Yearender 2025: ₹15,000 से कम कीमत में, इस साल के टॉप-5 बजट स्मार्टफोन्स
इस साल में कई बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं. आइए हम आपको टॉप-5 बजट स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं.
Published : December 30, 2025 at 9:23 AM IST
हैदराबाद: 2025 का साल खत्म होने वाला है. इस साल बहुत सारे नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए, लेकिन उनमें से कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे थे, जिन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है. हम अपने इस आर्टिकल में आपको इस साल के टॉप-5 बजट स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. हमने अपने इस बजट सेगमेंट में 15,000 रुपये तक के स्मार्टफोन्स को शामिल किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि इस रेंज में साल 2025 के टॉप स्मार्टफोन्स कौन-कौन से हैं.
iQOO Z10x 5G - बैटरी और परफॉर्मेंस का बॉस
इस लिस्ट में पहला स्मार्टफोन iQOO Z10x 5G है. आइकू की इस सीरीज के फोन्स को यूज़र्स हमेशा पसंद करते हैं. इस फोन में 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, 8GB तक RAM + 256GB स्टोरेज ,50MP मुख्य कैमरा और 6500mAh बैटरी भी मिलती है, जो 44W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. इसमें IP64 डस्ट-वॉटर रेसिस्टेंट भी है और इस फोन के साथ कुछ एआई-बेस्ड फीचर्स भी मिलते हैं. इस फोन की मौजूदा कीमत 14,999 रुपये से शुरू होती है.
क्यों अच्छा है?
- बैटरी इतनी पावरफुल कि हेवी यूज में भी 2 दिन आराम से निकाल देती है.
- प्रोसेसर से गेमिंग और मल्टीटास्किंग स्मूथ चलती है, कोई लैग नहीं.
- कैमरा डेलाइट में अच्छे फोटो देता है, और 5G स्पीड स्टेबल.
- इस प्राइस में इतनी बड़ी बैटरी और IP रेटिंग मिलना मुश्किल है, इसलिए डेली यूजर्स के लिए बेस्ट चॉइस है.
2. Redmi 14C 5G - बड़ा डिस्प्ले और बैलेंस्ड फीचर्स
भारत में बजट रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने काफी लंबे वक्त तक राज किया है. ऐसे में इस साल भी हमारी इस लिस्ट में शाओमी का एक फोन शामिल है. इस फोन का नाम Redmi 14C 5G है. इस फोन में 6.88 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले 120Hz तक, Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 6GB तक RAM + 128GB स्टोरेज (एक्सपैंडेबल), 50MP ड्यूल कैमरा और 5160mAh बैटरी मिलती है, जो 18W चार्जिंग के साथ आती है. इसकी कीमत 9,499 रुपये से शुरू होती है.
क्यों अच्छा है?
- इस रेंज में सबसे बड़ी स्क्रीन, जिसमें मूवीज, यूट्यूब देखने में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है.
- परफॉर्मेंस डेली टास्क्स के लिए काफी अच्छी और HyperOS सॉफ्टवेयर अपडेट्स लंबे मिलते हैं.
- कैमरा अच्छी लाइट में क्लियर शॉट्स देता है और बैटरी पूरा दिन चलती है.
- रिव्यूज में वैल्यू फॉर मनी की तारीफ, खासकर बड़े डिस्प्ले और रिलायबल बिल्ड की.
3. Realme Narzo 90x 5G - बैटरी और चार्जिंग का बादशाह
रियलमी की नार्ज़ो सीरीज हमेशा बजट में पावरफुल स्मार्टफोन लेकर आती है. हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर Realme Narzo 90x 5G है, जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है. इस फोन में 6.8 इंच का बड़ा HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसमें MediaTek Dimensity 6300 6nm 5G प्रोसेसर, 8GB तक RAM + 128GB स्टोरेज (डायनामिक RAM एक्सपैंशन तक 18GB), 50MP AI मुख्य कैमरा और सबसे खास 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 60W फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट के साथ आती है. इसमें 400% अल्ट्रा वॉल्यूम स्पीकर्स भी हैं, जो मूवीज या गाने सुनने में मजा दोगुना करते हैं. इसकी मौजूदा कीमत 13,999 रुपये है, जिसे ऑफर्स के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
क्यों अच्छा है?
- बैटरी इतनी बड़ी कि हेवी यूज (गेमिंग, वीडियो, नेविगेशन) में भी 2-3 दिन आसानी से चल जाती है.
- 60W चार्जिंग से बैटरी जल्दी फुल चार्ज हो जाती है.
- डिस्प्ले बाहर धूप में भी क्लियर दिखता है और स्पीकर्स लाउड हैं.
- प्रोसेसर से डेली टास्क्स और मीडियम गेमिंग स्मूथ चलती है, ज्यादा हीटिंग की दिक्कत नहीं होती.
- इस प्राइस में 7000mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग, AI कैमरा मिलना वैल्यू फॉर मनी बनाता है.
- रिव्यूज में बैटरी और ड्यूरेबिलिटी की खूब तारीफ हो रही है.
4. POCO M7 Plus 5G - बड़ा डिस्प्ले और अनस्टॉपेबल बैटरी वाला
इस लिस्ट में चौथा फोन POCO M7 Plus 5G है. इस फोन में भी आपको 6.9 इंच का बड़ा FHD+ LCD डिस्प्ले मिलती है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इसमें Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, 8GB तक RAM + 128GB स्टोरेज (एक्सपैंडेबल), 50MP मुख्य + 2MP ड्यूल कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, और कमाल की 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग + 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. यह फोन HyperOS बेस्ड Android 15 पर रन करता है. इसमें IP64 डस्ट-वॉटर रेसिस्टेंट और बैक पर वेगन लेदर डिज़ाइन मिलता है. इस फोन की कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है.
क्यों अच्छा है?
- 7000mAh से हेवी गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या नेविगेशन में भी 2-3 दिन आसानी से निकल जाते हैं, रिव्यूज में सब इसे बैटरी मॉन्स्टर कह रहे हैं.
- बड़ा 6.9 इंच डिस्प्ले 144Hz से मूवीज, गेम्स या स्क्रॉलिंग में सुपर स्मूथ फील आता है, बाहर धूप में भी अच्छा दिखता है
- परफॉर्मेंस डेली यूज और मीडियम गेमिंग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग, हीटिंग कंट्रोल अच्छा रहता है
- कैमरा डेलाइट में डीसेंट फोटोज देता है, और रिवर्स चार्जिंग से दूसरों के फोन चार्ज कर सकते हैं
- इस प्राइस में इतनी बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट (2 OS अपडेट्स + 4 साल सिक्योरिटी) मिलना वैल्यू को नेक्स्ट लेवल बनाता है.
5. Moto G57 Power 5G - बैटरी मॉन्स्टर और क्लीन एक्सपीरियंस वाला
हमारी इस लिस्ट में पाचवां स्मार्टफोन मोटोरोला का है. इस फोन के साथ भी आपको बड़ी बैटरी और साफ-सुथरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा. इस फोन में 6.72 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, 1050 निट्स पीक ब्राइटनेस और Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिलता है. इसके अलावा Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 50MP Sony LYT-600 मुख्य कैमरा (moto AI फीचर्स के साथ) + 8MP अल्ट्रावाइड, 8MP फ्रंट कैमरा, और 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलती है, जो 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. इसमें IP64 डस्ट-वॉटर रेसिस्टेंट, MIL-STD-810H सर्टिफाइड ड्यूरेबिलिटी, वेगन लेदर फिनिश और Android 16 बेस्ड ओएस का सपोर्ट मिलता है. इस फोन की कीमत 14,999 रुपये में, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है.
क्यों अच्छा है?
- 7000mAh से हेवी यूज (गेमिंग, स्ट्रीमिंग, कॉल्स) में भी 2-3 दिन या उससे ज्यादा चल जाती है, रिव्यूज में सब इसे मॉन्स्टर बैटरी कह रहे हैं.
- सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लीन और स्टॉक एंड्रॉयड जैसा, कोई ब्लोटवेयर नहीं – अपडेट्स टाइम पर मिलते हैं, यूज करने में स्मूथ और मजा आता है.
- कैमरा moto AI के साथ डेलाइट और लो-लाइट में अच्छे फोटोज देता है, Sony सेंसर से डिटेल्स शार्प आती हैं.
- परफॉर्मेंस डेली टास्क्स और लाइट गेमिंग के लिए काफी अच्छी, हीटिंग कंट्रोल में रहता है.
इस प्राइस में इतनी बड़ी बैटरी, ड्यूरेबल बिल्ड (मिलिट्री ग्रेड), AI कैमरा फीचर्स मिलना वैल्यू को सुपर बनाता है. इस फोन के रिव्यूज में बैटरी, क्लीन सॉफ्टवेयर और ओवरऑल रिलायबिलिटी की खूब तारीफ हो रही है.