भारत में लॉन्च हुईं नई Yamaha XSR155 और Yamaha FZ Rave बाइक्स, जानें क्या है कीमत
Yamaha Motorcycle India ने अपनी दो नई मोटरसाइकिलें भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी हैं. इनमें Yamaha FZ-Rave और Yamaha XSR155 शामिल हैं.
Published : November 12, 2025 at 11:12 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motorcycle India ने अपनी दो नई मोटरसाइकिलें भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी हैं. इनमें पहली Yamaha FZ-Rave है और दूसरी Yamaha XSR155 है. कंपनी ने जहां Yamaha FZ-Rave को 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, वहीं Yamaha XSR15 को 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.
Yamaha FZ-Rave का इंजन
Yamaha FZ-Rave के इंजन की बात करें तो इसमें आजमाया हुआ 149cc, सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 12.2 bhp की पावर और 13.3Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है.
Yamaha FZ-Rave के फीचर्स
इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसका वजन 136 किलोग्राम रखा गया है. इसके अलावा, इसमें 13-लीटर का ईंधन टैंक, 790mm की सीट हाइट और 165mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है, जो कि अन्य FZ मॉडलों के समान ही हैं. इसमें होने वाले बदलावों की बात करें तो अन्य FZ बाइक्स की तुलना में Rave में नई, धारदार LED हेडलाइट दी गई है.
Yamaha FZ-Rave में रेड कलर के व्हील्स लगाए गए हैं, और आप इस मोटरसाइकिल को दो कलर्स - ब्लैक और मैट ग्रीन - में खरीद सकते हैं. Yamaha के अन्य FZ मॉडलों की तरह, रेव में एक छोटा LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग और सिंगल-चैनल ABS के साथ आता है, जो इसके उल्लेखनीय फीचर्स हैं.
Yamaha FZ-Rave की कीमत
Yamaha FZ-Rave का उद्देश्य यामाहा मोटरसाइकिल के स्वामित्व में प्रवेश को आसान बनाना है और यह FZ-Fi और FZ-S Fi Ver 3.0 के बाद तीसरा सबसे किफायती FZ मॉडल है. 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत के साथ, FZ-Rave की कीमत अन्य 150/160cc कम्यूटर बाइक्स जैसे Honda Unicorn (1.11 लाख रुपये) और Bajaj Pulsar 150 (1.12 लाख रुपये) के समान है.
Yamaha XSR155 का इंजन
इसके इंजन की बात करें तो Yamaha XSR155 में R15 और MT-15 में मिलने वाला 155cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 10,000rpm पर 18.1 bhp की पावर और 7,500rpm पर 14.1Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
Yamaha XSR 155 का डिजाइन
नई XSR में R15 और MT-15 के साथ पेरिमीटर चेसिस (या Yamaha की शब्दावली में डेल्टाबॉक्स) भी है, और यह फ्रेम एक USD फोर्क और एक मोनोशॉक के ज़रिए सस्पेंडेड आता है. इसका कर्ब वेट 137 किलोग्राम है, जो Yamaha MT-15 से 4 किलोग्राम कम है. 120 मिमी पर, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी MT-15 की तुलना में काफ़ी कम (50 मिमी) है.
Yamaha XSR को इसके 155cc समकक्षों से इसकी नियो-रेट्रो स्टाइलिंग अलग बनाती है. इसमें एक गोल एलईडी हेडलैंप, एक गोल एलईडी टेल-लाइट और एक 10-लीटर टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक लगाया गया है, जिस पर कंपनी के लोगो की जगह Yamaha लिखा हुआ है.
इस बाइक में एक सपाट, सिंगल-पीस सीट लगाई गई है, जो इसके रेट्रो लुक को और निखारती है, जबकि MT-15 और R15 में दो-पीस स्टेप्ड सीट मिलती है. Yamaha XSR में सेफ्टी के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं. हालांकि, बाइक में TFT डिस्प्ले की जगह LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो अब Yamaha के ज़्यादातर उत्पादों, जैसे FZ-X हाइब्रिड, FZ-S Fi हाइब्रिड और Fascino, में उपलब्ध है.