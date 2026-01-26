Yamaha ने Fascino 125 हाइब्रिड और RayZR 125 हाइब्रिड को किया रिकॉल, जानें क्या है खराबी
Yamaha ने अपने दो स्कूटर्स के एक रिकॉल जारी किया है. ये Yamaha RayZR 125 Fi हाइब्रिड और Yamaha Fascino 125 Fi हाइब्रिड स्कूटर हैं.
Published : January 26, 2026 at 8:37 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha ने अपने दो स्कूटर्स के एक रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने इस रिकॉल में 2 मई, 2024 और 3 सितंबर, 2025 के बीच बने Yamaha RayZR 125 Fi हाइब्रिड और Yamaha Fascino 125 Fi हाइब्रिड स्कूटर की 3,06,635 यूनिट शामिल हैं.
कंपनी ने क्यों किया रिकॉल
कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक, यह रिकॉल स्कूटर्स में हुई एक खराबी को दूर करने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें कुछ खास ऑपरेटिंग स्थितियों में, कुछ चुनिंदा यूनिट्स में फ्रंट ब्रेक कैलिपर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.
इन स्कूटर्स के मालिक यह चेक करने के लिए India Yamaha Motor वेबसाइट के सर्विस सेक्शन पर जा सकते हैं कि उनका स्कूटर इस समस्या से प्रभावित है या नहीं. इसके अलावा, स्कूटर मालिक Google पर 'Voluntary Recall Campaign Yamaha' भी सर्च कर सकते हैं, और टॉप सर्च रिजल्ट्स में से एक आपको Yamaha पेज पर रीडायरेक्ट करेगा.
यहां ग्राहक अपने स्कूटर का चेसिस नंबर डालकर देख सकते हैं कि आपका स्कूटर रिकॉल का हिस्सा है या नहीं. प्रभावित कस्टमर्स अपने नज़दीकी यामाहा डीलरशिप पर मुफ्त में रिप्लेसमेंट पार्ट्स पाने के हकदार होंगे.
Yamaha RayZR 125 Fi हाइब्रिड और Yamaha Fascino 125 Fi हाइब्रिड का इंजन
इन दोनों स्कूटर्स में एक ही 125cc, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 8.0 bhp की पावर और 10.3 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. कंपनी इस इंजन के साथ हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसमें इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा जाता है, जिसे एक बैटरी से पावर मिलती है. इस तकनी के साथ स्कूटर्स का माइलेज बहुत बेहतर हो जाता है.