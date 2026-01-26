ETV Bharat / technology

Yamaha ने Fascino 125 हाइब्रिड और RayZR 125 हाइब्रिड को किया रिकॉल, जानें क्या है खराबी

Yamaha Fascino 125 हाइब्रिड ( फोटो - Yamaha Motor India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha ने अपने दो स्कूटर्स के एक रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने इस रिकॉल में 2 मई, 2024 और 3 सितंबर, 2025 के बीच बने Yamaha RayZR 125 Fi हाइब्रिड और Yamaha Fascino 125 Fi हाइब्रिड स्कूटर की 3,06,635 यूनिट शामिल हैं. कंपनी ने क्यों किया रिकॉल

कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक, यह रिकॉल स्कूटर्स में हुई एक खराबी को दूर करने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें कुछ खास ऑपरेटिंग स्थितियों में, कुछ चुनिंदा यूनिट्स में फ्रंट ब्रेक कैलिपर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. इन स्कूटर्स के मालिक यह चेक करने के लिए India Yamaha Motor वेबसाइट के सर्विस सेक्शन पर जा सकते हैं कि उनका स्कूटर इस समस्या से प्रभावित है या नहीं. इसके अलावा, स्कूटर मालिक Google पर 'Voluntary Recall Campaign Yamaha' भी सर्च कर सकते हैं, और टॉप सर्च रिजल्ट्स में से एक आपको Yamaha पेज पर रीडायरेक्ट करेगा.