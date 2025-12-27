ETV Bharat / technology

Yearender 2025: ChatGPT से लेकर BharatGen तक, इस साल भारत ने AI सेक्टर में लगाई लंबी छलांग

भारत 2025 में AI रिसर्च, स्टार्टअप्स और जनरेटिव AI यूज़र्स के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो चुका है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: 2025 आते-आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी भारत में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का शब्द ही नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. पहले एआई को सिर्फ बड़ी कंपनियों या रिसर्च लैब्स तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. आज एआई किसानों की फसल तय करने में मदद कर रहा है, दूर-दराज इलाकों में इलाज आसान बना रहा है और बच्चों की पढ़ाई को पर्सनल बना रहा है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल AI रिपोर्ट के मुताबिक, भारत आज एआई रिसर्च के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है. AI कॉन्फ्रेंस सिटेशन में भारत नंबर-1 और एआई जर्नल पब्लिकेशन में तीसरे नंबर पर है. यही नहीं, GitHub पर AI प्रोजेक्ट्स की संख्या के मामले में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है. भारत का मौजूदा AI इकोसिस्टम भारत का टेक सेक्टर 280 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो चुका है

60 लाख से ज्यादा लोग टेक और AI सेक्टर में काम कर रहे हैं

देश में 1,800 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं

करीब 89% नए स्टार्टअप्स AI का इस्तेमाल कर रहे हैं

87% कंपनियां किसी न किसी रूप में AI अपना चुकी हैं

AI अब बैंकिंग, हेल्थकेयर, रिटेल, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जनरेटिव AI और भारत की बड़ी छलांग