नए Yamaha Aerox-E और EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का खुलासा, जानें कितनी है रेंज

Yamaha का दावा है कि ये दो बैटरी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 'हाई एनर्जी टाइप सेल' से लैस हैं. इस ई-स्कूटर की प्रमाणित रेंज 106 किमी है और इसका कर्ब वेट 139 किलोग्राम है, जो बेस Aerox 155 से 13 किलोग्राम ज़्यादा है.

Yamaha Aerox-E की बैटरी और पावर Yamaha Aerox-E में 1.5kWh की दो अलग-अलग बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिनके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ा गया है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 9.5kW की अधिकतम पावर और 48 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motorcycle ने दो नई मोटरसाइकिलों Yamaha XSR155 और FZ-Rave को लॉन्च किया है, और इसके साथ ही कंपनी ने अपनी दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का खुलासा भी किया है. इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जहां पहला Yamaha Aerox 155 का इलेक्ट्रिक वर्जन Yamaha Aerox-E है, वहीं दूसरा एक नया Yamaha EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर है. तो चलिए जानते हैं इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में...

Yamaha Aerox-E का डिजाइन

इसके डिज़ाइन की बात करें तो, नई Yamaha Aerox-E का डिजाइन अपने पेट्रोल मॉडल से काफ़ी मिलता-जुलता है, जिसमें वही ट्विन-एलईडी हेडलाइट और एलईडी टेललाइट का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, इसमें ऐप-आधारित कनेक्टिविटी वाला TFT डिस्प्ले दिया गया है, जबकि Yamaha Aerox 155 में LCD डिस्प्ले मिलता है.

Yamaha ने दावा किया है कि इलेक्ट्रिक Aerox के एर्गोनॉमिक्स को मज़ेदार राइडिंग एक्सपीरिएंस देने के लिए संशोधित किया गया है, और रीस्टाइलिंग के कारण बूट स्पेस को कम किया गया है. फिलहाल Yamaha ने केवल Aerox-E का प्रदर्शन किया है और यह देखना बाकी है कि इसे भारत में कब लॉन्च किया जाएगा.

Yamaha EC-06 की बैटरी और पावर

नए Yamaha EC-06 में 4kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो 6.7kW की अधिकतम पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ी गई है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 90 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कूटर के सभी फीचर्स Indie के समान ही हैं.

Yamaha EC-06 Electric Scooter (फोटो - Yamaha Motorcycle India)

Yamaha EC-06 का चेसिस भी India से काफी मिलता-जुलता है, और इसके फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें एक कलर LCD, तीन राइडिंग मोड और रिवर्स असिस्ट शामिल हैं. Yamaha का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर इसकी IDC रेंज 160 किमी है. इस स्कूटर को पूरी तरह से चार्ज होने में 'लगभग' नौ घंटे का समय लगाता है, जो तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर उद्योग में सबसे लंबे चार्जिंग समय में से एक है.

हालांकि Yamaha EC-06 और Indie के बीच एक उल्लेखनीय अंतर यह है कि Yamaha EC-06 में 24.5-लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है, जबकि Indie स्कूटर में 43-लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है. Yamaha EC-06 की स्टाइलिंग भी काफी अलग है, इंडी के ज़्यादा तरल और गोल लुक की तुलना में इसका डिज़ाइन ज़्यादा बॉक्सी और शार्प दिया गया है.