Yearender 2025: यह साल बना Green Technology का ब्रेकथ्रू ईयर, सोलर और EV ने बदली एनर्जी की तस्वीर
2025 में ग्रीन टेक्नोलॉजी ने दुनिया और भारत दोनों में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और पॉलिसी लेवल पर बड़ा बदलाव दिखाया.
Published : December 21, 2025 at 4:29 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: 2025 का साल अब खत्म होने वाला है. इस साल को लोग कई तरह से याद रखने वाले हैं. हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर रहे हैं और इस सेक्टर में साल 2025 को ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भी यादगार माना जाएगा. 2025 का साल सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक मजबूत कदम बनकर सामने आया है. आइए हम आपको अपने इस ईयरएंडर आर्टिकल में बताते हैं कि इस साल में भारत और पूरी दुनिया ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या-क्या किया है.
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, रिन्यूएबल एनर्जी अब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि 2025 के अंत तक कोयले को पीछे छोड़कर बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा सोर्स बनने वाली है. इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह सोलर पावर का जबरदस्त उछाल माना जा रहा है, जिसकी हिस्सेदारी रिन्यूएबल कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा रहा.
IEA की Renewables 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2025 से 2030 के बीच दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी की कुल क्षमता करीब 4600 गीगावॉट तक बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले पांच सालों की तुलना में लगभग दोगुनी है. World Energy Outlook 2025 में इसे “Age of Electricity” कहा गया है, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स और बढ़ती कूलिंग जरूरतों की वजह से बिजली की डिमांड, कुल एनर्जी डिमांड से चार गुना तेज़ बढ़ रही है.
बैटरी टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव
इस साल यानी 2025 में बैटरी टेक्नोलॉजी में भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मैन्युफैक्चरिंग ओवरकैपेसिटी के चलते बैटरी सेल्स की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गईं, जिससे बड़े स्तर पर एनर्जी स्टोरेज अब आम बात बनती जा रही है. इसका सीधा फायदा नेशनल ग्रिड्स को बैलेंस करने में मिल रहा है.
भारत की ग्रीन ग्रोथ
2025 में पूरी दुनिया काफी तेजी से ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है और इस मामले में हमारा देश भारत भी पीछे नहीं है. भारत इस ग्लोबल ग्रीन ट्रांजिशन में सिर्फ हिस्सा ही नहीं ले रहा है, बल्कि एक बड़े ड्राइवर के तौर पर उभर रहा है. खासतौर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देश ने बीते कुछ सालों में तेज रफ्तार पकड़ी है. पावर मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, भारत में EV चार्जिंग नेटवर्क ने तीन साल से भी कम समय में करीब छह गुना विस्तार किया है.
भारत में EV चार्जिंग नेटवर्क की ग्रोथ
|साल
|पब्लिक चार्जिंग स्टेशन
|दिसंबर 2022
|5,151
|अगस्त 2025
|29,277
यह जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और राज्यसभा रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने आई है, जो दिखाती है कि EV अपनाने के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है.
भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
इस ग्रीन ट्रांजिशन में भारत का अगला बड़ा दांव ग्रीन हाइड्रोजन पर है. भारत सरकार का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देश को क्लीन फ्यूल हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इसके बारे में हमने इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, जिसमें हमने बताया था कि भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए NTPC ने 1.85 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया था. इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के पुडिमडाका में एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया जाएगा, जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम किया जाएगा.
इस प्रोजेक्ट को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में दुनिया के टॉप देशों में से एक बना सकता है. आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन होता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफी साफ और सुरक्षित होता है, क्योंकि यह किसी भी तरह का प्रदूषण प्रदान नहीं करता है. इस कारण भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काफी खास और जरूरी है.
इस मिशन का मकसद इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासतौर पर स्टील, फर्टिलाइजर और हेवी ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है. हालांकि, इस रास्ते में प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी स्केल-अप जैसी चुनौतियां भी सामने हैं. फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही पॉलिसी सपोर्ट और इनोवेशन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन भारत को ग्लोबल क्लीन एनर्जी मार्केट में मजबूत पोजिशन दिला सकता है.
स्टार्टअप इकोसिस्टम
स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो 2025 में जहां कुल टेक फंडिंग में गिरावट देखी गई, वहीं क्लाइमेट-टेक और ऑटो-टेक सेक्टर ने मजबूती दिखाई. Tracxn की 2025 Snapshot रिपोर्ट के अनुसार, इन सेक्टर्स में बड़े फंडिंग राउंड्स देखने को मिले. Impact Investors Council के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में भारतीय क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप्स की फंडिंग में तिमाही आधार पर 37 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई, खासकर सस्टेनेबल मोबिलिटी और वेस्ट-टू-वैल्यू सॉल्यूशंस पर फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है.
PM E-DRIVE स्कीम बनी गेम चेंजर
भारत की ग्रीन जर्नी को रफ्तार देने में PM E-DRIVE स्कीम ने अहम भूमिका निभाई है. लगभग 10,900 करोड़ रुपये के आउटले वाली इस स्कीम के तहत 2025 के आखिर तक 1,634 करोड़ रुपये की सब्सिडी कंज्यूमर्स को दी जा चुकी है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हजारों ई-बसों को मंजूरी दी गई है, वहीं सितंबर 2025 में जारी गाइडलाइंस ने देशभर में फास्ट चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का रास्ता साफ किया.
आगे की राह अब सिर्फ नई कैपेसिटी जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रिड इंटीग्रेशन और लॉन्ग-ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज पर फोकस बढ़ रहा है.भारत ने COP26 का 50 प्रतिशत नॉन-फॉसिल कैपेसिटी वाला टारगेट तय समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया है, यह दिखाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन अब सिर्फ पावर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में बदलाव की कहानी है.