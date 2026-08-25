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Xiaomi ने लॉन्च किया अपना चिप Xring O3, 52 लाख से ज्यादा AnTuTu स्कोर करने का दावा

Xring O3 चिप टीएसएमसी के 3nm प्रोसेस पर बना है और AnTuTu बेंचमार्क पर 52 लाख से ज्यादा स्कोर करता है. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने अपना खुद का बनाया हुआ एक चिप आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. शाओमी की इस चिप का नाम Xring O3 है. यह एक सिस्टम-ऑन-चिप यानी SoC है, जो स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है. यह चिप TSMC की 3nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है. कंपनी के अगले फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन यानी Xiaomi 18 Fold में इसी चिप का इस्तेमाल किया जाएगा. इस नए चिप से शाओमी को अपनी सप्लाई चेन को बेहतर करने और उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. शाओमी की अपनी चिप से कंपनी Qualcomm और MediaTek जैसे बाहरी चिप बनाने वाली कंपनियों पर कम निर्भर रहेगी. शाओमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, इसलिए उनका अपना चिप बनाना और उसे अपने स्मार्टफोन्स में यूज़स करना Qualcomm और MediaTek जैसी चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों के बिजनेस पर असर डाल सकता है. शाओमी अब एपल, सैमसंग और हुआवे जैसी कंपनियों की लिस्ट में शाओमी हो गया है, जो अपना खुद का SoC बनाते हैं. Xiaomi 18 Fold में लगेगा ये चिप Xiaomi 18 Fold पहला फोन होगा जो शाओमी के खुद की बनाई चिप यानी Xring O3 के साथ मार्केट में आएगा और सितंबर के महीने में चीन में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अभी तक लॉन्च की पक्की तारीख सामने नहीं आई है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस फोल्डेबल फोन की 2 लाख से 3 लाख यूनिट्स बेचने का टारगेट रख रही है. ये रिकॉर्ड पिछले Xring O1 वाले फोन्स से काफी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, Xring O1 वाले फोन मई 2025 में लॉन्च हुए थे और तब से अभी तक उसके 1.5 यूनिट बिके हैं. ऐसे में Xring O3 के लिए कंपनी का टारगेट लगभग दोगुना है.