Yearender 2025: साइबर अटैक्स का सबसे खतरनाक साल! AI, रैनसमवेयर और डेटा लीक ने बढ़ाई चिंता

2025 में साइबर हमलों की बढ़ती रफ्तार ने सरकारों, कंपनियों और आम यूजर्स को डिजिटल सुरक्षा पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया.

AI, ransomware and big data leaks make cyber security the biggest digital challenge in 2025, forcing governments and companies to take drastic measures.
2025 में AI, रैनसमवेयर और बड़े डेटा लीक ने साइबर सुरक्षा को सबसे बड़ी डिजिटल चुनौती बना दिया, जिससे सरकारों और कंपनियों को सख्त कदम उठाने पड़े. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
Published : December 21, 2025 at 2:04 PM IST

हैदराबाद: 2025 साल खत्म होने वाला है. यह साल साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी यादगार साल बन गया है. जैसे-जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल बनती जा रही है, वैसे-वैसे साइबर क्रिमिनल्स भी क्राइम और धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए नए तरीके ढूंढते और अपनाते जा रहे हैं. इस साल साइबर अटैक्स की संख्या को बढ़ी ही, साथ ही साथ इस साल के साइबर अटैक्स पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और नुकसानदेह बनकर सामने आए. सरकारें हों या प्राइवेट कंपनियां, सभी को मजबूरी में अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने पड़े. 2025 में साफ दिखा कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स का मुद्दा नहीं रह गया है. यह आम यूज़र्स, अस्पतालों, बैंकों, स्टॉक मार्केट, सरकारी सिस्टम और यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला भी बन चुका है.

2025: साइबर अटैक्स को बनाया गया स्मार्ट

2025 की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि साइबर अपराधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक जैसी टेक्नोलॉजी को अपना नया हथियार बना लिया. अब फर्जी ईमेल या मैसेज पहचानना पहले जितना आसान नहीं रहा. AI की मदद से भेजे गए फिशिंग मेल और कॉल इतने असली लगते हैं कि अच्छे-अच्छे टेक एक्सपर्ट्स भी चकमा खा जाएं. रैनसमवेयर इस साल भी सबसे बड़ा खतरा बना रहा. फर्क बस इतना था कि अब हैकर्स सिर्फ सिस्टम लॉक नहीं करते, बल्कि पहले डेटा चुराते और फिर उसे लीक करने की धमकी देकर पैसे मांगते हैं. इस साल में साइबर अटैकर्स के निशाने पर हेल्थकेयर, बैंकिंग, फाइनेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा रहे हैं.

IBM की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में एक डेटा ब्रीच की औसत लागत 4.9 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2024 की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं USAID का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार रही, तो 2027 तक साइबर क्राइम की ग्लोबल लागत 24 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है. इन आंकड़ों ने दुनिया भर की सरकारों को गंभीर चिंता में डाल दिया.

According to an IBM report, the average cost of a data breach reached $4.9 million in 2025, which is about 10 percent higher than in 2024.
IBM की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में एक डेटा ब्रीच की औसत लागत 4.9 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2024 की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा है. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat via NotebookLM)

2025 के बड़े इंटरनेशनल साइबर हमले

साल 2025 में कई ऐसे साइबर हमले सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. आइए हम आपको इस साल हुए कुछ बड़े और मुख्य साइबर अटैक्स के बारे में बताते हैं:

फरवरी 2025: उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर्स ने दुबई स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज ByBit पर हमला कर इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी को अंजाम दिया. इसमें करीब 1.5 बिलियन डॉलर के Ethereum टोकन चुरा लिए गए. इसकी जांच में सामने आया कि हैकर्स ने एक फ्री स्टोरेज सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठाया और साथ में फिशिंग तकनीक का इस्तेमाल किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले के शुरुआती 48 घंटों में ही करीब 160 मिलियन डॉलर की रकम लॉन्डर कर दी गई.

जून 2025: चीन में एक ऐसा डेटा लीक सामने आया जिसे अब तक के सबसे बड़े लीक में गिना जा रहा है. Security Discovery और Cybernews की रिसर्च टीम के अनुसार, Bob Dyachenko ने इस लीक का पता लगाया. 631 GB का एक डेटाबेस बिना किसी पासवर्ड के खुला मिला, जिसमें करीब 4 अरब लोगों की पर्सनल डिटेल्स मौजूद थी. रिसर्चर्स का मानना है कि यह डेटा जानबूझकर इकट्ठा किया गया था ताकि लगभग हर नागरिक की डिटेल्ड प्रोफाइल तैयार की जा सके.

सितंबर 2025: ब्रिटिश कार निर्माता Jaguar Land Rover को एक साइबर अटैक की भारी कीमत चुकानी पड़ी. कंपनी का पूरा व्हीकल प्रोडक्शन ठप हो गया, जिससे तीन महीनों में करीब 680 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ. कंपनी ने निवेशकों को बताया कि यह घाटा सीधे तौर पर साइबर हमले के असर की वजह से हुआ है.

अक्टूबर 2025: अमेरिका की मशहूर Ivy League यूनिवर्सिटी, University of Pennsylvania ने अपने Oracle E-Business Suite सर्वर पर एक ज़ीरो-डे साइबर अटैक की पुष्टि की थी. इस घटना ने यह दिखा दिया कि अब रिसर्च संस्थान और यूनिवर्सिटीज भी साइबर अपराधियों के रडार पर आ चुके हैं.

नवंबर 2025: US Congressional Budget Office ने भी एक सिक्योरिटी ब्रीच की जानकारी दी. यह एजेंसी अमेरिकी सांसदों को अहम फाइनेंशियल रिसर्च मुहैया कराती है, ऐसे में इस हमले ने सरकारी डेटा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.

2025 में भारत से जुड़े बड़े साइबर मामले

संचार साथी वाला विवाद: इस महीने के आखिर में Sanchar Saathi ऐप को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. दरअसल, भारत सरकार ने साइबर फ्रॉड रोकने के मकसद से इस ऐप को सभी नए स्मार्टफोन्स में प्री-इंस्टॉल करने का आदेश दिया था और कंपनियों को कहा कि यूज़र्स के पास संचार साथी ऐप के फोन से रिमूव करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए. सरकार के इस फैसले पर जल्द ही प्राइवेसी और सर्विलांस के सवाल उठने लगे. जनता और विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ने यह आदेश वापस लिया और साफ किया कि यह ऐप पूरी तरह वॉलंटरी है और कभी भी अनइंस्टॉल किया जा सकता है.

पाकिस्तानी साइबर अटैक: पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र साइबर ने पाकिस्तान आधारित हैकर ग्रुप्स की तरफ से भारत पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक्स की रिपोर्ट दी. महाराष्ट्र साइबर की रिपोर्ट Road of Sindoor के मुताबिक, 7 एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स ने 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले किए, जिनमें से करीब 150 हमले ही सफल हो पाए. यह आंकड़ा भारत की साइबर डिफेंस की मजबूती भी दिखाता है.

Proxyearth साइबर अटैक: अक्टूबर 2025 में Proxyearth नाम की एक वेबसाइट और टेलीग्राम बॉट ने गंभीर चिंता पैदा कर दी. HackRead की रिपोर्ट के अनुसार, यह टूल सिर्फ मोबाइल नंबर डालने पर किसी भी भारतीय नागरिक की पूरी पर्सनल डिटेल निकालने का दावा करता था, जिसमें नाम, पता, ईमेल और यहां तक कि आधार नंबर भी शामिल था. शुरुआती जांच में यह जानकारी काफी हद तक सही पाई गई, जिससे डेटा सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ.

Angel One डेटा लीक: इसी साल स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी Angel One ने भी डेटा लीक की पुष्टि की. डार्क वेब मॉनिटरिंग के दौरान पता चला कि कंपनी के कुछ AWS रिसोर्सेस से गैर-कानूनी तरीके से क्लाइंट डेटा एक्सेस किया गया था.

खतरनाक मैलवेयर: इसके अलावा Dance of the Hillary नाम का एक खतरनाक मैलवेयर भी इस साल चर्चा में रहा, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तानी हैकर ग्रुप्स फैला रहे थे. यह वायरस वीडियो या डॉक्युमेंट के रूप में फैलता था और यूज़र के सिस्टम में घुसकर संवेदनशील डेटा चुरा लेता था.

अस्पतालों पर साइबर अटैक: जून 2025 में दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों पर हुए साइबर अटैक ने हेल्थकेयर सेक्टर की कमजोरियों को उजागर कर दिया. दोनों अस्पतालों ने IT एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज कराई.

2025 के चर्चित Ransomware हमले

  • जुलाई 2025 में ग्लोबल IT डिस्ट्रीब्यूटर Ingram Micro को SafePay रैनसमवेयर ग्रुप ने निशाना बनाया. कंपनी को अपने सिस्टम बंद करने पड़े और दुनियाभर में ऑर्डर प्रोसेसिंग रुक गई.
  • अप्रैल 2025 में ब्रिटेन की रिटेल दिग्गज Marks and Spencer पर Scattered Spider ग्रुप ने हमला किया, जिससे 1,000 से ज्यादा स्टोर्स प्रभावित हुए.
  • NASCAR पर Medusa रैनसमवेयर अटैक हुआ, जिसमें कर्मचारियों और रेसवे से जुड़ा डेटा चोरी हुआ.
  • हेल्थकेयर कंपनी DaVita पर हुए हमले में करीब 27 लाख लोगों का संवेदनशील डेटा प्रभावित हुआ.

भारत सरकार के साइबर सुरक्षा कदम

संस्थाभूमिका
CERT-Inराष्ट्रीय स्तर पर साइबर घटनाओं का जवाब
NCSCअलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल
NCCCदेश के साइबर स्पेस की निगरानी
I4Cसाइबर अपराधों से निपटना
NCIIPC क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा

इसके अलावा Cyber Swachhta Kendra के जरिए आम नागरिकों को मुफ्त टूल्स और सेफ्टी टिप्स भी दी गईं.

Telecom Cyber Security Rules 2025 में क्या बदला

अक्टूबर 2025 में दूरसंचार विभाग ने Telecommunication Cyber Security Rules में बड़े बदलाव किए. इन नए नियमों का मकसद मोबाइल नंबर से जुड़े फ्रॉड, फर्जी अकाउंट्स और सेकेंड हैंड डिवाइस स्कैम पर लगाम लगाना है. इन नियमों के तहत मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म को मजबूत किया गया, सेकेंड हैंड फोन बेचने से पहले IMEI जांच को अनिवार्य किया गया और मोबाइल नंबर और अन्य टेलीकॉम आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर नई जिम्मेदारियां तय की गईं.

2025 में AI, रैनसमवेयर और बड़े डेटा लीक ने साइबर सुरक्षा को सबसे बड़ी डिजिटल चुनौती बना दिया, जिससे सरकारों और कंपनियों को सख्त कदम उठाने पड़े.

2025 ने क्या सिखाया

साल 2025 ने साफ कर दिया कि साइबर सिक्योरिटी अब ऑप्शन नहीं, जरूरत बन चुकी है. सरकारों के एक्शन, नई गाइडलाइंस और जागरूकता कैंपेन ने लोगों को थोड़ा सतर्क जरूर किया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. आने वाले सालों में वही देश, कंपनियां और यूज़र्स सुरक्षित रह पाएंगे जो डिजिटल दुनिया में सावधानी और समझदारी के साथ कदम रखेंगे. लिहाजा, यह साल दुनियाभर के यूज़र्स के लिए चेतावनी भी था और एक सीख भी. अब देखना यह है कि हम इससे कितना सीख पाते हैं.

