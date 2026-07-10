Yamaha FZ फ्लैक्स-फ्यूल बाइक लॉन्च, E85 पेट्रोल पर चलेगी, कीमत सिर्फ 1.24 लाख रुपये
Yamaha Motorcycle India ने अपनी नई Yamaha FZ Blue Flex को बाजार में उतार दिया है. इसकी कीमत 1.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : July 10, 2026 at 2:50 PM IST
हैदराबाद: देश में भारत सरकार लगातार फ्लैक्स फ्यूल को अपनाने पर जोर दे रही है. इसके चलते वाहन निर्माता कंपनियां नए फ्लैक्स फ्यूल वाहनों को बाजार में उतार रही हैं. इसी क्रम में Yamaha Motorcycle India ने अपनी नई Yamaha FZ Blue Flex को बाजार में उतार दिया है. यह कंपनी की मशहूर Yamaha FZ का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन है.
Yamaha FZ Blue Flex की कीमत और इंजन
कंपनी का कहना है कि यह मोटरसाइकिल E20 से E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पर चल सकती है. कंपनी ने नई Yamaha FZ Blue Flex को 1,24,240 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस मोटरसाइकिल में कंपनी 149cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया है. इस इंजन को इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है.
यह इंजन 11.53 bhp की पावर और 12.8 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, जो Yamaha FZ के स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में 0.7 bhp की कम पावर और 0.5 Nm का कम टॉर्क बनाता है. इस फ्लैक्स फ्यूल इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
Yamaha FZ Blue Flex के हार्डवेयर
इस मोटरसाइकिल में स्टैंडर्ड FZ मॉडल वाला ही फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर मोनोशॉक और ABS दिया गया है. इसका LED हेडलैंप FZ Rave जैसा ही है, और Blue Flex में भी वही खास डिज़ाइन वाला फ्यूल टैंक है, जिसमें नकली एयर वेंट्स और कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट दिए गए हैं. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल में सिंगल-पीस सीट का इस्तेमाल किया गया है.
Yamaha FZ Blue Flex के प्रतिद्वंद्वी
आपको बता दें कि नई FZ Blue Flex की लॉन्च के साथ, Yamaha फ्लेक्स-फ्यूल सेगमेंट में कदम रखने वाली तीसरी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी बन गई है. गौरतलब है कि इस सेगमेंट में पहले से ही Suzuki Gixxer SF 250 FFV और Hero MotoCorp की दो फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलें - HF Deluxe और Splendor - बाजार में बेची जा रही हैं.
Yamaha FZ Blue Flex के कलर ऑप्शन
नई FZ Blue Flex को कंपनी ने मैटेलिक ब्लैक कलर ऑप्शन में उतारा गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मोटरसाइकिल को नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में Yamaha की चुनिंदा Blue Square डीलरशिप के माध्यम से बेची जाएगी.