भारत में अब होम एप्लायंसेज भी बेचेगी Xiaomi, लॉन्च किया नया Mijia सब-ब्रांड
Xiaomi ने भारत में अपना सब-ब्रांड 'Mijia by Xiaomi' लॉन्च किया है. इसके तहत कंपनी होम एप्लायंसेज बेचेगी
Published : August 8, 2026 at 11:01 AM IST
हैदराबाद: चीनी टेक दिग्गज Xiaomi ने भारत में अपना सब-ब्रांड 'Mijia by Xiaomi' लॉन्च किया है. चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी अब स्मार्टफ़ोन से आगे बढ़कर बड़े घरेलू उपकरणों के सेगमेंट में भी अपना विस्तार करना चाहती है. कंपनी के मुताबिक, इस सब-ब्रांड का इस्तेमाल देश में उसके होम और लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए किया जाएगा.
इस लॉन्च के साथ, Xiaomi बड़े घरेलू उपकरणों की कैटेगरी में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने की तैयारी कर रही है. आगे चलकर एयर प्यूरीफ़ायर जैसे प्रोडक्ट नई 'Mijia' ब्रांडिंग के तहत बेचे जाएंगे. यह भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी के घरेलू उत्पादों की पैकेजिंग और पेशकश के तरीके में एक बदलाव को दर्शाता है.
Mijia का क्या मतलब है?
Xiaomi ने कहा कि Mijia – जिसका मतलब 'Mi Home' है – ग्रुप का ग्लोबल होम और लाइफ़स्टाइल ब्रांड है. आगे चलकर, भारत में बेचे जाने वाले होम और लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट्स पर 'Mijia by Xiaomi' की ब्रांडिंग होगी. यह कंपनी के मौजूदा ब्रांड्स (जैसे Redmi और POCO) की लिस्ट में शामिल हो जाएगा.
यह लॉन्च Xiaomi की बड़ी 'Human x Car x Home' स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे कंपनी ने सबसे पहले 2023 में ग्लोबल लेवल पर पेश किया था. यह इकोसिस्टम Xiaomi के HyperOS सॉफ़्टवेयर के ज़रिए स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट होम डिवाइस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है.
Excited to share that we're bringing Mijia by Xiaomi to India.— Gautam Batra (@gautmeluv) August 7, 2026
With Mijia, we're taking the next step to strengthen our lifestyle and smart home ecosystem, bringing thoughtfully designed products to more Indian homes.
Excited for what lies ahead. Here's to the next chapter! pic.twitter.com/snXlpfZLgI
हालांकि Xiaomi पहले से ही भारत में स्मार्टफ़ोन, टैबलेट और स्मार्ट टीवी के क्षेत्र में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन अब कंपनी इस इकोसिस्टम के 'होम' सेगमेंट को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. Xiaomi का मानना है कि एक बड़े कनेक्टेड पोर्टफ़ोलियो से यूज़र्स के लिए अलग-अलग स्मार्ट डिवाइस का एक साथ और आसानी से काम करना मुमकिन हो पाएगा.
Xiaomi India के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) सुधिन माथुर ने कहा कि, "पिछले 12 सालों में, Xiaomi ने भारतीय ग्राहकों के साथ लगातार खुद को बेहतर बनाया है और स्मार्टफ़ोन से आगे बढ़कर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के बड़े पोर्टफोलियो तक विस्तार किया है. Xiaomi द्वारा 'Mijia' को पेश करना भारत में हमारी ग्लोबल 'Human × Car × Home' स्ट्रैटेजी के 'Home' हिस्से को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और यह इस मार्केट के प्रति हमारी लंबे समय की प्रतिबद्धता को दिखाता है."
माथुर ने आगे कहा कि कंपनी का मकसद अपने कनेक्टेड इकोसिस्टम को ज़्यादा स्मार्ट, आसान और सहज बनाना है, ताकि Xiaomi के ग्लोबल स्मार्ट लिविंग एक्सपीरिएंस को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय घरों तक पहुंचाया जा सके.
भारत में Xiaomi का सफ़र
Xiaomi ने साल 2014 में एक स्मार्टफोन ब्रांड के तौर पर भारतीय बाज़ार में एंट्री की थी. तब से कंपनी ने धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ाया है और स्मार्ट टीवी, टैबलेट और AIoT (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ़ थिंग्स) जैसे प्रोडक्ट्स में विस्तार किया है. अब कंपनी Mijia सब-ब्रांड के ज़रिए बड़े घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में अपना अगला कदम बढ़ा रही है.