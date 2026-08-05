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एक बार फिर से लॉन्च हुआ Yamaha R15 V4 और MT-15 का MotoGP एडिशन, कीमत 1.76 लाख रुपये

Yamaha MotoGP Editions नई Yamaha R15 V4 MotoGP एडिशन को कंपनी ने 1.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्पेशल एडिशन को स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन के मुकाबले 3,000 रुपये तक महंगी है.

खास बात यह है कि इसकी लिवरी Yamaha YZR-M1 Factory MotoGP मशीन के ग्राफ़िक्स जैसी ही है और पहले भी Yamaha R15 और Yamaha MT-15 पर देखी जा चुकी है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motorcycle India ने अपने पोर्टफोलियो अपडेट करते हुए, अपनी Yamaha R15 V4 और MT-15 को Monster Energy MotoGP Edition कलर स्कीम में एक बार फिर से बाजार में उतारा है. बता दें कि इस स्पेशल एडिशन को ग्राहकों ने काफी पसंद किया था.

Yamaha MT-15 MotoGP Edition (फोटो - Yamaha Motorcycle India)

वहीं, Yamaha MT-15 MotoGP एडिशन की बात करें तो इस बाइक को 1.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस स्पेशल एडिशन को इसके स्टैंडर्ड MT-15 के कुछ कलर ऑप्शन के मुकाबले 13,000 रुपये ज्यादा रखी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में सिर्फ़ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं है.

Yamaha R15 V4 और MT-15 का इंजन

इन बाइक्स में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इन दोनों बाइक्स में एक ही 155cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 18.4 hp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि MotoGP एडिशन R15 V4, टॉप-स्पेक R15M के मुकाबले काफी सस्ती है. Yamaha R15M की कीमत लगभग 2 लाख रुपये के आस-पास है.

वहीं कंपनी की अन्य Yamaha FZ-S की बात करें तो, FZ-S Fi हाइब्रिड में नया 'आइस स्टॉर्म' कलर स्कीम दिया गया है, जबकि मौजूदा मैट ब्लैक वेरिएंट में अपडेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं. FZ-S Fi में नया 'मेटैलिक ब्लैक' ऑप्शन भी मिलता है. दोनों मॉडल्स की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनकी कीमत क्रमशः 1.39 लाख रुपये और 1.29 लाख रुपये है.