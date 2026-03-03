ETV Bharat / technology

MWC 2026: Xiaomi Vision Gran Turismo: टेक कंपनी की इलेक्ट्रिक हाइपरकार, जानें खूबियां

Xiaomi की Vision Gran Turismo इलेक्ट्रिक हाइपरकार 0.29 ड्रैग और AI टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य की झलक दिखाती है. ( Xiaomi )

हैदराबाद: बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 के दौरान शाओमी ने अपनी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक हाइपरकार का फुल-स्केल मॉडल पेश किया, जिसका नाम Xiaomi Vision Gran Turismo है. यह कार मशहूर रेसिंग गेम फ्रेंचाइज़ Gran Turismo के Vision Gran Turismo प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है. इसकी खास बात यह है कि पहली बार किसी टेक कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है. इस सफर की शुरुआत पिछले साल लंदन में हुए GT World Series इवेंट से हुई, जहां Gran Turismo के निर्माता Kazunori Yamauchi ने खुद शाओमी को इस प्रोजेक्ट का न्योता दिया. आमतौर पर Vision Gran Turismo कारें दुनिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां बनाती हैं, लेकिन शाओमी का शामिल होना इस बात का संकेत है कि टेक और ऑटो इंडस्ट्री की सीमाएं अब तेजी से टूट रही हैं. Sculpted by the Wind: एयरोडायनामिक्स का नया नजरिया Xiaomi Vision Gran Turismo का डिजाइन एक खास फिलॉसफी पर बेस्ड है, जिसे कंपनी ने "Sculpted by the Wind" नाम दिया है. इसका मतलब है कि इस कार का लुक और स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे "कार को हवा ने तराशा हो". हाइपरकार की दुनिया में अक्सर दो चीजों पर ज़ोर दिया जाता है. पहला - कम ड्रैग ताकि सीधी सड़क पर तेज स्पीड मिले और दूसरा - ज्यादा डाउनफोर्स ताकि मोड़ों पर बेहतर पकड़ रहे. शाओमी का मानना है कि असली कमाल इन दोनों के बीच के संतुलन में ही है. इसी सोच के साथ इस कार को डिजाइन किया गया है. कार का साइड प्रोफाइल पानी की बूंद जैसा है. कॉकपिट का शेप टीयरड्रॉप स्टाइल में है, जिससे हवा आसानी से आगे से पीछे तक बह सके. बॉडी में कई एयर चैनल और कटआउट दिए गए हैं, जो एयरफ्लो को कंट्रोल करते हैं. फ्रंट में क्रॉस-शेप हेडलाइट्स दी गई हैं, जो सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि एयरोडायनामिक्स में भी मदद करती हैं. पीछे की तरफ बड़ा एयर आउटलेट और उसके बीच Halo-शेप टेललाइट दी गई है. इसके आसपास Active Wake Control System लगाया गया है, जो माइक्रो परफोरेशन के जरिए हवा के बहाव को कंट्रोल करता है. यह पारंपरिक स्पॉइलर की तरह बाहर निकले बिना काम करता है.