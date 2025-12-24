ETV Bharat / technology

Yearender 2025: 6G से सेमीकंडक्टर तक, इस साल कितनी और कैसे आगे बढ़ी भारतीय टेक्नोलॉजी?

साल 2025 में भारत ने 5G, AI, UPI और सेमीकंडक्टर के दम पर टेक्नोलॉजी में नई पहचान बनाई. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics/Getty Images )

हैदराबाद: 2025 का साल खत्म होने वाला है. यह साल भारतीय टेक सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है. इस साल में भारतीय टेक यूज़र के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिला है. अब भारत के यूज़र्स सिर्फ एक डिजिटल यूज़र बनकर नहीं रहना चाहते बल्कि टेक्नोलॉजी को बनाने, कंट्रोल करने और ग्लोबल लेवल पर लीड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे 2025 में भारतीय टेक सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. Next Generation Connectivity: 5G हुआ मजबूत, 6G पर नजर भारत में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत 2024 में हुई थी और साल 2025 में ही यह टेक्नोलॉजी असली मायनों में जमीन पर उतर चुकी है. भारत में 5G नेटवर्क अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी इस फास्ट नेटवर्क की पहुंच काफी ज्यादा हो चुकी हैं. इससे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और रिमोट हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स में इंडस्ट्री 4.0 को जबरदस्त बूस्ट मिला. इसके अलावा कई कंपनियों ने अपने कैंपस ऑटोमेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क अपनाए, जो 2025 का बड़ा ट्रेंड रहा. एक नज़र में जानिए कि भारतीय टेक का भविष्य कैसा होगा (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat Graphics/Getty Images) इतना ही नहीं, भारत ने भविष्य को देखते हुए Bharat 6G Vision पर भी काम तेज कर दिया. सरकार के मुताबिक, सितंबर 2025 तक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के तहत 5G और 6G से जुड़े 115 R&D प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी थी. इसके साथ-साथ Bharat 6G Alliance की शुरुआत हुई, जिसमें 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स और संस्थाएं शामिल हैं. इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 2030 तक भारत ग्लोबल 6G पेटेंट्स में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी चाहती है. Digital Public Infrastructure: India Stack की नई ताकत 2025 में भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) पहले से ज्यादा मजबूत हुई है. इसे आमतौर पर India Stack कहा जाता है. इसका फोकस अब सिर्फ Aadhaar, UPI या DigiLocker तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इनके ऊपर नए सेक्टर-स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं. NPCI डेटा और सरकारी बयान (दिसंबर 2025) के अनुसार, अक्टूबर 2025 में UPI ट्रांजैक्शन 20 अरब प्रति महीने के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है. वहीं, IMF Report (जून 2025) ने UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बताया, जिसकी हिस्सेदारी करीब 49 प्रतिशत ग्लोबल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में है.आइए हम आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताते हैं: