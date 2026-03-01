ETV Bharat / technology

Xiaomi Pad 8 ग्लोबल मार्केट में हुआ लॉन्च, जानें क्या है फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Xiaomi Pad 8 ग्लोबल मार्केट में हुआ लॉन्च ( फोटो - Xiaomi )

हैदराबाद: चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपना नया Xiaomi Pad 8 लॉन्च कर दिया है. इस टैबलेट को फ्लैगशिप Xiaomi 17 सीरीज़ के साथ उतारा गया है. यह नया टैबलेट पिछले साल के Xiaomi Pad 7 का अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें 11.2 इंच की LCD स्क्रीन मिलती है. इस टैबलेट में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें 9,200mAh की बैटरी मिलती है. कंपनी के मुताबिक, Xiaomi Pad 8, Xiaomi Focus Pen Pro स्टाइलस और Focus कीबोर्ड के साथ काम करता है. Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Focus Pen Pro की कीमत

कीमत की बात करें तो Xiaomi Pad 8 को कंपनी ने EUR 449.9 यानी लगभग 48,397 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जो इसके बेस वेरिएंट 8GB RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के लिए है. कंपनी ने इस टैबलेट को टाइटेनियम ब्लू और कलरवे में बेचने के लिए उतारा गया है, और इसे बिगिनिंग से खरीदा जा सकता है. वहीं Xiaomi Focus Pen Pro की कीमत पर नजर डालें तो इसे EUR 99.99 यानी लगभग 10,756 रुपये में उतारा गया है.