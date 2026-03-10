Xiaomi Pad 8 भारत में लॉन्च: 144Hz 3.2K डिस्प्ले और 9200mAh बैटरी से लैस, जानें कीमत
भारत में Xiaomi Pad 8 लॉन्च हुआ. इसमें Snapdragon 8s Gen 4, 144Hz 3.2K डिस्प्ले, 9200mAh बैटरी और AI फीचर्स मिलते हैं.
Published : March 10, 2026 at 2:53 PM IST
हैदराबाद: शाओम ने भारत में अपना प्रीमियम एंड्रॉयड टैबलेट Xiaomi Pad 8 लॉन्च कर दिया है. यह टैबलेट दमदार प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और बड़ी बैटरी पैक के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि यह टैबलेट खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है, जो काम, पढ़ाई और क्रिएटिव कामों के लिए एक पावरफुल डिवाइस चाहते हैं. आइए हम आपको इस नए टैबलेट के तमाम मुख्य स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
Xiaomi Pad 8 में 11.2 इंच का 3.2K रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. डिस्प्ले Dolby Vision, HDR10 और DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो देखने का अनुभव बेहतर हो जाता है. परफॉर्मेंस के लिए इस टैबलेट में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है.
इसमें 3.2GHz तक की क्लॉक स्पीड वाला Cortex-X4 कोर और Adreno 825 GPU मिलता है. टैबलेट में 8GB और 12GB RAM के साथ 256GB तक की स्टोरेज का विकल्प दिया गया है. यह डिवाइस HyperOS 3 पर चलता है और इसमें AI राइटिंग, AI क्रिएशन टूल्स और लाइव AI सबटाइटल जैसे फीचर्स मिलते हैं. फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.
We’ve pushed the boundaries of engineering to bring you the #XiaomiPad8, the Slimmest Flagship Android Tablet of the year.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) March 10, 2026
From the vibrant 3.2K ImmersiView Display to the long-lasting 9200mAh battery, with the next-gen connectivity of #XiaomiHyperOS3, this is the ultimate tool… pic.twitter.com/92go6Cqnlf
इसके साथ ही टैबलेट में क्वाड स्पीकर सेटअप है, जो Dolby Atmos और Hi-Res ऑडियो को सपोर्ट करता है. Xiaomi Pad 8 में 9,200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके अलावा यह टैबलेट Wi-Fi 7, Bluetooth, USB Type-C और कई एडवांस सेंसर के साथ आता है.
कीमत, ऑफर्स और बिक्री
Xiaomi Pad 8 की कीमत 33,999 रुपये से शुरू होती है. इस कीमत में आपको 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. इस टैबलेट का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 36,999 रुपये है. इसके अलावा 12GB + 256GB स्टोरेज वाला Nano Texture Display वेरिएंट 38,999 रुपये में मिलेगा. कंपनी ने इसका Creator's Edition भी पेश किया है, जिसकी कीमत 41,999 रुपये रखी गई है, जबकि Nano Texture Creator's Edition की कीमत 43,999 रुपये है.
यह टैबलेट ग्रैफाइट ग्रे और टाइटेनियम ब्लू समेत दो रंगों में लॉन्च किया गया है. इसकी बिक्री 17 मार्च की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. ग्राहक इसे अमेज़न, शाओमी इंडिया की वेबसाइट और कंपनी के ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकेंगे. लॉन्च ऑफर के तहत एसबीआई क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा फुल स्वाइप पेमेंट करने पर ग्राहकों को 2,750 रुपये की छूट मिलेगी. इन ऑफर्स के बाद इस टैबलेट की शुरुआती कीमत घटकर 30,999 रुपये तक आ जाती है. यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा. इसके अलावा 17 से 31 मार्च के बीच टैबलेट खरीदने वाले ग्राहकों को एक साल की अतिरिक्त वारंटी भी दी जाएगी.