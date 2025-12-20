ETV Bharat / technology

Year Ender 2025: इस साल ये पांच इलेक्ट्रिक कारों की लॉन्च रही सबसे चर्चित, देखें लिस्ट

2. Tata Harrier EV लिस्ट में दूसरा नाम Tata Motors ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज़ SUV Tata Harrier EV के साथ इलेक्ट्रिक युग में कदम रखा है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को नए acti.ev Plus EV प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसमें 65 kWh और 75 kWh का बैटरी पैक मिलता है.

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो बैटरी ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा, जिनमें एक 42 kWh और एक बड़ी 51.4 kWh पैक शामिल हैं, जो क्रमशः 133 bhp से 169 bhp तक की पावर और 255 Nm का टॉर्क देते हैं. वेरिएंट के आधार पर इसकी ARAI रेंज 420 km से 510 km के बीच है, और DC फास्ट चार्जिंग में लगभग 58 मिनट लगते हैं.

1. Hyundai Creta Electric Hyundai Creta भारतीय ग्राहकों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जाती है. लेकिन कंपनी ने साल 2025 में इस एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन को बाजार में उतारा. खरीदारों को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ वही जाना-पहचाना SUV पैकेज दिया.

हैदराबाद: साल 2025 खत्म होने वाला है, और इस साल कार निर्माता कंपनियों ने कई इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतारे हैं, और यह बाजार में तेजी से बढ़ रहा है. इस साल कई नई इलेक्ट्रिक SUV और SUV जैसी EV शोरूम में पहुंची. ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कॉम्पैक्ट सिटी क्रॉसओवर से लेकर परिवार के लिए बड़ी इलेक्ट्रिक SUV तक कई ऑप्शन दिए, जिससे खरीदारों को पहले से कहीं ज़्यादा वैरायटी मिली. यहां हम आपको टॉप-5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें इस साल उतारा गया.

कंपनी का दावा है कि यह कार 627 km तक की रेंज प्रदान करती है. कंपनी ने इस कार को रियर-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव दोनों कॉन्फ़िगरेशन में बाजार में उतारा, इसमें लेवल-2 ADAS, एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है.

3. Mahindra XEV 9S

इसके बाद बाजार में उतारी गई Mahindra की XEV 9S, जो एक सात-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, और जो स्पेस और फैमिली-ओरिएंटेड प्रैक्टिकैलिटी के साथ आती है. कंपनी इसके साथ कई बैटरी ऑप्शन प्रदान करती है, जिनमें 59 kWh, 70 kWh, और 79 kWh बैटरी पैक शामिल हैं.

Mahindra XEV 9S (फोटो - Mahindra Auto)

रेंज की बात करें तो ARAI के अनुसार रेंज पैक और वेरिएंट के आधार पर यह कार लगभग 521 km से 679 km तक मिलती है. सबसे बड़े बैटरी ऑप्शन में पावर लगभग 282 bhp पावर और 380 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. Mahindra XEV 9S में पैनोरमिक सनरूफ, ट्रिपल डिजिटल स्क्रीन और लेवल-2 ADAS भी है.

4. Kia Carens Clavis EV

वैसे देखा जाए, तो यह एक इलेक्ट्रिक MPV है, लेकिन Kia Carens Clavis EV का लुक एक SUV जैसा है और इसमें 7-सीट लेआउट दिया गया है, जो इसे उन खरीदारों के लिए सही बनाता है, जो एक इलेक्ट्रिक फैमिली गाड़ी ढूंढ रहे हैं. यह कार 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ आती है.

Kia Carens Clavis EV (फोटो - Kia India)

इन बैटरी के साथ यह कार ARAI रेंज के हिसाब से लगभग 404 km से 490 km की रेंज देती है. इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 167 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क प्रदान करती है. साथ ही इसमें लेवल-2 ADAS और पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग जैसे सुविधाजनक फीचर्स भी हैं.

5. VinFast VF7

लिस्ट में आखिरी नाम वियतनामी EV कंपनी VinFast का नाम है, जिसने अपनी नई VF7 को पेश किया. यह कार मेनस्ट्रीम खरीदारों के लिए एक मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक SUV है. यह सिंगल-मोटर और डुअल-मोटर वेरिएंट में आती है, जिसमें 70.8–75.3 kWh रेंज की लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी है.

VinFast VF7 (फोटो - VinFast India)

कंपनी का दावा है कि यह कार WLTP रेंज वेरिएंट के हिसाब से लगभग 438 km से 532 km की रेंज प्रदान करता है, और इसका पावर आउटपुट लगभग 201 PS से लेकर 354 PS तक है. VinFast VF7 में लेवल-2 ADAS और टेक और कम्फर्ट फीचर्स का फैमिली-फ्रेंडली पैकेज भी है.