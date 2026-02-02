ETV Bharat / technology

Xiaomi के नए प्रीमियम सर्विस सेंटर भारत में शुरू, 15 नए शहर होंगे शामिल

Xiaomi भारत में नए प्रीमियम सर्विस सेंटर खोलकर ग्राहकों को 24 घंटे में तेज़ और बेहतर रिपेयर सुविधा देगा. ( Image Credit: Screenshot/Xiaomi )

हैदराबाद: Xiaomi भारत में अपने कस्टमर सर्विस नेटवर्क को और मज़बूत करने जा रहा है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 2026 की पहली तिमाही यानी Q1 2026 तक देश के 15 नए शहरों में अपने नए सर्विस सेंटर्स खोलेगी. यह कदम शाओमी की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह पूरे भारत में कुल 100 सर्विस सेंटर्स स्थापित करना चाहता है. कंपनी ने बताया कि यह नया विस्तार 2025 में शुरू किए गए पहले चरण की सफलता के बाद किया जा रहा है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक तेज़, भरोसेमंद और स्पेशलाइज्ड सर्विस सपोर्ट पहुंचाना है. Xiaomi ने यह भी साफ किया कि नए सर्विस सेंटर्स को अलग-अलग स्टेज में Q1 2026 तक खोला जाएगा, ताकि देश के अलग-अलग क्षेत्रों को कवर किया जा सके. चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी के मुताबिक, 29 जनवरी को सबसे पहले लुधियाना और इंदौर में नए सर्विस सेंटर्स शुरू किए गए. इसके अगले ही दिन यानी 30 जनवरी को विशाखापट्टनम, सूरत और लखनऊ में भी नए सेंटर खोले गए. बाकी बचे शहरों में सर्विस सेंटर्स आने वाले महीनों में स्टेजवाइज़ तरीके से खुलेंगे.