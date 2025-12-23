ETV Bharat / technology

Yearender 2025: Apple, Samsung और AI फोन्स ने कैसे बदला स्मार्टफोन ट्रेंड्स, विस्तार में जानें पूरी कहानी

2025 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने AI, फोल्डेबल डिजाइन और प्रो-लेवल कैमरा टेक्नोलॉजी के दम पर यूजर्स का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल दिया.

In 2025, AI features, foldable designs, and advanced camera technology in the smartphone industry elevated the mobile experience for users to new heights.
2025 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में AI फीचर्स, फोल्डेबल डिजाइन और एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी ने यूजर्स के लिए मोबाइल एक्सपीरियंस को नई ऊंचाई दी. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat via Samsung India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 8:52 PM IST

8 Min Read
हैदराबाद: 2025 का साल स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा और दिलचस्प रहा. इस साल में ना सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सामने आई, बल्कि यूज़र्स की जरूरतों और इस्तेमाल के तरीके में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. फोल्डेबल फोन, एआई फीचर्स, प्रो-लेवल कैमरा, दमदार प्रोसेसर और बजट सेगमेंट में भी मजबूत ऑप्शन - यह सबकुछ साल 2025 में देखने को मिला है. आइए हम आपको बताते हैं कि 2025 में स्मार्टफोन की दुनिया में क्या-क्या बड़ा हुआ है और कौनसी कंपनियां आगे रहीं और यूज़र्स को क्या-क्या नया मिला.

ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में क्या हुआ

IDC यानी इंटरनेशनल डेटा कॉरपेरेशन की Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में दुनियाभर में स्मार्टफोन शिपमेंट्स में 1.5 प्रतिशत की सालाना बढ़त देखने को मिली और कुल शिपमेंट करीब 1.25 बिलियन यूनिट तक पहुंच गई. यह ग्रोथ पहले के अनुमान से ज्यादा रही. इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण एप्पल का मजबूत परफॉर्मेंस, उभरते बाजारों में तेजी और चीन में मार्केट का स्टोबल होना रहा है. IDC के अनुसार, 2025 में एप्पल की शिपमेंट्स में करीब 6.1 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई, जो पिछले साइकल के मुकाबले ज्यादा है.

What was the state of the smartphone market in 2025?
2025 में स्मार्टफोन मार्केट का हाल कैसा रहा? (Image Credit: ETV Bharat Graphics)

एप्पल के लिए साल 2025 एक रिकॉर्ड साल साबित हुआ है. कंपनी की कुल शिपमेंट्स 247 मिलियन यूनिट के पार जाने का अनुमान है. खासतौर पर चीन में iPhone 17 की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली. आईडीसी के चीन मंथली सेल्स डेटा के मुताबिक, अक्टूबर और नवंबर में एप्पल की मार्केट शेयर 20% से ज्यादा रही, जो बाकी कंपनियों से काफी आगे थी. इसी वजह से आईडीसी ने चीन में एप्पल के Q4 ग्रोथ फोरकास्ट को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया.

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में क्या हुआ

IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2025 की फेस्टिव थर्ड क्वार्टर यानी 3Q25 में पिछले पांच साल के हाई लेवल पर पहुंच गया. इस दौरान कुल 48 मिलियन यूनिट की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 4.3% की ग्रोथ है. भारत में भी एप्पल ने इतिहास रच दिया. 3Q25 में एप्पल की शिपमेंट्स 5 मिलियन यूनिट तक पहुंचीं और कंपनी पहली बार चौथे नंबर की पोजिशन पर आई. एप्पल को भारत में 25.6 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ मिली.

IDC के मुताबिक, iPhone 16 भारत में इस क्वार्टर का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल मार्केट में करीब 5% रही. वहीं नई iPhone 17 सीरीज और iPhone Air ने भी शानदार डेब्यू किया और Apple की कुल Q3 शिपमेंट्स में 16 प्रतिशत का योगदान दिया. यह 2021 के बाद किसी भी iPhone का सबसे मजबूत लॉन्च क्वार्टर रहा.

वहीं, दूसरी ओर Vivo ने लगातार सातवें क्वार्टर में भारत में टॉप पोजिशन बनाए रखी. कंपनी की स्ट्रेटेजी हर प्राइस सेगमेंट में मजबूत प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स में बैलेंस्ड मौजूदगी की रही. OPPO ने Samsung को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. Motorola ने सबसे ज्यादा 52.4% की सालाना ग्रोथ दर्ज की, जबकि एप्पल 25.6% ग्रोथ के साथ दूसरे नंबर पर रहा. आइए अब हम 2025 में लॉन्च हुए उन स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है.

Get a quick overview and understand the key highlights of smartphone trends in 2025.
एक नज़र में जानें और समझें 2025 में स्मार्टफोन ट्रेंड्स की मुख्य बातें (Image Credit: ETV Bharat via NotebookLM)

सबसे ज्यादा चर्चित स्मार्टफोन

इस लिस्ट में सबसे पहले Samsung Galaxy Z TriFold की बात करते हैं. सैमसंग ने दिसंबर 2025 में Galaxy Z TriFold को ग्लोबली लॉन्च किया. यह फोन मल्टी-फोल्डिंग डिजाइन के साथ आता है और पूरी तरह खुलने पर करीब 10 इंच की बड़ी डिस्प्ले देता है. सैमसंग के मुताबिक, यह अब तक का सबसे एडवांस फोल्डेबल एक्सपीरियंस है. भारत में इस फोन को 2026 की शुरुआत में लॉन्च या पेश किया जा सकता है.

  • ZTE के Nubia ब्रांड ने Nubia Flip 3 लॉन्च किया. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.9 इंच की फोल्डेबल डिस्प्ले और 4 इंच की सेकेंडरी स्क्रीन मिलती है. यह फोन MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसर, Android 15 और 4610mAh बैटरी के साथ आता है. भारत में इस फोन को 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.
  • Huawei ने चीन में Nova Flip S लॉन्च किया, जो HarmonyOS 5.1 पर चलता है. इसमें 120Hz डिस्प्ले, 66W फास्ट चार्जिंग और 4400mAh बैटरी मिलती है. भारत में इस फोन लॉन्च की कोई ख़बर सामने नहीं आई है.
  • iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max ने भी 2025 में काफी सुर्खियां बटोरीं हैं. एप्पल के मुताबिक, A19 Pro चिप के साथ ये फोन पिछले जेनरेशन के मुकाबले करीब 40% बेहतर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देते हैं. यह गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और AI टास्क्स के लिए काफी पावरफुल माने जा रहे हैं.
  • Motorola Razr 60 Ultra एक और प्रीमियम फोल्डेबल रहा. इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 8 Elite चिप, Moto AI 2.0 फीचर्स और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है.

2025 का सबसे बड़ा ट्रेंड रहा AI

साल 2025 में स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने-अपने स्मार्टफोन में अलग-अलग तरीकों से एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को शामिल करने की कोशिश की है, ताकि उनके यूज़र्स को पहले की तुलना में ज्यादा स्मार्ट, आसान और एआई फीचर्स का एक्सपीरियंस मिल सके. आइए हम आपको दुनियाभर की स्मार्टफोन कंपनियों के द्वारा लॉन्च हुए कुछ अच्छे एआई स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं:

A look at the biggest changes coming to smartphones in 2025.
2025 में स्मार्टफोन्स में होने वाले सबसे बड़े बदलावों पर एक नज़र (Image Credit: ETV Bharat Graphics)
  • Samsung Galaxy S25 Ultra में मल्टीमॉडल AI एजेंट्स दिए गए, जो टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और वॉयस को समझकर काम करते हैं. सैमसंग के अनुसार, Circle to Search फीचर अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है.
  • Xiaomi 15 Ultra में जेनरेटिव AI टूल्स, वॉयस ट्रांसक्रिप्शन और एडवांस इमेज एडिटिंग फीचर्स दिए गए.
  • OnePlus ने OnePlus AI सूट पेश किया, जिसमें AI Summary, AI Writer, AI Reply और AI VoiceScribe जैसे फीचर्स शामिल हैं.
  • Galaxy Z Fold 7 में AI फोटो एडिटिंग, रियल टाइम ट्रांसलेशन और Google Gemini सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए.

2025 में स्मार्टफोन कैमरों प्रोफेशनल लेवल

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हर साल अपने स्मार्टफोन्स के कैमरा परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए काफी काम करती है. इस साल भी कंपनी ने अपने स्मार्टफोन्स के कैमरों को प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. आइए हम आपको 2025 में लॉन्च हुए कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं, जिनके कैमरों की क्वालिटी को काफी बेहतर किया गया है.

A Glance at Some Amazing Smartphones of 2025
2025 के कुछ शानदार स्मार्टफोन्स पर एक नज़र (Image Credit: ETV Bharat Graphics)
  • iPhone 17 Pro Max में नया टेट्राप्रिज्म टेलीफोटो लेंस दिया गया, जो 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम और 16x टोटल ऑप्टिकल जूम रेंज देता है.
  • OPPO Find X9 Pro में Hasselblad के साथ मिलकर तैयार किया गया 200MP पेरिस्कोप कैमरा और 200x तक जूम सपोर्ट मिलता है.
  • Samsung Galaxy S25 Ultra में 200MP का मेन कैमरा और 100x डिजिटल जूम दिया गया.
  • Vivo X300 Pro में ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा और प्रोफेशनल इमेजिंग फोकस देखने को मिला.
  • Xiaomi 15 Ultra, Google Pixel 10 Pro, Realme GT 8 Pro, OnePlus 13 और iQOO 15 जैसे फोन्स ने भी कैमरा सेगमेंट में नया बेंचमार्क सेट किया.

2025 में बजट सेगमेंट का भी जलवा

Infinix GT 30, Realme P4 5G, Moto G67 Power, Samsung Galaxy A17 5G, Moto G96 5G और Samsung Galaxy M36 जैसे फोन्स ने कम कीमत में 5G, बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स दिए है. इस साल स्मार्टफोन कंपनियों ने बैटरी को भी काफी बड़ा कर दिया है. पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कंपनियां आमतौर पर अपने-अपने फोन्स में 5000mAh या अधिकतम 5500mAh की बैटरी दिया करती थी, लेकिन इस साल लॉन्च हुए ज्यादातर फोन्स में 6000mAh, 6500mAh, 7000mAh और 7500mAh बैटरी वाले फोन्स भी लॉन्च हुए हैं. यहां तक कि बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन्स में भी कंपनियां 6500mAh बैटरी दी जा रही है.

कुल मिलाकर, 2025 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन, AI और यूजर एक्सपीरियंस का साल रहा. IDC और अलग-अलग ब्रांड्स की रिपोर्ट्स से साफ है कि आने वाले सालों में स्मार्टफोन और भी ज्यादा स्मार्ट, पावरफुल और पर्सनल होने वाले हैं.

