ETV Bharat / technology

2026 तक Yamaha भारत में उतारेगी 10 नए मॉडल, प्रीमियम बाइक्स पर होगा फोकस

Yamaha Motor भारत में अपने उत्पादों में एग्रेसिव बदलाव करने की तैयारी कर रही है. कंपनी 2026 में 10 नए मॉडल बाजार में उतारेगी.

Yamaha XSR155 and Yamaha FZ-Rave
Yamaha XSR155 और Yamaha FZ-Rave (फोटो - Yamaha Motor Company)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2025 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motor Company भारत में अपने उत्पादों में एग्रेसिव बदलाव करने की तैयारी कर रही है. कंपनी साल 2026 के अंत तक दो इलेक्ट्रिक स्कूटरों सहित दस नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है. यह कदम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गतिशील दोपहिया बाजारों में से एक में अपनी पैठ मजबूत करने की Yamaha की नई रणनीति का हिस्सा है.

बढ़ती मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं पर विचार
Yamaha Motor Company Ltd के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी और Yamaha Motor India Group के अध्यक्ष इटारू ओटानी ने कहा कि कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में 10 प्रतिशत की बिक्री बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो मध्यम आय वर्ग के बढ़ते उपभोक्ताओं और डीलरों की धारणा में सुधार के कारण संभव हो पाया है. कंपनी को उम्मीद है कि भारतीय दोपहिया वाहन बाजार बढ़ता रहेगा, खासकर जब मध्यम आय वर्ग की संख्या बढ़ रही है.

कंपनी का ध्यान प्रीमियम और डीलक्स मोटरसाइकिल सेगमेंट पर ज्यादा रहेगा, साथ ही ऐसे स्कूटर भी इस लिस्ट में शामिल होंगे, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का मिश्रण पेश करते हैं. Yamaha R15, MT15 और हाल ही में लॉन्च हुए Yamaha XSR155 जैसे मॉडल, कंपनी के महत्वाकांक्षी मोटरसाइकिलिंग पर ज़ोर को दर्शाते हैं. इस बीच, Yamaha FZ-RAVE डीलक्स सेगमेंट में नई ऊर्जा जोड़ता है.

10 नए मॉडल्स, 20 से ज्यादा अपडेट्स
भारतीय बाजार के लिए Yamaha के रोडमैप में 2026 तक दस बिल्कुल नए मॉडल और बीस से ज़्यादा उत्पाद अपडेट शामिल हैं. इस हफ़्ते लॉन्च किए गए चार उत्पाद, दो आईसीई मोटरसाइकिल और दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इस विस्तार का ही हिस्सा है.

हालांकि ओटानी ने विशिष्ट मात्रा लक्ष्यों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि कंपनी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्थित अपने प्लांट्स में अपनी 15 लाख यूनिट्स की वार्षिक उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है. वित्त वर्ष 2024-25 में, Yamaha ने 10 लाख यूनिट्स से थोड़ा ज्यादा उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष के 9.3 लाख से मामूली बढ़ोतरी है.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा जोर
Yamaha Motor के लिए, भारत में विद्युतीकरण बाज़ार में तेज़ी से उतरने की बजाय, एक सोचे-समझे बदलाव पर ज़्यादा बेहतर होगा. कंपनी साल 2026 की पहली तिमाही में अपना Yamaha Aerox e प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर और Yamaga EC-06 कम्यूटर स्कूटर मॉडल लॉन्च करेगी. इसकी शुरुआत कंपनी भारत के चार प्रमुख महानगरों से करेगी, जहां पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को मज़बूती से अपनाया जा रहा है.

ओटानी ने भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन क्षेत्र में मंदी को स्वीकार किया और इसके लिए सब्सिडी वापसी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि Yamaha की रणनीति गुणवत्ता, विश्वसनीयता और ग्राहक विश्वास को प्राथमिकता देती है. यहां उद्देश्य ग्राहकों का विश्वास खोए बिना EV उत्पादों को सफलतापूर्वक पेश करना है.

ओटानी का आकलन स्पष्ट था कि भारत Yamaha की वैश्विक विकास रणनीति का केंद्र बना हुआ है. देश की विकसित होती खरीदार प्रोफ़ाइल, जो बुनियादी मोबिलिटी से आकांक्षात्मक परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रही है, डिज़ाइन, तकनीक और ब्रांड अपील में Yamaha की ताकत के साथ निकटता से मेल खाती है.

TAGGED:

YAMAHA MOTORCYCLE
YAMAHA MOTOR NEW MODELS
YAMAHA PLANS TO LAUNCH NEW BIKES
YAMAHA MOTOR FUTURE PLAN FOR INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.