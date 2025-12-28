ETV Bharat / technology

Yearender 2025: डिजिटल इंडिया का कीर्तिमान, जानें कैसे टेक्नोलॉजी ने बदल दी भारत की डेली लाइफ

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 5G, UPI और AI जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत को ग्लोबल डिजिटल लीडर बना दिया है. ( Image Credit: ETV Bharat Graphics via Getty Images )