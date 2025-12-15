ETV Bharat / technology

Yamaha ने भारतीय बाजार के लिए 'YZF-R2' नाम कराया ट्रेडमार्क, लॉन्च हो सकती है नई बाइक

Yamaha R15 ( फोटो - Yamaha Motor India )

हैदराबाद: बाइक निर्माता कंपनी Yamaha ने भारतीय बाजार के लिए 'YZF-R2' नाम को ट्रेडमार्क करवाया है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि कंपनी अपनी लाइनअप में Yamaha R15 से ऊपर एक संभावित 200cc फुली-फेयर्ड स्पोर्ट्सबाइक पर काम कर रही है. Yamaha R2 के बारे में जानकारी

आपको यह बता दें कि भारत में ट्रेडमार्क फाइलिंग का मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि जल्द ही कोई लॉन्च होने वाला है. Yamaha ने सबसे पहले साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूरोप और फिलीपींस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में R2 नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किए थे. तब से इस बाइक के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इससे पता चलता है कि ट्रेडमार्क फाइलिंग किसी पक्के लॉन्च प्लान को दिखाने के बजाय, हमारे देश में भविष्य में संभावित इस्तेमाल के लिए नाम को सुरक्षित रखने के बारे में ज़्यादा है. अगर Yamaha YZF-R2 लॉन्च होती है, तो यह Yamaha R15 के 155cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन से मिलने वाले 18.4hp और 14.2Nm टॉर्क की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देगी. जापानी कंपनी इंडोनेशिया जैसे कुछ एशियाई बाजारों में R25 भी बेचती है, लेकिन उस बाइक में पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 35.9 hp की पावर और 22.5 Nm टॉर्क प्रदान करता है.