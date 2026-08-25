Xiaomi ने लॉन्च किया अपना चिप Xring O3, 52 लाख से ज्यादा AnTuTu स्कोर करने का दावा
शाओमी ने अपना नया इन-हाउस चिप Xring O3 लॉन्च किया है जो सितंबर में आने वाले Xiaomi 18 Fold फोल्डेबल फोन को पावर देगा.
Published : August 25, 2026 at 1:58 PM IST
हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने अपना खुद का बनाया हुआ एक चिप आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. शाओमी की इस चिप का नाम Xring O3 है. यह एक सिस्टम-ऑन-चिप यानी SoC है, जो स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है. यह चिप TSMC की 3nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है. कंपनी के अगले फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन यानी Xiaomi 18 Fold में इसी चिप का इस्तेमाल किया जाएगा.
इस नए चिप से शाओमी को अपनी सप्लाई चेन को बेहतर करने और उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. शाओमी की अपनी चिप से कंपनी Qualcomm और MediaTek जैसे बाहरी चिप बनाने वाली कंपनियों पर कम निर्भर रहेगी. शाओमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, इसलिए उनका अपना चिप बनाना और उसे अपने स्मार्टफोन्स में यूज़स करना Qualcomm और MediaTek जैसी चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों के बिजनेस पर असर डाल सकता है. शाओमी अब एपल, सैमसंग और हुआवे जैसी कंपनियों की लिस्ट में शाओमी हो गया है, जो अपना खुद का SoC बनाते हैं.
In September, the Xiaomi 18 Fold wide-format foldable will be the first smartphone globally to debut with the XRING O3 chip! pic.twitter.com/6gp54krDqr— Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026
Xiaomi 18 Fold में लगेगा ये चिप
Xiaomi 18 Fold पहला फोन होगा जो शाओमी के खुद की बनाई चिप यानी Xring O3 के साथ मार्केट में आएगा और सितंबर के महीने में चीन में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अभी तक लॉन्च की पक्की तारीख सामने नहीं आई है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस फोल्डेबल फोन की 2 लाख से 3 लाख यूनिट्स बेचने का टारगेट रख रही है. ये रिकॉर्ड पिछले Xring O1 वाले फोन्स से काफी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, Xring O1 वाले फोन मई 2025 में लॉन्च हुए थे और तब से अभी तक उसके 1.5 यूनिट बिके हैं. ऐसे में Xring O3 के लिए कंपनी का टारगेट लगभग दोगुना है.
शाओमी ने 2021 में बड़े इन-हाउस चिप बनाने का काम फिर से शुरू किया था. कंपनी ने एक दशक में कम से कम 50 अरब युआन यानी करीब 71,183 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है. पिछले हफ्ते एक अर्निंग्स कॉल में शाओमी ने बताया कि पहले जनरेशन के Xring O1 चिप वाले डिवाइस यानी स्मार्टफोन, टैबलेट और वॉच मिलाकर कुल 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स शिप हो चुके हैं.
Xring O3 की खासियतें
Xring O3 एक फ्लैगशिप ग्रेड का SoC है. इसमें CPU, GPU, AI प्रोसेसिंग, इमेजिंग और अन्य जरूरी काम एक ही चिप में हो जाते हैं. इस चिप में 10-कोर CPU और 16-core G2-Ultra NX GPU दिया गया है. शाओमी ने दावा किया है कि Xring O3, क्वालकॉम के लेटेस्ट पावरफुल चिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 से 25% ज्यादा सीपीयू परफॉर्मेंस देता है और इसके साथ-साथ यह 25 से 26 प्रतिशत कम पावर खर्च भी करता है. कंपनी ने कहा कि इस चिप ने AnTuTu पर 52.2 लाख से ज्यादा स्कोर किया है. ये पहला ऐसा मोबाइल SoC है जो 50 लाख का आंकड़ा पार कर गया है.
Xiaomi’s Xring O3 has achieved an AnTuTu score of 5.22 million, far surpassing every smartphone processor currently available. Its GPU performance has improved by a massive 85%. The chip features six ultra-large CPU cores plus four additional cores, and is also the first to… pic.twitter.com/ox8mOFpZLX— Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026
शाओमी का यह नया चिप LPDDR6 मेमोरी को सपोर्ट करता है, जो शाओमी की चिप में पहली बार आई है. इसकी बैंडविड्थ 113.8GB/s तक है. AI वर्कलोड के लिए इसमें 200 TOPS की टेंसर परफॉर्मेंस है. कंपनी का कहना है कि इस चिप के NPU परफॉर्मेंस में भी 45% का सुधार हुआ है. शाओमी का यह नया चिप कंपनी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. स्मार्टफोन SoC के अलावा कंपनी ने एआई वर्कलोड के लिए Xring O100 और इंटेलिजेंट ड्राइविंग के लिए Xring D100 भी पेश किया है.
शाओमी का अपना चिप बनाना उनके लिए एक बड़ा कदम है. इससे कंपनी को परफॉर्मेंस और पावर सेविंग दोनों में फायदा हो सकता है. Xiaomi 18 Fold के जरिए इस चिप को पहली बार टेस्ट किया जाएगा. लिहाजा, सितंबर में इस नए शाओमी फ्लैगशिप फोल्ड फोन के लॉन्च होने के बाद ही शाओमी की इस नई चिप की असली ताकत का पता चलेगा.