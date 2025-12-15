ETV Bharat / technology

Yamaha ने भारतीय बाजार के लिए 'YZF-R2' नाम कराया ट्रेडमार्क, लॉन्च हो सकती है नई बाइक

Yamaha ने भारतीय बाजार के लिए 'YZF-R2' नाम को ट्रेडमार्क करवाया है. इस नाम के साथ कंपनी 200cc फुली-फेयर्ड स्पोर्ट्सबाइक लॉन्च कर सकती है.

Yamaha R15
Yamaha R15 (फोटो - Yamaha Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 2:53 PM IST

हैदराबाद: बाइक निर्माता कंपनी Yamaha ने भारतीय बाजार के लिए 'YZF-R2' नाम को ट्रेडमार्क करवाया है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि कंपनी अपनी लाइनअप में Yamaha R15 से ऊपर एक संभावित 200cc फुली-फेयर्ड स्पोर्ट्सबाइक पर काम कर रही है.

Yamaha R2 के बारे में जानकारी
आपको यह बता दें कि भारत में ट्रेडमार्क फाइलिंग का मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि जल्द ही कोई लॉन्च होने वाला है. Yamaha ने सबसे पहले साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूरोप और फिलीपींस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में R2 नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल किए थे.

तब से इस बाइक के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इससे पता चलता है कि ट्रेडमार्क फाइलिंग किसी पक्के लॉन्च प्लान को दिखाने के बजाय, हमारे देश में भविष्य में संभावित इस्तेमाल के लिए नाम को सुरक्षित रखने के बारे में ज़्यादा है.

अगर Yamaha YZF-R2 लॉन्च होती है, तो यह Yamaha R15 के 155cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन से मिलने वाले 18.4hp और 14.2Nm टॉर्क की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देगी. जापानी कंपनी इंडोनेशिया जैसे कुछ एशियाई बाजारों में R25 भी बेचती है, लेकिन उस बाइक में पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 35.9 hp की पावर और 22.5 Nm टॉर्क प्रदान करता है.

हालांकि Yamaha R2 के मैकेनिक्स में क्या मिलने वाला है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन यह संभावना है कि इसमें सिंगल-सिलेंडर इंजन मिल सकता है, न कि पैरेलल-ट्विन यूनिट. यह अनुमान मुख्य रूप से ट्विन-सिलेंडर इंजन बनाने में आने वाली ज़्यादा जटिलता और लागत के कारण लगाया जा रहा है.

Yamaha R2 के आने की संभावना से यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह Yamaha R15 की जगह ले सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि शायद ऐसा नहीं होगा. Yamaha R15 भारत में कंपनी के लिए एक पॉपुलर मॉडल बनी हुई है, और यह संभावना नहीं है कि कंपनी अपनी सबसे सफल स्पोर्टबाइक को हटाकर उसकी जगह कोई बिल्कुल नया, ज़्यादा महंगा विकल्प लाएगी.

Yamaha R3 और MT-03 का स्टॉक डीलरशिप पर खत्म
इसी से जुड़ी एक और बात यह भी है कि यामाहा के देश में सिर्फ़ बड़े इंजन वाले मॉडल - Yamaha R3 और Yamaha MT-03 – शायद अब बंद होने वाले हैं. हालांकि यामाहा की वेबससाइट पर अभी भी इन दोनों मॉडलों को देखा जा सकता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की मानें, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में कई डीलरशिप ने कन्फर्म किया है कि उन्हें लगभग छह महीनों से नया स्टॉक नहीं मिला है.

