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Yamaha YZF-R2 भारत में लॉन्च, KTM RC 200 और Hero Karizma XMR से होगी टक्कर

यामाहा ने लंबे इंतजार के बाद YZF-R2 लॉन्च कर दी है जो R15 के बाद आने वाली नई स्पोर्ट्स बाइक है.

The price of the Yamaha YZF-R2 starts at ₹2,30,000, and it is equipped with a 240cc engine.
Yamaha YZF-R2 की कीमत दो लाख तीस हजार रुपये से शुरू होती है और इसमें 240cc का इंजन लगा है. (Image Credit: Yamaha Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 7:47 PM IST

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हैदराबाद: Yamaha ने आखिरकार अपनी नई बाइक YZF-R2 लॉन्च कर दी है. ये YZF-R15 के बाद आने वाली बाइक है, जिसकी बाइक लवर्स के बीच में काफी चर्चा हो रही थी. यामाहा ने अपनी इस बाइक के लिए 12 अगस्त 2026 से 10,000 रुपये में प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी थी. R15 भी बाज़ार में बिकती रहेगी. इसके साथ MT-15 और XSR 155 भी मार्केट में उपलब्ध रहेंगी.

R2 पूरी तरह नए स्टील फ्रेम पर बनी है, जिसका वजन सिर्फ 14 किलो है. इसमें 204cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन लगा है. ये बाइक अपने कंप्टीटर्स की तुलना में ज्यादा पावर देती है.

R15 और R2 में अंतर

R2 को यामाहा ने एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया है और इस गाड़ी में कई नए फीचर्स को भी शामिल किया गया है. इसमें इसमें 204cc इंजन है जो 10,000 RPM पर 26.5 हॉर्सपावर पावर देता है. टॉर्क 8,000 आरपीएम पर 19.1Nm है. R15 की तरह ये भी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, लेकिन इसमें DOHC सेटअप है जबकि R15 में SOHC था. इसमें Variable Valve Actuation यानी VVA नहीं है. वाल्व्स पर DLC यानी डायमंड-लाइक कार्बन कोटिंग की गई है जो पहले फ्लैगशिप YZF-R1 में मिलती थी.

R2 बाइक के फ्रेम में भी यामाहा ने बदलाव किया है. R15 डेल्टाबॉक्स फ्रेम हटाकर नया डायमंड स्टील फ्रेम लगाया गया है जिसका वजन सिर्फ 14 किलो है. इससे बेस वेरिएंट का कर्ब वजन 149 किलो ही रह गया. ये सेगमेंट की सबसे हल्की बाइक बन गई है. मिडिल और टॉप वेरिएंट का वजन 150 किलो है. सीट की ऊंचाई 810mm है जो R15 से 5mm कम है. वजन कम होने के साथ पावर थोड़ी बढ़ गई है. KTM RC 200 और Hero Karisma XMR जैसी बाइक से यामाहा की इस बाइक की टक्कर हो सकती है.

फीचर्स और वेरिएंट्स

R2 तीन वेरिएंट में आएगी. इसके सबसे सस्ते और सबसे महंगे वेरिएंट के बीच में 23,000 रुपये का अंतर है. राइड-बाय-वायर थ्रॉटल के साथ तीन राइड मोड मिलते हैं. असिस्ट और स्लिपर क्लच, 37mm यूएसडी फोर्क्स और ड्यूल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड हैं. 5 इंच TFT डैश और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, जो R15 M में मिलते थे.

दूसरे वेरिएंट में सेगमेंट पहली बार बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और बॉडी कलर्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. टॉप मॉडल आर2 एम में प्रीलोड एडजस्टेबल फ्रंट और रियर सस्पेंशन, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स, फॉक्स-स्वेड सीट और कीलेस सिस्टम जोड़ा गया है. तीनों वेरिएंट के अलग-अलग रंग हैं.

कंपनी ने बताया कि YZF-R2 को सिर्फ उसके ब्लू स्क्वायर नेटवर्क के जरिए ही खरीदा जा सकेगा. बेस वेरिएंट की कीमत 2.30 लाख रुपये है. मिडिल वेरिएंट 2.39 लाख रुपये का है और टॉप एम वेरिएंट 2.53 लाख रुपये का है. ये सभी कीमत दिल्ली एक्स-शोरूम है. बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी सितंबर के मध्य से शुरू होगी.

ये बाइक उन लोगों के लिए अच्छी है, जो हल्की और पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक खरीदने चाहते हैं. लिहाजा, हम ऐसा कह सकते हैं कि नए प्लेटफॉर्म और फीचर्स के साथ यामाहा ने इस नए सेगमेंट में जोरदार एंट्री की है.

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