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Xiaomi HyperOS 4 का ग्लोबल शेड्यूल रिलीज़, देखें किस फोन को कब मिलेगा नया सॉफ्टवेयर अपडेट

नए सॉफ्ट लाइट ग्लास डिजाइन में पारदर्शी पैनल, परतों वाले नोटिफिकेशन, नई लॉक स्क्रीन और ज्यादा कस्टमाइजेशन विकल्प भी मिलेंगे. ( Xiaomi )

हैदराबाद: शाओमी ने अपने नए सॉफ्टवेयर HyperOS 4 का ग्लोबल रोलआउट शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है. कंपनी का कहना है कि यह स्टेबल अपडेट नवंबर से शाओमी, रेडमी और पोको के एलिजिबल फोन और टैबलेट में आना शुरू हो रहा है और दिसंबर तक बाकी डिवाइस में भी नया अपडेट आ जाएगा. कुल मिलाकर 82 फोन और टैबलेट में नया अपडेट मिलेगा और इसे तीन फेज़ में रोलआउट किया जाएगा. सितंबर में ग्लोबल बीटा प्रोग्राम में गिने-चुने फ्लैगशिप फोन थे.

शाओमी ने पूरे रोलआउट को तीन हिस्समों में बांटा है. सबसे पहले फेज़ की शुरुआत इसी महीने यानी नवंबर से हो रही है. इस दौरान Xiaomi 17 और Xiaomi 15 जैसे नए फ्लैगशिप फोन्स के साथ-साथ रेडमी नोट 17 और नोट 15 सीरीज, पोको F8 और X8 सीरीज और शाओमी पैड 8 टैबलेट को भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा. दूसरे फेज़ नवंबर के बीच में आएगा और उस दौरान Xiaomi 15T Pro, 15T, Poco F9, F7 सीरीज के फोन्स और Xiaomi Pad 7 जैसे डिवाइस को नया अपडेट मिलेगा.

तीसरा फेज़ दिसंबर में शुरू होगा और उस दौरान पुराने मॉडल्स को नए ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट मिलेगा. इनमें Xiaomi 14, Xiaomi 13 समेत शाओमी मिक्स फ्लिप, रेडमी नोट 14 और पोको F6 सीरीज के स्मार्टफोन्स शाामिल होंगे. आइए हम आपको एक टेबल के माध्यम से सभी डिवाइस के नाम और उनमें नया अपडेट आने की टाइमलाइन बताते हैं: