ETV Bharat / technology

Xiaomi लाएगा Samsung जैसा Privacy Display फीचर, HyperOS 4 के साथ होगा लॉन्च

Samsung का Privacy Display हार्डवेयर-बेस्ड है जबकि Xiaomi का सॉफ्टवेयर-बेस्ड फीचर पुराने फोन पर भी अपडेट से आ सकता है. ( Image Credit: Samsung )

जाने-माने टिपस्टर योगेश ब्रार के मुताबिक, शाओमी एक सैमसंग-स्टाइल प्राइवेसी मोड पर काम कर रहा है, जो HyperOS 4 के साथ इस साल के अंत तक आ सकता है. इससे पहले डिजिटल चैट स्टेशन का एक लीक भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियां अपने आने वाले फ्लैगशिप फोन के लिए इस फीचर को टेस्ट कर रही हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि Xiaomi 18 सीरीज़ इस फीचर को पाने वाले पहले फोन में शामिल होगी.

सैमसंग ने इसी साल Galaxy S26 Ultra में Privacy Display फीचर लॉन्च करके इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया था. अब ख़बर आ रही है शाओमी भी इसी तरह का फीचर अपने फोन में लाने की तैयारी कर रहा है.

हैदराबाद: आमतौर पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर फोन चलाते वक्त यह डर हमेशा रहता है कि कोई पास खड़ा व्यक्ति हमारी स्क्रीन झांककर देख रहा होगा. चाहे बैंकिंग ऐप हो, कोई निजी मैसेज हो या ऑफिस का जरूरी ईमेल - स्क्रीन प्राइवेसी आज के दौर में एक असली ज़रूरत बन चुकी है.

अब एक अहम सवाल यह है कि सैमसंग और शाओमी के इस फीचर में क्या फर्क होगा. सैमसंग का प्राइवेसी डिस्प्ले हार्डवेयर बेस्ड है. Galaxy S26 Ultra में Flex Magic Pixel टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो डिस्प्ले के पिक्सल के व्यवहार को बदलकर साइड से स्क्रीन देखना लगभग नामुमकिन बना देती है.

यह HP Sure View और Lenovo PrivacyGuard जैसे बिज़नेस लैपटॉप में मिलने वाले प्राइवेसी फिल्टर जैसा काम करता है. हालांकि, सैमसंग के इस फीचर की एक शिकायत भी सामने आई है कि यह स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर देता है और कुछ यूज़र्स को आंखों पर ज़ोर पड़ने की दिक्कत भी हुई है.

शाओमी का अपना तरीका अलग हो सकता है. चूंकि यह फीचर HyperOS 4 के ज़रिए आएगा इसलिए यह सॉफ्टवेयर-ड्रिवन होने की संभावना है. इस BlackBerry के पुराने Privacy Shade मोड की तरह स्क्रीन का ज़्यादातर हिस्सा डार्क हो जाएगा और सिर्फ एक छोटा हिस्सा एक्टिव व्यूइंग एरिया के रूप में दिखेगा.

सॉफ्टवेयर-बेस्ड होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए किसी खास हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होगी. इसका मतलब है कि यह फीचर पुराने शाओमी फोन पर भी अपडेट के ज़रिए आ सकता है, जो सैमसंग के हार्डवेयर-बेस्ड सॉल्यूशन से बड़ा फर्क है. साथ ही ब्राइटनेस कम होने या आंखों में थकान जैसी दिक्कतों से भी बचा जा सकेगा.

अगर आप डिस्प्ले प्राइवेसी को ज़रूरी मानते हैं तो HyperOS 4 और Xiaomi 18 सीरीज़ की आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करना समझदारी होगी. यह अभी सिर्फ लीक पर आधारित जानकारी है, शाओमी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है.