-अलग कंपनियों के स्मार्टफोन्स शामिल हैं. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics)
Published : December 29, 2025 at 4:23 PM IST

हैदराबाद: 2025 का साल अब खत्म ही होने वाला है. यह फोन स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी खास रहा है, क्योंकि इस साल लॉन्च हुए फोन्स में काफी कुछ नया देखने को मिला है. स्मार्टफोन की इनोवेशन लगातार नए मुकाम पर पहुंचती जा रही है, जो हमें इस पूरे साल में देखने को मिला है. खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी, दमदार एफिशिएंसी वाले पावरफुल प्रोसेसर्स और बड़ी बैटरी कैपेसिटी के मामले में इस साल के स्मार्टफोन्स ने कमाल किया है. आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताते हैं कि इस साल के टॉप-5 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स कौन-कौन से थे.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra - कैमरा और AI का बादशाह

इस लिस्ट में पहले नंबर पर सैमसंग की लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज का सबसे हाई-मॉडल फोन है, जिसका नाम Samsung Galaxy S25 Ultra है. इस फोन को कंपनी ने इस साल की शुरुआत यानी जनवरी 2025 में लॉन्च किया था. इस फोन में यूज़र्स को 6.9 इंच की एक बड़ी और ब्राइट डायनमिक AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो Corning Gorilla Armor 2 के साथ आती है. इसके अलावा इस फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 37% फास्टर CPU, 30% बेहतर GPU, 40% फास्टर NPU प्रोवाइड करता है.

इसके अलावा कैमरा इस फोन की सबसे खास चीजों में से एक है. कंपनी ने इस फोन में काफी शानदार कैमरा सेटअप दिया है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने 200MP का वाइड कैमरा सेंसर, 50MP अल्ट्रा वाइड, 50MP + 10MP क्वाड टेलीफोटो (5x और 3x ऑप्टिकल जूम), 100x स्पेस जूम दिया है. इसके अलावा फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें ProVisual Engine, नाइटोग्राफी, एक्सपर्ट RAW जैसे शानदार फीचर्स भी मिलते हैं. इसके कैमरे का ज़ूम इतना शानदार है कि दूर की चीजें भी काफी पास लगती हैं.

This phone features a large and bright 6.9-inch Dynamic AMOLED display.
इस फोन में यूज़र्स को 6.9 इंच की एक बड़ी और ब्राइट डायनमिक AMOLED डिस्प्ले मिलती है. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics)

इस फोन में 5000mAh, 12GB रैम के साथ 1TB तक का स्टोरेज सपोर्ट दिया गया है. इस फोन के साथ बिल्ट-इन S Pen मिलता है. कंपनी ने इस फोन में 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने का वादा किया है और फिलहाल यह फोन कंपनी के OneUI 7 पर रन करता है. इस ओएस के साथ फोन में Galaxy AI का सपोर्ट मिलता है, जिसके जरिए फोन में असिस्ट, रियल-टाइम ट्रांसलेशन और फोटो एडिटिंग टूल्स जैसे कई फीचर्स मिलते हैं, जो यूज़र्स की डेली लाइफ को काफी आसान बना देते हैं.

2. Google Pixel 10 Pro XL - प्योर AI और कैमरा मैजिक

हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गूगल का स्मार्टफोन है. गूगल का पिक्सल फोन हमेशा से ही एआई और कैमरा के लिए काफी फेमस रहा है. इस फोन में Tensor G5 चिप से AI फीचर्स जैसे Gemini असिस्ट, मैजिक एडिटर आदि मिलते हैं, जो यूज़र्स को काफी पसंद आए हैं. इस फोन में 6.8 इंच Super Actua OLED, 1344x2992 पिक्सल रेजॉल्यूशन वाली स्क्रीन मिलती है, जिसका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 1-120Hz और पीक ब्राइटनेस 3300 निट्स है. यह Gorilla Glass Victus 2 के साथ आता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए गूगल का ही Google Tensor G5 चिपसेट दिया गया है, जो Titan M2 सिक्योरिटी के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP वाइड, 48MP अल्ट्रा वाइड (मैक्रो), 48MP 5x टेलीफोटो, 100x Pro Res Zoom सपोर्ट दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 42MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इस फोन में Gemini AI एडिटिंग, नाइट साइट, वीडियो बूस्ट जैसे कई एआई फीचर्स मिलते हैं. इस फोन के कैमरा से 30fps पर 8K और 120fps पर 8K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है.

This phone features the Tensor G5 chip, which enables AI features such as Gemini Assistant, Magic Editor, and more.
इस फोन में Tensor G5 चिप से AI फीचर्स जैसे Gemini असिस्ट, मैजिक एडिटर आदि मिलते हैं. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics)

इस फोन में 5200mAh (24+ घंटे, एक्सट्रीम सेवर में 100 घंटे) बैटरी के साथ 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इस फोन में 16GB RAM के साथ 1TB तक स्टोरेज दिया गया है. इस फोन के साथ कंपनी ने 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडे्स देने का वादा किया है. इसके साथ सैटेलाइट SOS इमरजेंसी सपोर्ट फीचर भी मिलता है.

3. Apple iPhone 17 Pro Max - प्रीमियम और पावरफुल

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एप्पल का लेटेस्ट और सबसे हाई मॉडल फोन यानी Apple iPhone 17 Pro Max है. इस फोन को कंपनी ने अपने लेटेस्ट और पावरफुल चिप A19 Pro के साथ लॉन्च किया है. इस फोन की डिस्प्ले 6.9 इंच Super Retina XDR OLED, 2868x1320@460ppi, 120Hz ProMotion और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आती है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने A19 Pro दिया है, जो 6-कोर CPU/GPU, 16-कोर Neural Engine सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन का कैमरा सिस्टम भी शानदार है. कंपनी ने इसके पिछले हिस्से पर 48MP फ्यूजन मेन (2x ऑप्टिकल), 48MP अल्ट्रा वाइड, 48MP टेलीफोटो (4x/8x), 16x ऑप्टिकल रेंज वाला कैमरा सेटअप दिया है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 18MP Center Stage फ्रंट कैमरा मिलता है. इस फोन कैमरा से 120fps पर 4K Dolby Vision और ProRes वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.

This phone also features dual eSIM, IP68 rating, and support for iOS 26 and Apple Intelligence.
इस फोन में डुअल eSIM, IP68 और iOS 26, Apple Intelligence सपोर्ट भी मिलता है. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics)

इस फोन में 25W MagSafe वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 39 घंटे की वीडियो प्लेबैक सपोर्ट वाली बैटरी मिलती है. फोन 512GB RAM के साथ 2TB तक के स्टोरेज सपोर्ट के सात आता है. इस फोन में डुअल eSIM, IP68 और iOS 26, Apple Intelligence सपोर्ट भी मिलता है. इसका iOS 26 ओएस काफी स्मूथ और सिक्योर एक्सपीरियंस देता है.

4. Xiaomi 15 Ultra - कैमरा लवर्स का सपना

हमने अपने इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शाओमी के इस फ्लैगशिप फोन को रखा है. Xiaomi ने Leica के साथ मिलकर कैमरा को नेक्स्ट लेवल कर दिया है. इस फोन में 1-इंच मेन सेंसर, 200MP टेलीफोटो और क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो इस फोन की सबसे खास बात है. किसी भी फोन का कैमरा कितनी अच्छा है, यह उसके मेगापिक्सल पर नहीं बल्कि सेंसर साइज़ पर ज्यादा निर्भर करता है.

Xiaomi 15 Ultra की डिस्प्ले 6.73 इंच WQHD+ AMOLED, 3200x1440, 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस, 1-120Hz रिफ्रेश और Xiaomi Shield Glass 2.0 सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने Snapdragon 8 Elite (3nm) दिया है, जबकि सॉफ्टवेयर के लिए HyperOS 2 सपोर्ट मिलता है.

इस फोन का कैमरा सिस्टम Leica सपोर्ट के साथ आता है. इसके पिछले हिस्से पर 50MP मेन (1 इंच सेंसर, LYT-900), 200MP अल्ट्रा टेलीफोटो (100mm), 50MP फ्लोटिंग टेलीफोटो (70mm), 50MP अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन के कैमरा से 8K@30fps और 4K@120fps वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.

This phone features a 1-inch main sensor, a 200MP telephoto lens, and a quad-camera setup, which is the most notable feature of this phone.
इस फोन में 1-इंच मेन सेंसर, 200MP टेलीफोटो और क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो इस फोन की सबसे खास बात है. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics)

इस फोन में 5410mAh बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड और 80W वायरलेस हाइपरचार्ज सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन में 16GB RAM के साथ 1TB तक का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है. इस फोन में IP68, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, 3D Dual-Channel कूलिंग और बहुत सारे एआई-बेस्ड फीचर्स भी मिलते हैं.

OnePlus 15 - परफॉर्मेंस और बैटरी का धमाका

हमारी इस लिस्ट में आखिरी यानी पांचवें नंबर पर वनप्लस का एक लेटेस्ट फोन OnePlus 15 है. इस बार वनप्लस ने अपने फ्लैगशिप फोन में बैटरी पर काफी ज्यादा फोकस किया है. इस फोन में कंपनी ने 7300mAh की एक बड़ी बैटरी दी है. इसके साथ फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप मिलता है, जिससे फास्ट स्पीड मिलती है. इस फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, जो गेमिंग के लिए परफेक्ट है और स्क्रॉलिंग के दौरान भी मक्खन वाला फीलिंग आती है.

इस फोन की डिस्प्ले में 6.78 इंच (17.23 cm) FHD+ AMOLED, 2772x1272 रेजोल्यूशन, 165Hz गेमिंग रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स ब्राइटनेस और Gorilla Glass Victus 2 सपोर्ट मिलता है. फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 है, जो Adreno 840 GPU के साथ आता है. फोन Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर रन करता है.

This phone features a 7300mAh battery, which comes with 120W wired charging and 50W wireless charging support.
इस फोन में 7300mAh की बैटरी दी गई है, जो 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics)

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP मेन (Sony IMX906), 50MP टेलीफोटो (3.5x ऑप्टिकल, 120x डिजिटल), 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा सेटअप मिलता है. फोन के अगले हिस्से पर 32MP (Sony IMX709) फ्रंट कैमरा दिया गया है.

इस फोन में 7300mAh की बैटरी दी गई है, जो 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन में 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज सपोर्ट मिलता है. इस फोन के साथ मिलने वाले OnePlus AI टूल्स के एआई-बेस्ड फीचर्स भी काफी अच्छे हैं.

संपादक की पसंद

