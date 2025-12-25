ETV Bharat / technology

Yearender 2025: AI और IT Layoffs से लेकर टेक विवादों तक, जानें सालभर में क्या-क्या हुआ

2025 में भारत की टेक इंडस्ट्री AI, साइबर अटैक्स, आईटी लेऑफ्स और प्राइवेसी विवादों के बीच कई चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरी. ( Image Credit: ETV Bharat via Getty Images and csk.gov.in )

एल्गोरिदम में पक्षपात (बायस) की वजह से गलत खतरे का आकलन हो सकता है और कुछ लोगों को गलत तरीके से टारगेट किया जा सकता है, इसलिए नियमित जांच (Regular Audits) बहुत जरूरी हो जाते हैं.

AI और Gen AI सिस्टम को लागू करने की कीमत काफी ज्यादा है और इसका लेगेसी सिस्टम्स (legacy systems) के साथ जुड़ना भी आसान नहीं है. आपको बता दें कि यहां लेगेसी सिस्टम्स का मतलब उन पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, एप्लीकेशन्स, डेटाबेस या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से है जो कई सालों पहले बनाए गए थे, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है और कई कंपनियों और संगठनों में आज भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है.

AI और Gen AI को साइबर सिक्योरिटी में शामिल करना जितना फायदेमंद है, उतना ही मुश्किल भी है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियों के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई. आइए हम आपको कुछ उन कारणों के बारे में बताते हैं, जिनसे एआई को अपनाना मुश्किल हो रहा है. आइए हम कुछ उन अहम कारणों पर गौर करते हैं, जिनकी वजह से एआई को अपनाना मुश्किल हो रहा है.

इस साल में एक तरफ Artificial Intelligence और Gen AI ने सिक्योरिटी, ऑटोमेशन और बिज़नेस ग्रोथ के नए रास्ते खोले, वहीं दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी साइबर अपराधियों के लिए भी एक पावरफुल हथियार बन गई. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 97 प्रतिशत संस्थाओं को बीचे एक साल में Gen AI से जुड़े किसी न किसी सिक्योरिटी ब्रिच या इश्यू का सामना करना पड़ा. यही वजह है कि 2025 को टेक इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है.

हैदराबाद: 2025 का साल कई मायनों में यादगार बन गया है. यह साल टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कई खास यादों के साथ विदा हो रहा है. इस साल में हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई बड़े फ्लैशपॉइंट्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई से जुड़ी चीजें, साइबर अटैक्स, आईटी लेऑफ्स और कई विवादों को भी देखा. आइए हम आपको अपने इस खास आर्टिकल में साल 2025 के दौरान टेक क्षेत्र में हुए इन सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं.

Seqrite ने अपनी India Cyber Threat Report 2026 में भारत की साइबर स्थिति को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं. यह रिपोर्ट Seqrite Labs द्वारा तैयार की गई है, जो देशभर में 80 लाख से ज्यादा एंडपॉइंट्स को मॉनिटर करती है. रिपोर्ट में अक्टूबर 2024 से सितंबर 2024 के बीच का डेटा शामिल है. Seqrite के अनुसार, इस दौरान भारत में कुल 265.52 मिलियन साइबर डिटेक्शन दर्ज किए गए यानी औसतन हर दिन 7.27 लाख और हर मिनट करीब 505 साइबर अटैक्स डिटेक्ट किए गए हैं.

2025 में भारत में हुए साइबर अटैक्स पर एक नज़र (Image Credit: ETV Bharat via NotebookLM)

रिपोर्ट के मुताबिक, Trojans और file infectors मिलकर कुल अटैक्स का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा बने.

Ransomware जनवरी 2025 में अपने पीक पर था, जहां 185 इंसीडेंट्स और 1.13 लाख डिटेक्शन दर्ज किए गए.

राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, जबकि मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता उन शहरों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा टागरेट किया गया है.

कैटेगरी आंकड़े Total detections 265.52 मिलियन Trojan attacks 88.4 मिलियन File infectors 71.1 मिलियन Network exploit scans 9.2 मिलियन से ज्यादा Cryptojacking 6.5 मिलियन Ransomware peak जनवरी 2025

यह जानकारी Seqrite और Quick Heal की रिपोर्ट पर आधारित है.

सरकार की कुछ बड़ी पहल

भारत सरकार ने साइबर इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. CERT-In और NCIIPC लगातार क्रिटिकल सेक्टर्स के डिजिटल सर्विस की निगरानी कर रहे हैं और इंसीडेंट्स पर टाइमली रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं. पीआईबी के अनुसार, जुलाई 2025 में CERT-In ने कंप्रेहेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट पॉलिसी गाइडलाइन्स (Comprehensive Cyber Security Audit Policy Guidelines) जारी की थी. इसके तहत हर संस्था में साल में कम से कम एक बार साइबर ऑडिट अनिवार्य किया गया है. इसके लिए 231 पैनलबद्ध सूचना सुरक्षा परीक्षण संगठनों (empanelled security auditing organizations) को जोड़ा गया है.

2025 में भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कुछ बड़े और मुख्य कदम (Image Credit: ETV Bharat via NotebookLM)

CERT-In को IT Act 2000 की धारा 70B के तहत नेशनल साइबर इंसीडेंट रिस्पॉन्स एजेंसी बनाया गया.

एआई पर आधारिक साइबर थ्रेट्स को लेकर रेगुलर अलर्ट्स और एडवाइज़रीज़ जारी की जाती है.

Zero Trust Security, 24x7 monitoring और AI ML आधारित डिटेक्शन टूल का इस्तेमाल बढ़ाया गया है.

एनआईसी (National Informatics Centre) द्वारा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का वार्षिक सुरक्षा ऑडिट कराया जाता है.

Cyber Crisis Management Plan और सेक्टर स्पेसिफिक CSIRTs जैसे CSIRT-Fin और CSIRT-Power बनाए गए हैं.

CERT-In द्वारा चलाया जा रहा Cyber Swachhta Kendra, स्वच्छ भारत की सोच को साइबर स्पेस तक ले जाता है. यह नागरिकों को मालवेयर रिमूवल टूल्स, botnet alerts और साइबर क्राइम से सुरक्षित रहने के लिए बेहतर टिप्स देता है. इसके साथ ही ISEA Program और CSPAI certification, AI सिक्योरिटी टैलेंट को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है.

2025 की बड़े टेक विवाद

2025 का साल सिर्फ साइबर अटैक्स तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि कई टेक विवादों से भी घिरा रहा है. इस साल में कई ऐसे टेक विवाद सामने आएं, जिन्होंने इंडस्ट्री की वर्किंग कल्चर और एथिक्स पर भी सवाल खड़े किए हैं.

संचार-साथी विवाद: इनमें से एक बड़ा विवाद भारत सरकार से भी जुड़ा रहा, जो साल के अंत में तब सामने, जब सरकार ने मोबाइल कंपनियों को फोन में एक सरकारी ऐप संचार साथी को प्री-इंस्टॉल करने का आदेश दिया और कहा कि यूज़र्स के पास उस ऐप को फोन से रिमूव करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए. सरकार के इस फैसले के मोबाइल कंपनी, यूज़र्स और विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध किया, क्योंकि इससे यूज़र्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती थी. विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने अपने फैसले को वापस लेते हुए कहा कि यूज़र्स के पास अपने फोन से संचार साथी को हटाने की आज़ादी होगी.

2025 में भारतीय टेक इंडस्ट्री में हुए बड़े और मुख्य विवादों की लिस्ट (Image Credit: ETV Bharat via NotebookLM)

साइलेंट लेऑफ और आईटी कर्मचारियों की चिंता: India Employer Forum की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में आईटी सेक्टर में साइलेंट लेऑफ यानी कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल देने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा. विश्लेषकों का मानना है कि करीब 50,000 नौकरी ऑटोमैशन, बेंच रिडक्शन और लो डील कनवर्ज़न की वजह से खतरे में रहीं.

TCS, Wipro और Bench Policy विवाद: TCS ने लगभग 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है, जो उनके कुल वर्कफोर्स का करीब 2 प्रतिशत है. वहीं, नई 35-दिवसीय बेंच नीति को लेकर कर्मचारियों और नाइट्स यूनियन ने इसे अमानवीय बताया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने विप्रो को अपने पूर्व कर्मचारी अभिजीत मिश्रा को मानहानिकारक समाप्ति पत्र के मामले में 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह फैसला लॉ इनसाइडर की रिपोर्ट में सामने आया है.

इन सभी डिटेल्स को देखकर समझ में आता है कि साल 2025 में हुई टेक संबंधित घटनाओं ने इतना को साफ कर दिया है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ इनोवेश नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी मांगती है. AI, साइबर सिक्योरिटी, कर्मचारियों के आधिकार और प्राइवेसी, ये सभी मुद्दे आने वाले सालों की दिशा तय करेंगे.