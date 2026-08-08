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भारत में अब होम एप्लायंसेज भी बेचेगी Xiaomi, लॉन्च किया नया Mijia सब-ब्रांड

Mijia भारत में Xiaomi के लाइफ़स्टाइल और स्मार्ट होम इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए तैयार है. ( फोटो - X/@gautmeluv )

हैदराबाद: चीनी टेक दिग्गज Xiaomi ने भारत में अपना सब-ब्रांड 'Mijia by Xiaomi' लॉन्च किया है. चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी अब स्मार्टफ़ोन से आगे बढ़कर बड़े घरेलू उपकरणों के सेगमेंट में भी अपना विस्तार करना चाहती है. कंपनी के मुताबिक, इस सब-ब्रांड का इस्तेमाल देश में उसके होम और लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए किया जाएगा. इस लॉन्च के साथ, Xiaomi बड़े घरेलू उपकरणों की कैटेगरी में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने की तैयारी कर रही है. आगे चलकर एयर प्यूरीफ़ायर जैसे प्रोडक्ट नई 'Mijia' ब्रांडिंग के तहत बेचे जाएंगे. यह भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी के घरेलू उत्पादों की पैकेजिंग और पेशकश के तरीके में एक बदलाव को दर्शाता है. Mijia का क्या मतलब है?

Xiaomi ने कहा कि Mijia – जिसका मतलब 'Mi Home' है – ग्रुप का ग्लोबल होम और लाइफ़स्टाइल ब्रांड है. आगे चलकर, भारत में बेचे जाने वाले होम और लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट्स पर 'Mijia by Xiaomi' की ब्रांडिंग होगी. यह कंपनी के मौजूदा ब्रांड्स (जैसे Redmi और POCO) की लिस्ट में शामिल हो जाएगा. यह लॉन्च Xiaomi की बड़ी 'Human x Car x Home' स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे कंपनी ने सबसे पहले 2023 में ग्लोबल लेवल पर पेश किया था. यह इकोसिस्टम Xiaomi के HyperOS सॉफ़्टवेयर के ज़रिए स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट होम डिवाइस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है.