Xiaomi HyperOS 4 का ग्लोबल शेड्यूल रिलीज़, देखें किस फोन को कब मिलेगा नया सॉफ्टवेयर अपडेट
शाओमी ने हाइपरओएस 4 का ग्लोबल शेड्यूल जारी किया है, जिसमें नवंबर से दिसंबर तक 82 फोन और टैबलेट को अपडेट मिलेगा.
Published : November 4, 2026 at 2:20 PM IST
हैदराबाद: शाओमी ने अपने नए सॉफ्टवेयर HyperOS 4 का ग्लोबल रोलआउट शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है. कंपनी का कहना है कि यह स्टेबल अपडेट नवंबर से शाओमी, रेडमी और पोको के एलिजिबल फोन और टैबलेट में आना शुरू हो रहा है और दिसंबर तक बाकी डिवाइस में भी नया अपडेट आ जाएगा. कुल मिलाकर 82 फोन और टैबलेट में नया अपडेट मिलेगा और इसे तीन फेज़ में रोलआउट किया जाएगा. सितंबर में ग्लोबल बीटा प्रोग्राम में गिने-चुने फ्लैगशिप फोन थे.
शाओमी ने पूरे रोलआउट को तीन हिस्समों में बांटा है. सबसे पहले फेज़ की शुरुआत इसी महीने यानी नवंबर से हो रही है. इस दौरान Xiaomi 17 और Xiaomi 15 जैसे नए फ्लैगशिप फोन्स के साथ-साथ रेडमी नोट 17 और नोट 15 सीरीज, पोको F8 और X8 सीरीज और शाओमी पैड 8 टैबलेट को भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा. दूसरे फेज़ नवंबर के बीच में आएगा और उस दौरान Xiaomi 15T Pro, 15T, Poco F9, F7 सीरीज के फोन्स और Xiaomi Pad 7 जैसे डिवाइस को नया अपडेट मिलेगा.
The Xiaomi HyperOS 4 official version starts rolling out! 🎉 Eligible users will receive the OTA update in phases from today! Enjoy exploring the new features, and don't forget to share your feedback with us through the Services & Feedback app. We'd love to hear what you think! #XiaomiHyperOS4RolloutPlan #Xiaomi— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) November 4, 2026
तीसरा फेज़ दिसंबर में शुरू होगा और उस दौरान पुराने मॉडल्स को नए ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट मिलेगा. इनमें Xiaomi 14, Xiaomi 13 समेत शाओमी मिक्स फ्लिप, रेडमी नोट 14 और पोको F6 सीरीज के स्मार्टफोन्स शाामिल होंगे. आइए हम आपको एक टेबल के माध्यम से सभी डिवाइस के नाम और उनमें नया अपडेट आने की टाइमलाइन बताते हैं:
HyperOS 4 ग्लोबल रोलआउट शेड्यूल
|टाइमलाइन
|कैटेगरी
|डिवाइस
|नवंबर की शुरुआत 2026
|शाओमी
|Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
|रेडमी
|Redmi Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C
|पोको
|POCO F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro, X8 Pro Iron Man Edition, X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85
|टैबलेट
|Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8
|मध्य नवंबर 2026
|शाओमी
|Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
|पोको
|POCO F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition
|टैबलेट
|Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, POCO Pad X1, POCO Pad M1
|दिसंबर 2026
|शाओमी
|Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
|रेडमी
|Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro
|पोको
|POCO F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro
|टैबलेट
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, POCO Pad C1
क्या है नया: सॉफ्ट लाइट ग्लास डिजाइन
HyperOS 4 में शाओमी का नया सॉफ्ट लाइट ग्लास (Soft Light Glass) डिजाइन मिलेगा. इसमें ट्रांसपैरेंट पैनल, लेयर्स वाले नोटिफिकेशन, नई लॉक स्क्रीन और कस्टमाइजेशन के ज्यादा विकल्प है. परफॉर्मेंस और डिवाइस मैनेजमेंट में सुधार किए गए हैं. यह लुक एपल के लिक्विड ग्लास जैसा है. रिपोर्ट के मुताबिक Oppo ColorOS 17 में और गूगल Android 17 में ऐसे ही ट्रांसलूसेंट इफेक्ट ला रहे हैं.