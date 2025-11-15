ETV Bharat / technology

River Indie स्कूटर से कितना अलग है नया Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें यहां

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motor ने हाल ही में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर Yamaha EC-06 का खुलासा भारतीय बाजार के लिए पेश किया है. इस स्कूटर की खास बात करें तो पहली नजर में यह बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता River Mobility के River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर से प्रेरित लगती है. हालांकि दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है. हम यहां इन दोनों स्कूटर्स के बीच अंतरों की बात करने वाले हैं और इनकी तुलना करने वाले हैं.

Yamaha EC-06 vs River Indie: डिजाइन और स्टाइल

पहली नज़र में, दोनों स्कूटर चौड़े बॉडी पैनल, सीधे खड़े होने और भारी आकार के साथ एक जैसे दिखते हैं. हालांकि, Yamaha EC-06 दोनों में से ज़्यादा संयमित लगता है. इन दोनों स्कूटर्स में सबसे बड़ा अंतर आगे के हिस्से दिखाई देता है. रिवर इंडी के ट्विन-स्क्वायर एलईडी हेडलैंप ब्लैक कलर के फ्रंट पैनल पर लगाए गए हैं, जबकि Yamaha EC-06 में एक सिंगल, वर्टिकल इंटीग्रेटेड एलईडी सेटअप दिया गया है, जो चमकदार ब्लैक कलर के फ्रंट पैनल के अंदर ऊपर की ओर लगा है.

Yamaha का फ्रंट काउल भी इंडी के बॉक्सी फेस की तुलना में ज़्यादा स्लीक दिखाई देता है, जिसमें ज़्यादा शार्प क्रीज़ और कम वज़न दिया गया है. साइड से देखने पर, संरचना में समानताएं साफ़ तौर पर दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ अंतर भी दिखाई देते हैं. Yamaha EC-06 में लेयर्ड बॉडीवर्क का इस्तेमाल किया गया है, जबकि River Indie में कम से कम कट या क्रीज़ के साथ बड़ी, सपाट सतहें दी गई हैं.

इन स्कूटर्स के रियर प्रोफाइल की बात करें तो Yamaha EC-06 में पीछे की तरफ, सीट के नीचे एक स्लीक एलईडी टेललाइट लगाई गई है, जिसके दोनों ओर कॉम्पैक्ट इंडिकेटर्स लगाए गए हैं. वहीं दूसरी ओर, River Indie का पिछला सेटअप ज़्यादा आकर्षक दिखता है, जिसमें एक आयताकार टेल लैंप लगाया गया है, जो इसके आगे के डिज़ाइन से काफी मेल खाता है.

Yamaha EC-06 vs River Indie: पावरट्रेन और बैटरी पैक

Yamaha EC-06 की बनावट में River Indie के साथ काफ़ी समानता है. इसमें 4 kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 6.7 kW की अधिकतम पावर प्रदान करती है, जिससे इसकी अधिकतम रफ्तार 90 किमी प्रति घंटा हो सकती है.