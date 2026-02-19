ETV Bharat / technology

75 इंच की 4K डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi QLED TV X Pro 75, जानें कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने भारत में 75 इंच डिस्प्ले वाला QLED TV X Pro 75 लॉन्च किया, जिसमें 4K, Dolby Vision और दमदार साउंड मिलता है.

Xiaomi launched its largest ever 75-inch QLED TV in India, which offers a theatre-like viewing experience.
Xiaomi ने भारत में अपना अब तक का सबसे बड़ा 75 इंच QLED टीवी लॉन्च किया, जो थिएटर जैसा शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है. (Xiaomi)
हैदराबाद: चीन की कंपनी शाओमी ने स्मार्ट टीवी सेगमेंट में अपना अभी तक का सबसे बड़ा QLED टीवी भारत में लॉन्च कर दिया है. इस नई स्मार्ट टीवी का नाम QLED Xiaomi QLED TV X Pro 75 है, जिसमें 75 इंच का 4K डिस्प्ले दिया गया है. यह टीवी खासतौर पर उन यूज़र्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है, जो घर पर थिएटर जैसा बड़ा और दमदार व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं.

Xiaomi QLED TV X Pro 75 में Dolby Vision, HDR10+ और Filmmaker Mode का सपोर्ट मिलता है. कंपनी का दावा है कि फिल्ममेकर मोड ओरिजिनल फ्रेम रेट, कलर और आस्पेक्ट रेशियो को बरकरार रखता है, जिससे फिल्में वैसी ही दिखती हैं, जैसी मेकर्स ने बनाई हैं. इसके अलावा, तेज मूवमेंट वाले सीन में ब्लर कम करने के लिए DLG 120Hz और MEMC जैसी मोशन टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

Xiaomi QLED TV X Pro 75 supports Filmmaker Mode.
Xiaomi QLED TV X Pro 75 में Filmmaker Mode का सपोर्ट मिलता है (Xiaomi)

Xiaomi QLED TV X Pro 75: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

इस टीवी में 75 इंच का OLED पैनल दिया गया है, जिसका रेजॉल्यूशन 3840×2160 पिक्सल है. इस टीवी का डिज़ाइन लगभग बेजल-लेस है और कंपनी के मुताबिक इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 97.76 प्रतिशत तक जाता है, जिससे देखने का अनुभव और ज्यादा इमर्सिव बनता है. इसके अलावा गेमिंग पसंद करने वालों के लिए इसमें कई खास फीचर्स भी दिए गए हैं. टीवी में Auto Low Latency Mode यानी ALLM का सपोर्ट मिलता है, जिससे कंसोल गेमिंग के दौरान इनपुट लैग कम होता है.

To improve the gaming experience, the TV supports Auto Low Latency Mode i.e. ALLM.
गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए टीवी में Auto Low Latency Mode यानी ALLM का सपोर्ट मिलता है. (Xiaomi)

इस टीवी के हार्डवेयर की बात करें तो इसमें क्वाड-कोर A55 प्रोसेसर दिया गया है और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है. कनेक्टिविटी के लिए टीवी में तीन HDMI पोर्ट दिए गए हैं, जिनमें से एक eARC सपोर्ट करता है. इसके अलावा USB पोर्ट, Ethernet, Optical और AV जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं. वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast और Miracast का सपोर्ट दिया गया है.

इन सभी चीजों के अलावा शाओमी का यह टीवी साउंड के लिए काफी शानदार है. इसमें Xiaomi QLED TV X Pro 75 में 34W का बॉक्स स्पीकर सिस्टम मिलता है, जो Dolby Audio, DTS X और DTS Virtual:X को सपोर्ट करता है. इस टीवी में PatchWall इंटरफेस दिया गया है, जिसके जरिए टीवी में यूनिवर्सल सर्च, Kids Mode, पैरेंटल कंट्रोल और फ्री लाइव TV चैनल्स जैसी सुविधाएं मिलती है.

Xiaomi QLED TV X Pro 75
Xiaomi QLED TV X Pro 75 के फीचर्स (Xiaomi)

Xiaomi QLED TV X Pro 75: कीमत और ऑफर्स

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो Xiaomi QLED TV X Pro 75 की भारत में कीमत 69,999 रुपये रखी गई है. हालांकि, कंपनी ने इस टीवी पर एक लॉन्च ऑफर भी दिया है, जिसकी मदद से इस टीवी को यूज़र्स बैंक डिस्काउंट के साथ 64,999 रुपये में खरीद सकते हैं और 5,000 रुपये बचा सकते हैं. इसके अलावा शाओमी इस टीवी को प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को 10,999 रुपये की चार साल की कम्प्लीट वारंटी भी दे रही है. आपको बता दें कि इस टीवी को 27 फरवरी से शाओमी इंडिया की वेबसाइट पर बिक्री के लिए पेश किया जा सकता है. कुल मिलाकर, यह टीवी बड़े स्क्रीन और दमदार फीचर्स चाहने वालों के लिए एक प्रीमियम विकल्प बनकर सामने आया है.

