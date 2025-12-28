ETV Bharat / technology

Yearender 2025: डिजिटल इंडिया का कीर्तिमान, जानें कैसे टेक्नोलॉजी ने बदल दी भारत की डेली लाइफ

डिजिटल इंडिया ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए सरकारी सेवाओं, पेमेंट सिस्टम और कनेक्टिविटी को देश के हर नागरिक तक पहुंचा दिया है.

Under the Digital India mission, technologies like 5G, UPI, and AI have made India a global digital leader.
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 5G, UPI और AI जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत को ग्लोबल डिजिटल लीडर बना दिया है. (Image Credit: ETV Bharat Graphics via Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 8:07 PM IST

हैदराबाद: आजकल इंटरनेट और उससे जुड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता है. भारत भी पिछले कई सालों से डिजिटलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, जिसे हम डिजिटल इंडिया के नाम से भी जानते हैं. भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया को एक मुहीम के तौर पर शुरू किया था, ताकि देश का हर नागरिक डिजिटली कनेक्ट हो सके, लेकिन अब भारत में डिजिटल इंडिया सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं रह गया, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है.

2025 साल के खत्म होते-होते डिजिटल इंडिया ने देश के कोने-कोने को टेक्नोलॉजी से जोड़ने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है. आज हालात ये हैं कि चाहे कोई सरकारी काम हो, पेमेंट करना हो, पढ़ाई करनी हो, इलाज कराना हो, वर्क फ्रॉम होम करना है, क्लासेस फ्रॉम होम करने हों या ऐसे कई कामों को लोग अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें डिजिटली कनेक्टेड हो चुकी हैं.

डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा फायदा ये रहा है कि पहले जहां लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वही काम मोबाइल या लैपटॉप से कुछ मिनटों में हो जाते हैं. कागज़ी फाइलों की जगह डिजिटल प्रोसेस आने से सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी हुआ है और भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक लगाम लगी है.

Even the IMF has acknowledged that India has become a global leader in fast digital payments.
IMF तक मान चुका है कि फास्ट डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ग्लोबल लीडर बन चुका है. (Image Credit: ETV Bharat Graphics via Getty Images)

अगर देश की डिजिटल इकॉनमी की बात करें, तो इसका योगदान लगातार बढ़ रहा है. 2022-23 में डिजिटल इकॉनमी ने नेशनल इनकम में करीब 11.7% का योगदान दिया था, जो 2024-25 तक और बढ़ गया. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2030 तक भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा डिजिटल इकॉनमी से आएगा. इसमें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है.

भारत की डिजिटल ग्रोथ

सेक्टरप्रोग्रेस
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग2 यूनिट से बढ़कर 300+ यूनिट
इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट8 गुना से ज़्यादा बढ़त
5G नेटवर्क99% से ज़्यादा जिलों में उपलब्ध
UPI ट्रांजैक्शनरोज़ाना 64 करोड़ से ज्यादा
गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटीलगभग 98%

टेलीकॉम सेक्टर में भी भारत ने जबरदस्त तरक्की की है. आज देश में मोबाइल यूज़र्स की संख्या 116 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है. इंटरनेट डेटा इतना सस्ता हो गया है कि जो सुविधा पहले लग्ज़री मानी जाती थी, वो अब हर आम इंसान तक पहुंच चुकी है. गांव-गांव तक 4G और 5G नेटवर्क पहुंचना इसी मुहीम का नतीजा है.

डिजिटल पेमेंट की बात करें तो UPI ने पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दी है. आज सब्ज़ी वाले से लेकर बड़े व्यापारी तक UPI इस्तेमाल कर रहे हैं. IMF तक मान चुका है कि फास्ट डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ग्लोबल लीडर बन चुका है.

Under the Digital India mission, technologies like 5G, UPI, and AI have made India a global digital leader.
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 5G, UPI और AI जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत को ग्लोबल डिजिटल लीडर बना दिया है. (Image Credit: Getty Images)

सरकार ने भाषा की समस्या को भी टेक्नोलॉजी से हल किया है. BHASHINI और BharatGen जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से अब सरकारी सेवाएं कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो रही हैं. इससे उन लोगों को भी फायदा मिल रहा है जो इंग्लिश नहीं जानते.

हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर में भी डिजिटल बदलाव साफ दिख रहा है. टेली-कंसल्टेशन, डिजिटल हेल्थ ID, ऑनलाइन क्लासेज़ और AI-आधारित लर्निंग सिस्टम ने गांव और शहर के बीच का फर्क काफी हद तक कम कर दिया है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 तक डिजिटल इंडिया ने भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी को आसान, तेज़ और ज्यादा भरोसेमंद बना दिया है. आने वाले सालों में इसका असर और गहरा होने वाला है.

संपादक की पसंद

