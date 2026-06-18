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भारत में अब फ्रिज, वाशिंग मशीन भी बनाएगी Xiaomi, Samsung और LG जैसे ब्रांड्स से होगी टक्कर!

शाओमी इंडिया लार्ज अप्लायंसेज मार्केट में उतरेगी, जबकि सीएमओ अनुज शर्मा आठ साल बाद कंपनी छोड़कर नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं. ( Image Credit: Screenshot/Xiaomi )

हैदराबाद: शाओमी इंडिया के लिए यह साल यानी 2026 कई मायनों में काफी अहम साबित हो रहा है. एक तरफ कंपनी पिछले एक दशक की सबसे बड़ी रणनीतिक छलांग लगाने जा रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अनुज शर्मा आठ साल बाद कंपनी से विदा हो रहे हैं. यह दोनों ख़बर एक ही क्लोज्ड डोर मीडिया मीटिंग में सामने आईं, जिसमें कंपनी के सीनियर लीडरशिप ने आगे की स्ट्रैटेजी और लीडरशिप बदलाव को लेकर खुलकर बात की. लार्ज अप्लायंसेज में शाओमी की एंट्री शाओमी इंडिया ने जुलाई 2014 MI 4 स्मार्टफोन के साथ भारतीय मार्केट में शुरुआत की थी. उस वक्त से लेकर अभी तक कंपनी ने स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, TWS, वियरेबल्स और कुछ आईओटी प्रोडक्ट्स तक अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया, लेकिन कभी भी लार्ज अप्लायंसेज सेगमेंट में कदम नहीं रखा. अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि साल 2026 की दूसरी छमाही यानी जून 2026 के बाद से वो लार्ज अप्लायंसेज के सेगमेंट में भी एंट्री करने जा रही है. शाओमी इंडिया के सीओओ सुधीन माथुर ने बताया कि कंपनी फिलहाल इन प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर रही है, हालांकि अभी पहले प्रोडक्ट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सुधीन ने यह भी कहा कि कंपनी का फोकस लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे साउथ-ईस्ट एशिया में किया गया था, जो चीन के बाहर कंपनी का पहला बाजार था जहां अप्लायंसेज लॉन्च किए गए थे. अलेक्जेंडर टैंग को मिली बड़ी जिम्मेदारी अलेक्जेंडर टैंग शाओमी की इस पूरी नई स्ट्रैटेजी के सबसे अहम हिस्से रहे. उन्हें हाल ही में शाओमी इंडिया का नया हेड बनाया गया है. वो पहले साउथ-ईस्ट एशिया रीज़न को लीड कर रहे थे, जिसमें फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर जैसे पांच इंटरनेशनल मार्केट शामिल थे. सुधीन के मुताबिक, अलेक्जेंडर ने उन बाजारों को सिर्फ मोबाइल फोन मार्केट से आगे बढ़ाकर होम अप्लायंसेज तक पहुंचाया था और अब उनका वही अनुभव भारत में भी काम आएगा. इसमें खास बात यह है कि अब भारत को साउथ एशिया रीजन का हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा और अलेक्जेंडर इस पूरे रीजन के जनरल मैनेजर के तौर पर काम करेंगे. कंपनी के सीएमओ अनुज शर्मा ने इस मौके पर बताया कि शाओमी पहले भी एयर प्यूरीफायर जैसे प्रोडक्ट्स बना चुकी है, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस और स्केल नहीं था, जो अब लार्ज अप्लायंसेज में दिखाने की तैयारी है. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल कंपनी ने अपनी स्मार्टवॉच को लोकलाइज किया था, जो भारत में बनने वाला पहला शाओमी वियरेबल था और अब एयर प्यूरीफायर की लोकलाइजेशन भी पूरी हो चुकी है.