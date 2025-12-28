ETV Bharat / technology

Yearender 2025: Agentic AI से लेकर Robotics तक, 2026 में कैसे आगे बढ़ेगी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी

2026 में कैसे आगे बढ़ेगी भारत की एआई टेक्नोलॉजी ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat via Getty Images )

इस पर और रोशनी डालते हुए विकास सिंह कहते हैं, "अब एकीकरण ही सबसे बड़ा कंप्टीशन फायदा बनता जा रहा है. आज ज्यादातर सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग टीमें अलग-अलग टूल्स में बंटी हुई हैं, जैसे- डिमांड प्लानिंग, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन और सीनारियो एनालिसिस. डेटा और उस पर लिए जाने वाले फैसलों के बीच बड़ा गैप है. 2026 तक वही कंपनियां आगे रहेंगी जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगी, जहां डिमांड, इन्वेंट्री, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन सब एक जगह जुड़े हों.”

एंटरप्राइज सिस्टम्स से गहरा जुड़ाव: 2026 में एआई एजेंट प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग बिजनेस सिस्टम्स से जुड़ना बेहद जरूरी हो जाएगा. एडवांस एआई एजेंट्स CRM, ERP, कम्युनिकेशन टूल्स, एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विसेज से आसानी से कनेक्ट होंगे. इससे वे तुरंत डेटा एक्सेस कर पाएंगे, पूरे वर्कफ्लो को अपने आप चला सकेंगे और ऐसे इनसाइट्स देंगे जो सीधे बिजनेस फैसलों को बेहतर बनाएंगे.

सुरक्षा और नियमों पर पहले से ज्यादा फोकस: जैसे-जैसे एआई एजेंट्स ज्यादा खुद से फैसले लेने लगेंगे और अहम बिजनेस कामों का हिस्सा बनेंगे, वैसे-वैसे सुरक्षा और नियमों का पालन सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाएगाी. आने वाले समय में एआई प्लेटफॉर्म इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि डेटा सुरक्षित रहे, बातचीत एन्क्रिप्टेड हो, सही लोगों को ही एक्सेस मिले और हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखा जाए. 2026 तक एआई सिस्टम रियल-टाइम में एजेंट्स की गतिविधियों पर नजर रखेंगे ताकि गलत या गैर-कानूनी कामों को रोका जा सके. खासतौर पर हेल्थकेयर, बैंकिंग और सरकारी क्षेत्रों में नैतिक एआई और नियमों का पालन बेहद जरूरी होगा.

2026 में एआई एजेंट्स तेजी से एडेप्टिव लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे. इसका मतलब है कि ये सिस्टम हर इंटरेक्शन, यूज़र फीडबैक और बदलते बिजनेस माहौल से सीखते रहेंगे और खुद को लगातार बेहतर बनाते जाएंगे. पुराने फैसलों का विश्लेषण करना, उनके नतीजों पर नजर रखना और रियल-टाइम डेटा को शामिल करना इन एजेंट्स की खासियत बन जाएगी. इससे एआई ज्यादा सटीक अनुमान और बेहतर सुझाव दे पाएगा. इस तरह की लगातार सीखने वाली सोच से न सिर्फ काम करने की रफ्तार और गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि कंपनियां बाजार में आने वाले बदलावों, ग्राहकों की पसंद और अंदरूनी कामकाज से जुड़ी चुनौतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दे सकेंगी.

उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाली कंपनियां ऑटोनॉमी से पीछे नहीं भाग रही हैं, बल्कि फैसलों की क्वालिटी बढ़ा रही हैं. वो छोटे-मोटे रिपिटेटिव काम ऑटोमेट कर रहे हैं और लेकिन बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले लेने का अधिकार इंसानों के पास ही रखना बेहतर समझ रही हैं और यही इंसानों की असली वैल्यू है. विकास ने इसका उदाहरण देते हुए आगे बताया कि जैसे J&J, Lenovo, Cisco, Intel- ये कंपनियां अपने प्लानर्स को निकाल नहीं रही हैं, बल्कि उन्हें स्मार्ट इनसाइट्स देकर कहीं ज्यादा पावरफुल बना रही हैं. यही 2026 का विनिंग मॉडल हो सकता है.

Turinton के चीफ ग्रोथ ऑफिसर विकास सिंह ने कहा "हम देख रहे हैं कि मार्केट में अब कंपनियां एजेंटिक एआई को लेकर सोच बदल रही है. कंपनियों को पहले लगता था कि एआई सभी फैसले खुद ले लेगा, इंसानों की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन सप्लाई चेन और फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल करने से पता चला कि असली फायदा इंसानों को हटाने से नहीं, बल्कि रियल टाइम क्लैरिटी से आ रहा है. अगर प्लानर्स को सबकुछ साफ-साफ दिखता है, तो वो जल्दी और बेहतर फैसले लेते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "पहले लोगों को डर था कि एआई इंसानों की नौकरियां छीन लेगा, लेकिन 2025 ने साबित कर दिया कि असली इंसान ही वैल्यू क्रिएट करने में सबसे मजबूत हैं. कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने तो जोश में आकर ढेर सारे कर्मचारियों को निकाल दिया था, फिर बाद में पछताकर दोबारा हायरिंग शुरू कर दी." उनका मानना है कि अब ब्रांड्स उन ग्राहकों से प्रीमियम चार्ज कर पाएंगे जो AI चैटबॉट से सटीक सॉल्यूशन लेने की बजाय इंसान से बात करना पसंद करेंगे, जहां थोड़ा पर्सनल टच हो. लिहाजा, एजेंटिक AI प्रोडक्टिविटी को तो कई गुना बढ़ा देगा, लेकिन इसमें हमेशा इंसानी एलिमेंट की जरूरत रहेगी.

हालांकि, pi-labs के CEO अंकुश तिवारी का नजरिया अलग है. उनके अनुसार, "2026 में Agentic AI का सबसे बड़ा असर ये होगा कि वो प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव तरीके से जज किए जा सकते हैं, उन्हें पूरी तरह ऑटोमेट कर देगा और जो काम सब्जेक्टिव हैं, मतलब जहां पर्सनल टच या फीलिंग्स की जरूरत है - वो और भी प्रीमियम हो जाएंगे."

InCruiter के फाउंडर और CEO भी इस बात से सहमत हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, "मेरे ख्याल से, मैं जो InCruiter में देख रहा हूं कि एजेंटिक AI का मतलब लोगों की जगह लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो इंसानों की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा. जरा सोचें कि रिक्रूटर्स या टेक टीम वालों के पास ऐसा एक ऐसा एआई एजेंट हो, जो रोज़-रोज़ के झंझट वाले कामों को खुद ही संभाल लें, जैसे-रिज्यूम को पढ़कर समझना, फोन पर शुरुआती इंटरव्यू लेना, कैंडिडेट्स को स्क्रीन करना, कोडिंग टेस्ट करवाना, इंटरव्यू का टाइम फिक्स करना और फीडबैक लिखना, वो भी बहुत कम वक्त में. इससे इंसानों को अन्य मुख्य कामों जैसे- सही-गलत का फैसला करना, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाना और स्ट्रेटजी बनाने के लिए फ्री टाइम मिलेगा. 2026 तक जो टीम्स ये एजेंटिक AI को सोच-समझकर अपने काम में शामिल करेंगी, वो कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगी. वो कंपनियां ना सिर्फ स्पीड के मामले में बल्कि फैसले लेने में भी एकदम सटीक और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी."

AI&Beyond के को-फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा का मानना है, "2026 में एजेंटिक एआई की असली सफलता नौकरियों को बदलना नहीं, बल्कि नौकरियों को कई गुणा बढ़ाना होगा. हम एआई को 'कोपायलट' से 'सहकर्मी' के रूप में देख रहे हैं - ऐसे एजेंट जो इंसानों के द्वारा किए जाने वाली थोड़ी बहुत निगरानी में पूरे वर्कफ्लो को शुरू से अंत तक चलाते हैं. यह हफ्तों के काम को कुछ घंटों में कर देगा, इंसानी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा लेकिन इंसानों की ज़रूरत या महत्व बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी. इस रेस में जीत उन कंपनियों या संगठनों को मिलेगी, जो अपने काम को इंसानों के फैसलों और ऑटोमेटेड स्मार्ट सिस्टम (Autonomous Agents) के इर्द-गिर्द दोबारा डिज़ाइन करेंगे, ना कि वो जो सभी चीजों को सिर्फ ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं."

2026 का सबसे रोमांचक ट्रेंड नेक्स्ट-जेनरेशन ऑटोनॉमस एजेंट्स का उदय है. अभी तक हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल एआई एजेंट निश्चित स्क्रिप्ट या वर्कफ्लो से बंधे होते थे, लेकिन नई जनरेशन के एआई एजेंट्स अत्याधुनिक रीजनिंग, एडेप्टिव लर्निंग और मल्टी-एजेंट टीमवर्क का उपयोग करेंगे. ये मुश्किल व्यावासायिक चीजों को समझेंगे, रियल-टाइम में फैसले लेंगे और कठिन या मल्टी-स्टेप चैलेंजेस वाले कामों में बिना रुके, पूरी तरह से मदद करेंगे.

यह 'रीबिल्डिंग सॉफ्टवेयर' का नया युग पूरी वैल्यू चेन में एआई-नेटिव बिजनेस बनने के साथ जुड़ा हुआ है. यह दृष्टिकोण स्टैटिक प्लेटफॉर्म के बजाय एडेप्टिव प्लेटफॉर्म पर काम करने का अवसर देता है. इससे सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए गए प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर बेचकर हम बाजार में अलग और बेहतर दिखाई देंगे.

2026 में एआई की मदद से बनाए जाएंगे सॉफ्टवेयर! (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat via Getty Images)

अब एआई तेजी से सॉफ्टवेयर के विभिन्न हिस्सों को बनाने और बनाए रख रहा है. अबसे डेवलपर्स परिणाम बताएंगे और एआई कंपोनेंट्स तैयार करेगा, जिससे डिलीवरी साइकल छोटी होगी और क्वालिटी में सुधार होगा. हालांकि, इस प्रक्रिया में गवर्नेंस और निगरानी महत्वपूर्ण बनी रहेगी ताकि हैलुसिनेशन, सुरक्षा खामियों और साइलेंट एरर को रोका जा सके.

फ्रांस की एक आईटी कंपनी कैपजेमिनी (Capgemini) ने अपने टेक ट्रेंड्स में एक दिलचस्प बात कही है - "सॉफ्टवेयर ने दुनिया को खा लिया, और अब एआई सॉफ्टवेयर को खा रहा है." यह कोई मामूली सेंटेंस नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफसाइकल के पूरी तरह से रूपांतरण का संकेत है. अब तक डेवलपर्स कोड लिखने में व्यस्त रहते थे, लेकिन अब वे सिर्फ अपने इरादे व्यक्त करेंगे और एआई खुद कोड जनरेट करेगा और उसे मेंटेन भी करेगा.

हैदराबाद: 2025 का साल खत्म होने वाला है और हम नए साल यानी 2026 में प्रवेश करने वाला हैं. इस दौरान भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर भी कई बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है. भारत में अब सिर्फ 'डिजिटल अपनाने' का समय नहीं रह गया है, बल्कि अब 'इंटेलिजेंट ऑटोनॉमी' का युग शुरू हो चुका है. हमने देखा कि 2025 का साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग करने का था, लेकिन 2026 में हम देखेंगे कि कैसे ये मॉर्डन टेक्नोलॉजी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाएंगी. इन टेक्नोलॉजी का स्पष्ट प्रभाव, खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.

भाषा समझने की बेहतर क्षमता और इंसानों जैसा संवाद: नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग में सुधार के साथ एआई एजेंट्स सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि उनका मतलब, संदर्भ, भावना और इरादा भी बेहतर समझ पाएंगे. 2026 में एआई से उम्मीद की जा रही है कि वह इंसानों से ज्यादा नैचुरल और आसान तरीके से बातचीत करेगा. वॉयस और चैट दोनों के जरिए कई प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट मिलेगा. इससे कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होगा, टीमों के बीच सहयोग बढ़ेगा और एआई ऐसे जटिल संवाद भी संभाल पाएगा, जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे.

समझाने योग्य और ट्रांसपेरेंट AI: जैसे-जैसे एआई सिस्टम ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं, कंपनियां यह जानना चाहेंगी कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया. 2026 तक एआई प्लेटफॉर्म यह साफ-साफ बताने में सक्षम होंगे कि किसी काम के पीछे कौन सा डेटा, कौन सा तर्क और कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है. यह पारदर्शिता ग्राहकों, कर्मचारियों और रेगुलेटर्स का भरोसा जीतने के लिए बेहद जरूरी होगी, खासकर वहां जहां फैसले सुरक्षा, कानून या पैसे से जुड़े हों.

फिजिकल एआई: रोबोटिक्स की अगली छलांग

फिजिकल एआई उस नई पीढ़ी की रोबोटिक्स को दर्शाता है, जहां एआई सिर्फ सोचता नहीं बल्कि खुद एक्शन भी लेता है. इसमें ऑटोनॉमस रोबोट, गाइडेड व्हीकल्स, ड्रोन, रोबोटिक आर्म्स, चार पैरों वाले रोबोट और ह्यूमनॉइड रोबोट शामिल हैं.

CES 2025 में NVIDIA ने इस बदलाव पर जोर देते हुए कहा, "फिजिकल एआई 50 ट्रिलियन डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाएगा. जो कुछ भी चलता है, जैसे - कार, ट्रक, फैक्ट्री या वेयरहाउस - सब रोबोटिक और एआई से ऑपरेट किया जाएगा."

ऑन-डिवाइस AI मॉडल वर्ज़न बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम कर सकता है. (Image Credit: Google DeepMind Blog)

अनिल अग्रवाल के मुताबिक, “फिजिकल एआई और एडवांस रोबोटिक्स फैक्ट्रियों, वेयरहाउस और हेल्थकेयर सेक्टर में स्मार्टनेस ला रहे हैं.” वहीं विकास सिंह मानते हैं कि “2026 तक भारत खुद को प्रैक्टिकल एआई डिप्लॉयमेंट के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश करेगा. यहां सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो सीमित संसाधनों में भी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकें.”

भारत के लिए 2026 के बड़े टेक ट्रेंड्स

5G से कमाई और 6G की तैयारी: ITU-R की सिफारिश M.2160 में 6G यानी IMT-2030 के लिए रोडमैप तय किया गया है. भारत सरकार ने भी 2023 में भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसका मकसद 2030 तक भारत को 6G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाना है. 6G से ज्यादा स्पीड, कम लेटेंसी, बेहतर कवरेज और एआई-नेटिव नेटवर्क जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

वर्चुअलाइजेशन की रफ्तार: टेकसाई रिसर्च के अनुसार, भारत का सर्विस वर्चुअलाइजेशन मार्केट 2024 में 134 मिलियन डॉलर का था, जो 2030 तक 275.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. इसका बड़ा कारण लागत कम करने और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है.

मेड इन इंडिया चिप्स और सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता: भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ी छलांग लगा रहा है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की धोलेरा फैब यूनिट 2026 तक देश में चिप्स बनाना शुरू कर सकती है. इससे भारत की टेक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी.

क्लाउड 3.0 का दौर: 2026 में भारत का आईटी खर्च 176 बिलियन डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान है. हाइब्रिड, प्राइवेट और सॉवरेन क्लाउड अब एआई और एजेंटिक सिस्टम्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं.

साइबर सिक्योरिटी और डीपफेक की लड़ाई: एआई जहां साइबर अटैकर्स को ताकत देगा, वहीं डिफेंडर्स भी एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे. एआई टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती डीपफेक बनेगी.

भारत का एआई रेगुलेशन मॉडल: भारत का हल्का लेकिन इनोवेशन-फर्स्ट एआई रेगुलेशन मॉडल ग्लोबल साउथ के लिए मिसाल बन सकता है. सही गार्डरेल्स के साथ इनोवेशन और जिम्मेदारी दोनों साथ चल सकते हैं.

भारत की फ्यूचर टेक्नोलॉजी में टॉप टेक ट्रेंड्स क्या होंगे? (Image Credit: ETV Bharat via NotebookLM)

2026: मैच्योर और बैलेंस टेक्नोलॉजी का साल

टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए 2026 सिर्फ नई रिसर्स का साल नहीं होगा, बल्कि यह वह दौर होगा जब टेक इंडस्ट्री में मैच्योरिटी साफ दिखने लगेगी. एआई और डिजिटल टूल्स को लेकर शुरुआती सालों में बहुत ज्यादा उम्मीदें हुआ करती थीं लेकिन अब उनकी जगह व्यावहारिक सोच ले रही है. कंपनियां अब यह समझने लगी हैं कि हर समस्या का हल एक नया टूल नहीं, बल्कि सही टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है.

एआई बाजार में कंसोलिडेशन का दौर: pi-labs के CEO अंकुश तिवारी के मुताबिक, एआई का बाजार अब धीरे-धीरे स्थिर हो रहा है. पहले हर जरूरत के लिए दर्जनों छोटे-छोटे समाधान सामने आ रहे थे, लेकिन 2026 तक ऐसा नहीं रहेगा. आने वाले समय में कुछ चुनिंदा और मजबूत प्लेटफॉर्म ही टिक पाएंगे, जो लंबे समय तक काम आ सकें और असली बिजनेस वैल्यू दे पाएंगे. उनका मानना है कि जरूरत से ज्यादा दावे करने वाली टेक कंपनियों का दौर अब खत्म हो रहा है. अब ग्राहक वही समाधान अपनाएंगे जो साफ नतीजे दिखाएं, भरोसेमंद होंगे और लंबे समय तक चल सकेंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए चुनौतीपूर्ण समय: 2026 कुछ सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आसान साल नहीं होगा. मार्केट में यह साफ दिखने लगा है कि यूज़र्स पहले जितना कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे. लोग अब सोच-समझकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर समय ऑनलाइन रहना जरूरी नहीं समझते. इसका मतलब है कि इस मामले में लोगों की सोच बदल रही है और इस बदलाव का असर प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ, विज्ञापन और एंगेजमेंट पर भी पड़ेगा. ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियों को नए बिजनेस मॉडल और यूज़र एक्सपीरियंस पर गंभीरता से काम करना होगा.

इंटरनेट का बदलता रूप: आने वाले समय में इंटरनेट का इस्तेमाल भी पहले जैसा नहीं रहेगा. अब इंटरनेट सिर्फ जानकारी ढूंढने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि एआई खुद जवाब तैयार करेगा. इसका सीधा असर सर्च इंजन, कंटेंट वेबसाइट्स और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स पर पड़ेगा. इस बदलाव से दुनिया भर में डिजिटल ताकत का बैलेंस भी बदलेगा. जिन कंपनियों और देशों के पास बेहतर एआई सिस्टम होंगे, उनकी पकड़ इंटरनेट इकोसिस्टम पर ज्यादा मजबूत होगी.

क्वांटम कंप्यूटिंग और सिक्योरिटी की नई जरूरत

जैसे-जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे मौजूदा सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर साबित हो सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में क्वांटम-सेफ सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत तेजी से बढ़ेगी. संवेदनशील डेटा, सरकारी सिस्टम और बड़े उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए नई तरह की एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी. 2026 इस दिशा में तैयारी करने का अहम साल हो सकता है.

टेक अपनाने के पीछे के असली कारण: भारत में टेक्नोलॉजी तेजी से इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि कंपनियां कम खर्च में बेहतर नतीजे चाहती हैं. वर्चुअलाइजेशन, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम्स से लागत घटती है और काम की रफ्तार बढ़ती है. इसके अलावा डेटा को देश के अंदर सुरक्षित रखने की जरूरत ने सॉवरेन क्लाउड को भी बढ़ावा दिया है. वैश्विक तनाव और सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों के कारण कंपनियां अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर मॉडल की ओर बढ़ रही हैं.

स्टार्टअप्स के लिए जरूरी सलाह

अनिल अग्रवाल का मानना है कि स्टार्टअप्स करने वालों को एजेंटिक एआई को लेकर ज्यादा जोश में आने से बचना चाहिए. टेक्नोलॉजी जरूर अपनानी चाहिए, लेकिन बिना सोचे-समझे नहीं. उनके मुताबिक, असली ताकत आज भी इंसानी सोच, रिश्तों और सही स्ट्रैटजी में ही है. उन्होंने बताया कि जो स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ के बीच बैलेंस बना पाएंगे, वही लंबे समय तक टिक पाएंगे.

एक नज़र में समझें भारतीय टेक्नोलॉजी का अगला रोडमैप (Image Credit: ETV Bharat via NotebookLM)

भारत के टेक भविष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका टैलेंट होगा. आने वाले समय में एआई इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड आर्किटेक्चर जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड लोगों की मांग तेजी से बढ़ेगी. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब परियोजना और एप्पल की भारत-केंद्रित मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी देश के लिए नए अवसर खोल रही हैं. इससे न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि पूरी टेक सप्लाई चेन भी मजबूत होगी. हालांकि, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री में उपकरण, कच्चा माल और ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सही साझेदारी, लंबी प्लानिंग और टैलेंट डेवलपमेंट से इन मुश्किलों को संभाला जा सकता है.

निष्कर्ष: सोच में बदलाव ही असली टेक्नोलॉजी है

2026 टेक्नोलॉजी के लिहाज से सिर्फ नए टूल्स का साल नहीं होगा, बल्कि यह सोच में बदलाव का साल भी होगा. अब सवाल यह नहीं है कि कौन-सी टेक्नोलॉजी सबसे नई है, बल्कि यह है कि कौन-सी टेक्नोलॉजी सबसे सही तरीके से इस्तेमाल की जा रही है. जो कंपनियां, स्टार्टअप्स या देश इस बैंलेंस को समझ पाएंगे, वही आने वाले दौर में आगे निकलेंगे. भारत के पास यह मौका है कि वह न सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाए, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की मिसाल भी बने.