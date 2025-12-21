ETV Bharat / technology

Yearender 2025: साइबर अटैक्स का सबसे खतरनाक साल! AI, रैनसमवेयर और डेटा लीक ने बढ़ाई चिंता

2025 में AI, रैनसमवेयर और बड़े डेटा लीक ने साइबर सुरक्षा को सबसे बड़ी डिजिटल चुनौती बना दिया, जिससे सरकारों और कंपनियों को सख्त कदम उठाने पड़े. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: 2025 साल खत्म होने वाला है. यह साल साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी यादगार साल बन गया है. जैसे-जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल बनती जा रही है, वैसे-वैसे साइबर क्रिमिनल्स भी क्राइम और धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए नए तरीके ढूंढते और अपनाते जा रहे हैं. इस साल साइबर अटैक्स की संख्या को बढ़ी ही, साथ ही साथ इस साल के साइबर अटैक्स पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और नुकसानदेह बनकर सामने आए. सरकारें हों या प्राइवेट कंपनियां, सभी को मजबूरी में अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने पड़े. 2025 में साफ दिखा कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स का मुद्दा नहीं रह गया है. यह आम यूज़र्स, अस्पतालों, बैंकों, स्टॉक मार्केट, सरकारी सिस्टम और यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला भी बन चुका है.

2025: साइबर अटैक्स को बनाया गया स्मार्ट

2025 की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि साइबर अपराधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक जैसी टेक्नोलॉजी को अपना नया हथियार बना लिया. अब फर्जी ईमेल या मैसेज पहचानना पहले जितना आसान नहीं रहा. AI की मदद से भेजे गए फिशिंग मेल और कॉल इतने असली लगते हैं कि अच्छे-अच्छे टेक एक्सपर्ट्स भी चकमा खा जाएं. रैनसमवेयर इस साल भी सबसे बड़ा खतरा बना रहा. फर्क बस इतना था कि अब हैकर्स सिर्फ सिस्टम लॉक नहीं करते, बल्कि पहले डेटा चुराते और फिर उसे लीक करने की धमकी देकर पैसे मांगते हैं. इस साल में साइबर अटैकर्स के निशाने पर हेल्थकेयर, बैंकिंग, फाइनेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा रहे हैं.

IBM की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में एक डेटा ब्रीच की औसत लागत 4.9 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2024 की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं USAID का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार रही, तो 2027 तक साइबर क्राइम की ग्लोबल लागत 24 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है. इन आंकड़ों ने दुनिया भर की सरकारों को गंभीर चिंता में डाल दिया.

2025 के बड़े इंटरनेशनल साइबर हमले

साल 2025 में कई ऐसे साइबर हमले सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. आइए हम आपको इस साल हुए कुछ बड़े और मुख्य साइबर अटैक्स के बारे में बताते हैं:

फरवरी 2025: उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर्स ने दुबई स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर हमला कर इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी को अंजाम दिया. इसमें करीब 1.5 बिलियन डॉलर के Ethereum टोकन चुरा लिए गए. इसकी जांच में सामने आया कि हैकर्स ने एक फ्री स्टोरेज सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठाया और साथ में फिशिंग तकनीक का इस्तेमाल किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले के शुरुआती 48 घंटों में ही करीब 160 मिलियन डॉलर की रकम लॉन्डर कर दी गई.

जून 2025: चीन में एक ऐसा डेटा लीक सामने आया जिसे अब तक के सबसे बड़े लीक में गिना जा रहा है. Security Discovery और Cybernews की रिसर्च टीम के अनुसार, Bob Dyachenko ने इस लीक का पता लगाया. 631 GB का एक डेटाबेस बिना किसी पासवर्ड के खुला मिला, जिसमें करीब 4 अरब लोगों की पर्सनल डिटेल्स मौजूद थी. रिसर्चर्स का मानना है कि यह डेटा जानबूझकर इकट्ठा किया गया था ताकि लगभग हर नागरिक की डिटेल्ड प्रोफाइल तैयार की जा सके.

सितंबर 2025: ब्रिटिश कार निर्माता Jaguar Land Rover को एक साइबर अटैक की भारी कीमत चुकानी पड़ी. कंपनी का पूरा व्हीकल प्रोडक्शन ठप हो गया, जिससे तीन महीनों में करीब 680 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ. कंपनी ने निवेशकों को बताया कि यह घाटा सीधे तौर पर साइबर हमले के असर की वजह से हुआ है.

अक्टूबर 2025: अमेरिका की मशहूर Ivy League यूनिवर्सिटी, University of Pennsylvania ने अपने Oracle E-Business Suite सर्वर पर एक ज़ीरो-डे साइबर अटैक की पुष्टि की थी. इस घटना ने यह दिखा दिया कि अब रिसर्च संस्थान और यूनिवर्सिटीज भी साइबर अपराधियों के रडार पर आ चुके हैं.

नवंबर 2025: US Congressional Budget Office ने भी एक सिक्योरिटी ब्रीच की जानकारी दी. यह एजेंसी अमेरिकी सांसदों को अहम फाइनेंशियल रिसर्च मुहैया कराती है, ऐसे में इस हमले ने सरकारी डेटा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.

2025 में भारत से जुड़े बड़े साइबर मामले