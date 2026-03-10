ETV Bharat / technology

Xiaomi Pad 8 भारत में लॉन्च: 144Hz 3.2K डिस्प्ले और 9200mAh बैटरी से लैस, जानें कीमत

Xiaomi Pad 8 में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट दिया गया है. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: शाओम ने भारत में अपना प्रीमियम एंड्रॉयड टैबलेट Xiaomi Pad 8 लॉन्च कर दिया है. यह टैबलेट दमदार प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और बड़ी बैटरी पैक के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि यह टैबलेट खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है, जो काम, पढ़ाई और क्रिएटिव कामों के लिए एक पावरफुल डिवाइस चाहते हैं. आइए हम आपको इस नए टैबलेट के तमाम मुख्य स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं. फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Xiaomi Pad 8 में 11.2 इंच का 3.2K रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. डिस्प्ले Dolby Vision, HDR10 और DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो देखने का अनुभव बेहतर हो जाता है. परफॉर्मेंस के लिए इस टैबलेट में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है. इसमें 3.2GHz तक की क्लॉक स्पीड वाला Cortex-X4 कोर और Adreno 825 GPU मिलता है. टैबलेट में 8GB और 12GB RAM के साथ 256GB तक की स्टोरेज का विकल्प दिया गया है. यह डिवाइस HyperOS 3 पर चलता है और इसमें AI राइटिंग, AI क्रिएशन टूल्स और लाइव AI सबटाइटल जैसे फीचर्स मिलते हैं. फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.