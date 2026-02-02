ETV Bharat / technology

Xiaomi के नए प्रीमियम सर्विस सेंटर भारत में शुरू, 15 नए शहर होंगे शामिल

Xiaomi भारत में 2026 तक 15 नए शहरों में सर्विस सेंटर खोलकर आफ्टर-सेल्स सपोर्ट को और मजबूत करेगा.

Xiaomi will provide faster and better repair services to customers within 24 hours by opening new premium service centers in India.
Xiaomi भारत में नए प्रीमियम सर्विस सेंटर खोलकर ग्राहकों को 24 घंटे में तेज़ और बेहतर रिपेयर सुविधा देगा. (Image Credit: Screenshot/Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Xiaomi भारत में अपने कस्टमर सर्विस नेटवर्क को और मज़बूत करने जा रहा है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 2026 की पहली तिमाही यानी Q1 2026 तक देश के 15 नए शहरों में अपने नए सर्विस सेंटर्स खोलेगी. यह कदम शाओमी की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह पूरे भारत में कुल 100 सर्विस सेंटर्स स्थापित करना चाहता है.

कंपनी ने बताया कि यह नया विस्तार 2025 में शुरू किए गए पहले चरण की सफलता के बाद किया जा रहा है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक तेज़, भरोसेमंद और स्पेशलाइज्ड सर्विस सपोर्ट पहुंचाना है. Xiaomi ने यह भी साफ किया कि नए सर्विस सेंटर्स को अलग-अलग स्टेज में Q1 2026 तक खोला जाएगा, ताकि देश के अलग-अलग क्षेत्रों को कवर किया जा सके.

चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी के मुताबिक, 29 जनवरी को सबसे पहले लुधियाना और इंदौर में नए सर्विस सेंटर्स शुरू किए गए. इसके अगले ही दिन यानी 30 जनवरी को विशाखापट्टनम, सूरत और लखनऊ में भी नए सेंटर खोले गए. बाकी बचे शहरों में सर्विस सेंटर्स आने वाले महीनों में स्टेजवाइज़ तरीके से खुलेंगे.

प्रीमियम सर्विस सेंटर्स की सुविधाएं

कंपनी ने कहा कि ये नए सर्विस सेंटर्स आम सर्विस पॉइंट्स से अलग होंगे. यहां ग्राहकों को फास्ट रिपेयरिंग यानी कम समय में रिपेयर की सुविधा, एक्सपीरियंस ज़ोन, पेपरलेस सर्विस प्रोसेस और ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ मिलेगा. इसके अलावा ग्राहक इन सेंटर्स पर शाओमी के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर और खरीद भी सकेंगे. हर बुधवार को "Xiaomi Days" के तहत कम्युनिटी एक्टिविटीज भी आयोजित की जाएंगी.

शाओमी ने बताया कि महिलाओं के लिए 30 दिन की सर्विस डिस्काउंट सुविधा दी जाएगी. वहीं, डिफेंस पर्सनल और दिव्यांग ग्राहकों को लाइफटाइम सर्विस चार्ज छूट का फायदा भी होगा. सीमित समय के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स पर 50% तक की छूट और चुनिंदा डिवाइसेज़ पर फ्री स्क्रीन प्रोटेक्टर भी दिए जाएंगे.

कंपनी के अनुसार, 2025 में शुरू किए गए पहले 10 सर्विस सेंटर्स पर करीब 95% डिवाइसेज़ को 24 घंटे के भीतर में रिपेयर करके डिलीवर किया गया. कंपनी का दावा है कि ग्राहकों की सर्विस सेंटर पर रिपीट विज़िट यानी रिपेयर कराने के लिए डिवाइस देने के बाद उसके लिए दोबारा सर्विस सेंटर पर जाने का आंकड़ा 1% से भी कम रहा. इसके अलावा कस्टमर शिकायतें 0.5 प्रतिशत से नीचे रहीं. शाओमी के प्रीमियम सर्विस सेंटर्स पर 24 घंटे में प्राथमिकता के आधार पर रिपेयर और ज़रूरत पड़ने पर स्टैंडबाय डिवाइस भी दिए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: 2025 में भारत का नंबर-1 स्मार्टफोन ब्रांड बना Vivo, पीछे हो गए Samsung और Xiaomi

TAGGED:

XIAOMI
XIAOMI SERVICE CENTRE INDIA
XIAOMI PREMIUM SERVICE CENTRES
XIAOMI INDIA SERVICE EXPANSION
XIAOMI CUSTOMER SERVICE INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.