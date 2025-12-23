ETV Bharat / technology

Yearender 2025: Apple, Samsung और AI फोन्स ने कैसे बदला स्मार्टफोन ट्रेंड्स, विस्तार में जानें पूरी कहानी

हैदराबाद: 2025 का साल स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा और दिलचस्प रहा. इस साल में ना सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सामने आई, बल्कि यूज़र्स की जरूरतों और इस्तेमाल के तरीके में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. फोल्डेबल फोन, एआई फीचर्स, प्रो-लेवल कैमरा, दमदार प्रोसेसर और बजट सेगमेंट में भी मजबूत ऑप्शन - यह सबकुछ साल 2025 में देखने को मिला है. आइए हम आपको बताते हैं कि 2025 में स्मार्टफोन की दुनिया में क्या-क्या बड़ा हुआ है और कौनसी कंपनियां आगे रहीं और यूज़र्स को क्या-क्या नया मिला.

ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में क्या हुआ

IDC यानी इंटरनेशनल डेटा कॉरपेरेशन की Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में दुनियाभर में स्मार्टफोन शिपमेंट्स में 1.5 प्रतिशत की सालाना बढ़त देखने को मिली और कुल शिपमेंट करीब 1.25 बिलियन यूनिट तक पहुंच गई. यह ग्रोथ पहले के अनुमान से ज्यादा रही. इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण एप्पल का मजबूत परफॉर्मेंस, उभरते बाजारों में तेजी और चीन में मार्केट का स्टोबल होना रहा है. IDC के अनुसार, 2025 में एप्पल की शिपमेंट्स में करीब 6.1 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई, जो पिछले साइकल के मुकाबले ज्यादा है.

एप्पल के लिए साल 2025 एक रिकॉर्ड साल साबित हुआ है. कंपनी की कुल शिपमेंट्स 247 मिलियन यूनिट के पार जाने का अनुमान है. खासतौर पर चीन में iPhone 17 की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली. आईडीसी के चीन मंथली सेल्स डेटा के मुताबिक, अक्टूबर और नवंबर में एप्पल की मार्केट शेयर 20% से ज्यादा रही, जो बाकी कंपनियों से काफी आगे थी. इसी वजह से आईडीसी ने चीन में एप्पल के Q4 ग्रोथ फोरकास्ट को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया.

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में क्या हुआ

IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2025 की फेस्टिव थर्ड क्वार्टर यानी 3Q25 में पिछले पांच साल के हाई लेवल पर पहुंच गया. इस दौरान कुल 48 मिलियन यूनिट की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 4.3% की ग्रोथ है. भारत में भी एप्पल ने इतिहास रच दिया. 3Q25 में एप्पल की शिपमेंट्स 5 मिलियन यूनिट तक पहुंचीं और कंपनी पहली बार चौथे नंबर की पोजिशन पर आई. एप्पल को भारत में 25.6 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ मिली.

IDC के मुताबिक, iPhone 16 भारत में इस क्वार्टर का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल मार्केट में करीब 5% रही. वहीं नई iPhone 17 सीरीज और iPhone Air ने भी शानदार डेब्यू किया और Apple की कुल Q3 शिपमेंट्स में 16 प्रतिशत का योगदान दिया. यह 2021 के बाद किसी भी iPhone का सबसे मजबूत लॉन्च क्वार्टर रहा.

वहीं, दूसरी ओर Vivo ने लगातार सातवें क्वार्टर में भारत में टॉप पोजिशन बनाए रखी. कंपनी की स्ट्रेटेजी हर प्राइस सेगमेंट में मजबूत प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स में बैलेंस्ड मौजूदगी की रही. OPPO ने Samsung को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. Motorola ने सबसे ज्यादा 52.4% की सालाना ग्रोथ दर्ज की, जबकि एप्पल 25.6% ग्रोथ के साथ दूसरे नंबर पर रहा. आइए अब हम 2025 में लॉन्च हुए उन स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है.