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Yamaha FZ फ्लैक्स-फ्यूल बाइक लॉन्च, E85 पेट्रोल पर चलेगी, कीमत सिर्फ 1.24 लाख रुपये

Yamaha FZ फ्लैक्स-फ्यूल बाइक लॉन्च ( फोटो - Yamaha Motorcycle India )

हैदराबाद: देश में भारत सरकार लगातार फ्लैक्स फ्यूल को अपनाने पर जोर दे रही है. इसके चलते वाहन निर्माता कंपनियां नए फ्लैक्स फ्यूल वाहनों को बाजार में उतार रही हैं. इसी क्रम में Yamaha Motorcycle India ने अपनी नई Yamaha FZ Blue Flex को बाजार में उतार दिया है. यह कंपनी की मशहूर Yamaha FZ का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन है. Yamaha FZ Blue Flex की कीमत और इंजन

कंपनी का कहना है कि यह मोटरसाइकिल E20 से E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पर चल सकती है. कंपनी ने नई Yamaha FZ Blue Flex को 1,24,240 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस मोटरसाइकिल में कंपनी 149cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया है. इस इंजन को इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है. यह इंजन 11.53 bhp की पावर और 12.8 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, जो Yamaha FZ के स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में 0.7 bhp की कम पावर और 0.5 Nm का कम टॉर्क बनाता है. इस फ्लैक्स फ्यूल इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.