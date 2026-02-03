ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें क्या है कीमत और कितनी है रेंज

Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन Yamaha EC-06 उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिस पर बेंगलुरु की River Mobility द्वारा डेवलप किया गया River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर बना है. वैसे तो इसके बेसिक पार्ट्स एक जैसे हैं, लेकिन Yamaha ने अपने EC-06 को एक अलग विज़ुअल पहचान दी है.

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार नई Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने Blue Square डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा, और स्कूटर की बिक्री शुरू में चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में शुरू होगी. कंपनी जल्द ही इसकी उपलब्धता को दूसरे बड़े मेट्रो और टियर-1 शहरों में भी बढ़ाने की योजना बना रही है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motor India ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर Yamaha EC-06 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को नवंबर 2025 में पेश किया था. कीमत की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.68 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.

इसमें एक शार्प, ज़्यादा एंगुलर डिज़ाइन मिलता है, जिसमें ट्रायंगुलर साइड पैनल, एक स्कल्पटेड फ्रंट एप्रन और एक ब्लैक-आउट ऊपरी हिस्सा दिया गया है, जिसमें एक स्टैक्ड हेडलाइट लगाई गई है. स्कूटर के कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि बाहर निकला हुआ हेडलाइट लेआउट, इंडी से लिए गए हैं. Yamaha EC-06 सिर्फ़ एक ब्लू और व्हाइट पेंट ऑप्शन में मिलेगा.

Yamaha EC-06 का बैटरी

Yamaha EC-06 की बैटरी की बात करें तो इसमें 4 kWh की बैटरी लगाई गई है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ी गई है. यह मोटर 6.7 kW की पीक पावर और 26 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जिससे इसकी टॉप स्पीड 79 kmph तक पहुंच सकती है. कंपनी का दावा है कि इसकी सर्टिफाइड रेंज 169 km तक है, जो रिवर इंडी से थोड़ी ज़्यादा है.

Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - Yamaha Motor India)

कंपनी इसकी बैटरी पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी मिलती है और इसे स्टैंडर्ड घरेलू सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है. Yamaha का कहना है कि स्कूटर की बैटरी को 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में लगभग आठ घंटे का समय लगता है, जबकि फुल चार्ज होने में लगभग 10 घंटे लगते हैं.

Yamaha EC-06 के फीचर्स

स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नए Yamaha EC-06 काफी हद तक अपने River मॉडल जैसा ही है. इसमें कलर LCD, तीन राइडिंग मोड (इको, स्टैंडर्ड और पावर) और रिवर्स असिस्ट मिलता है. प्रैक्टिकैलिटी के मामले में, Yamaha EC-06 में सीट के नीचे 24.5 लीटर का स्टोरेज मिलता है, जबकि River Indie में इससे बड़ा 43-लीटर का कम्पार्टमेंट दिया गया है. Yamaha ने फ्रंट स्टोरेज बॉक्स भी नहीं दिया है, उस जगह पर सिर्फ चार्जिंग पोर्ट दिया गया है.

Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - Yamaha Motor India)

कंपनीन ने Yamaha EC-06 को 1.68 लाख रुपये की कीमत पर पर उतारा है, जो River Indie से लगभग 22,000 रुपये ज़्यादा है, जिस पर यह आधारित है. भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मुकाबला Ola S1, Bajaj Chetak और TVS iQube जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर से होने वाला है.