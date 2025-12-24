Yearender 2025: 6G से सेमीकंडक्टर तक, इस साल कितनी और कैसे आगे बढ़ी भारतीय टेक्नोलॉजी?
2025 में 5G विस्तार, UPI रिकॉर्ड, AI मिशन और सेमीकंडक्टर फैब्स के साथ भारत ने टेक्नोलॉजी में ऐतिहासिक छलांग लगाई.
Published : December 24, 2025 at 8:39 PM IST
हैदराबाद: 2025 का साल खत्म होने वाला है. यह साल भारतीय टेक सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है. इस साल में भारतीय टेक यूज़र के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिला है. अब भारत के यूज़र्स सिर्फ एक डिजिटल यूज़र बनकर नहीं रहना चाहते बल्कि टेक्नोलॉजी को बनाने, कंट्रोल करने और ग्लोबल लेवल पर लीड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे 2025 में भारतीय टेक सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं.
Next Generation Connectivity: 5G हुआ मजबूत, 6G पर नजर
भारत में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत 2024 में हुई थी और साल 2025 में ही यह टेक्नोलॉजी असली मायनों में जमीन पर उतर चुकी है. भारत में 5G नेटवर्क अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी इस फास्ट नेटवर्क की पहुंच काफी ज्यादा हो चुकी हैं. इससे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और रिमोट हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स में इंडस्ट्री 4.0 को जबरदस्त बूस्ट मिला. इसके अलावा कई कंपनियों ने अपने कैंपस ऑटोमेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क अपनाए, जो 2025 का बड़ा ट्रेंड रहा.
इतना ही नहीं, भारत ने भविष्य को देखते हुए Bharat 6G Vision पर भी काम तेज कर दिया. सरकार के मुताबिक, सितंबर 2025 तक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के तहत 5G और 6G से जुड़े 115 R&D प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी थी. इसके साथ-साथ Bharat 6G Alliance की शुरुआत हुई, जिसमें 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स और संस्थाएं शामिल हैं. इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 2030 तक भारत ग्लोबल 6G पेटेंट्स में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी चाहती है.
Digital Public Infrastructure: India Stack की नई ताकत
2025 में भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) पहले से ज्यादा मजबूत हुई है. इसे आमतौर पर India Stack कहा जाता है. इसका फोकस अब सिर्फ Aadhaar, UPI या DigiLocker तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इनके ऊपर नए सेक्टर-स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं. NPCI डेटा और सरकारी बयान (दिसंबर 2025) के अनुसार, अक्टूबर 2025 में UPI ट्रांजैक्शन 20 अरब प्रति महीने के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है. वहीं, IMF Report (जून 2025) ने UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बताया, जिसकी हिस्सेदारी करीब 49 प्रतिशत ग्लोबल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में है.आइए हम आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताते हैं:
OCEN (Open Credit Enablement Network): इससे MSMEs और आम लोगों को डिजिटल तरीके से आसानी से लोन मिलने लगा.
ONDC (Open Network for Digital Commerce): यह प्लेटफॉर्म बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर्स के एकाधिकार को चुनौती देते हुए छोटे दुकानदारों के लिए गेम चेंजर बना.
IndiaAI Mission: अक्टूबर 2025 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के IndiaAI Mission को ₹10,371.92 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी मिली. इसका लक्ष्य 2025 के अंत तक 38,000 हाई-एंड GPUs की डिप्लॉय करना था.
Health और Education Stack: Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को बढ़ावा मिला, वहीं एजुकेशन में बड़े डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए.
Semiconductor Manufacturing: 2025 में सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत ने सबसे ठोस कदम उठाए. PLI Scheme के तहत मंजूर प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरते दिखाई दे रहे हैं. इसके तहत Tata Electronics और PSMC की जॉइंट वेंचर फैब यूनिट ने गुजरात में कंस्ट्रक्शन शुरू किया. गुजरात के सानांड में भारत की पहली एंड-टू-एंड OSAT पायलट फैसिलिटी लॉन्च हुई, जहां 2025 के अंत तक Made in India चिप्स के कमर्शियल प्रोडक्शन की उम्मीद जताई गई थी. इसके अलावा 3 नैनोमीटर एडवांस चिप डिजाइन पर फोकस करते हुए नए डिजाइन सेंटर्स शुरू हुए. Design Linked Incentive (DLI) स्कीम ने सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स को लगातार सपोर्ट दिया. Semicon India 2025 इवेंट में ग्लोबल लीडर्स की मौजूदगी ने भारत के इरादे साफ कर दिए.
Electronics Manufacturing भी साथ-साथ आगे बढ़ी
साल 2025 में भारत ने सिर्फ सेमीकंडक्टर सेक्टर में ही छलांग नहीं लगाई है, बल्कि इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग जैसे - डिस्प्ले, बैटरी और PCB असेंबली जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी तेज ग्रोथ देखने को मिली, जिससे भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने के और करीब पहुंच गया है. आइए हम आपको एक छोटी टेबल के माध्यम से समझाते हैं कि 2025 में भारतीय टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी है:
|सेक्टर
|बड़ी उपलब्धि
|5G
|Tier 2 और Tier 3 शहरों तक विस्तार
|6G
|115 R&D प्रोजेक्ट्स, Bharat 6G Alliance
|UPI
|20 अरब ट्रांजैक्शन प्रति महीने
|AI
|38,000 GPUs का लक्ष्य
|Semiconductor
|फैब और OSAT यूनिट्स की शुरुआत
भारत के लिए साल 2025 एक ऐसा साल साबित हुआ है, जिसमें हमारा देश सिर्फ IT सर्विसेज और डिजिटल कंज्यूमर मार्केट से आगे बढ़कर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग का एक लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है. इस साल रखी गई नींव आने वाले दशक में भारत को डिजिटल संप्रभुता और ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में अहम भूमिका दिलाने वाली है. अब देखना होगा कि साल 2026 में भारत का टेक सेक्टर कितना आगे बढ़ पाता है.