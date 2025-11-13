ETV Bharat / technology

2026 तक Yamaha भारत में उतारेगी 10 नए मॉडल, प्रीमियम बाइक्स पर होगा फोकस

Yamaha XSR155 और Yamaha FZ-Rave ( फोटो - Yamaha Motor Company )

हैदराबाद: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motor Company भारत में अपने उत्पादों में एग्रेसिव बदलाव करने की तैयारी कर रही है. कंपनी साल 2026 के अंत तक दो इलेक्ट्रिक स्कूटरों सहित दस नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है. यह कदम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गतिशील दोपहिया बाजारों में से एक में अपनी पैठ मजबूत करने की Yamaha की नई रणनीति का हिस्सा है. बढ़ती मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं पर विचार

Yamaha Motor Company Ltd के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी और Yamaha Motor India Group के अध्यक्ष इटारू ओटानी ने कहा कि कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में 10 प्रतिशत की बिक्री बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो मध्यम आय वर्ग के बढ़ते उपभोक्ताओं और डीलरों की धारणा में सुधार के कारण संभव हो पाया है. कंपनी को उम्मीद है कि भारतीय दोपहिया वाहन बाजार बढ़ता रहेगा, खासकर जब मध्यम आय वर्ग की संख्या बढ़ रही है. कंपनी का ध्यान प्रीमियम और डीलक्स मोटरसाइकिल सेगमेंट पर ज्यादा रहेगा, साथ ही ऐसे स्कूटर भी इस लिस्ट में शामिल होंगे, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का मिश्रण पेश करते हैं. Yamaha R15, MT15 और हाल ही में लॉन्च हुए Yamaha XSR155 जैसे मॉडल, कंपनी के महत्वाकांक्षी मोटरसाइकिलिंग पर ज़ोर को दर्शाते हैं. इस बीच, Yamaha FZ-RAVE डीलक्स सेगमेंट में नई ऊर्जा जोड़ता है. 10 नए मॉडल्स, 20 से ज्यादा अपडेट्स

भारतीय बाजार के लिए Yamaha के रोडमैप में 2026 तक दस बिल्कुल नए मॉडल और बीस से ज़्यादा उत्पाद अपडेट शामिल हैं. इस हफ़्ते लॉन्च किए गए चार उत्पाद, दो आईसीई मोटरसाइकिल और दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इस विस्तार का ही हिस्सा है.