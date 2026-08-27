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Yamaha YZF-R2 भारत में लॉन्च, KTM RC 200 और Hero Karizma XMR से होगी टक्कर

Yamaha YZF-R2 की कीमत दो लाख तीस हजार रुपये से शुरू होती है और इसमें 240cc का इंजन लगा है. ( Image Credit: Yamaha Motor India )

हैदराबाद: Yamaha ने आखिरकार अपनी नई बाइक YZF-R2 लॉन्च कर दी है. ये YZF-R15 के बाद आने वाली बाइक है, जिसकी बाइक लवर्स के बीच में काफी चर्चा हो रही थी. यामाहा ने अपनी इस बाइक के लिए 12 अगस्त 2026 से 10,000 रुपये में प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी थी. R15 भी बाज़ार में बिकती रहेगी. इसके साथ MT-15 और XSR 155 भी मार्केट में उपलब्ध रहेंगी.

R2 पूरी तरह नए स्टील फ्रेम पर बनी है, जिसका वजन सिर्फ 14 किलो है. इसमें 204cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन लगा है. ये बाइक अपने कंप्टीटर्स की तुलना में ज्यादा पावर देती है.

R15 और R2 में अंतर

R2 को यामाहा ने एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया है और इस गाड़ी में कई नए फीचर्स को भी शामिल किया गया है. इसमें इसमें 204cc इंजन है जो 10,000 RPM पर 26.5 हॉर्सपावर पावर देता है. टॉर्क 8,000 आरपीएम पर 19.1Nm है. R15 की तरह ये भी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, लेकिन इसमें DOHC सेटअप है जबकि R15 में SOHC था. इसमें Variable Valve Actuation यानी VVA नहीं है. वाल्व्स पर DLC यानी डायमंड-लाइक कार्बन कोटिंग की गई है जो पहले फ्लैगशिप YZF-R1 में मिलती थी.

R2 बाइक के फ्रेम में भी यामाहा ने बदलाव किया है. R15 डेल्टाबॉक्स फ्रेम हटाकर नया डायमंड स्टील फ्रेम लगाया गया है जिसका वजन सिर्फ 14 किलो है. इससे बेस वेरिएंट का कर्ब वजन 149 किलो ही रह गया. ये सेगमेंट की सबसे हल्की बाइक बन गई है. मिडिल और टॉप वेरिएंट का वजन 150 किलो है. सीट की ऊंचाई 810mm है जो R15 से 5mm कम है. वजन कम होने के साथ पावर थोड़ी बढ़ गई है. KTM RC 200 और Hero Karisma XMR जैसी बाइक से यामाहा की इस बाइक की टक्कर हो सकती है.