HyperOS 3 का रोलआउट शुरू, भारत में इन डिवाइस को मिला Android 16 अपडेट

Xiaomi ने भारत में HyperOS 3 अपडेट शुरू किया, जिसमें Android 16, HyperIsland और नए HyperAI टूल्स शामिल हैं. ( फोटो क्रेडिट: Xiaomi )

इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सबसे पहले Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max लॉन्च किए गए थे, जिन्हें कंपनी ने अपने सितंबर 2025 के लॉन्च इवेंट में पेश किया था. अब धीरे-धीरे पुराने और मिड-रेंज डिवाइसेज़ को भी HyperOS 3 मिलने लगा है.

शाओमी इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड पीआर, संदीप शर्मा ने अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि, Xiaomi Hyper OS3 को रोलआउट करना शुरू कर दिया गया है. इसके साथ उन्होंने उन डिवाइस के नामों को भी मेंशन किया, जिनमें यह लेटेस्ट अपडेट मिलना शुरू हो चुका हैं:

हैदराबाद: शाओमी ने भारत में अपने यूज़र्स के लिए HyperOS 3 अपडेट का रोलआउट शुरू कर दिया है. शाओमी, रेडमी और पोको के कई स्मार्टफोन्स में HyperOS 3 अपडेट को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह अपडेट Android 16 पर बेस्ड है. यह अपडेट इन ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स के साथ-साथ टैबलेट्स में भी पहुंच रहा है. आइए हम आपको बताते हैं कि शाओमी के किन फोन में यह नया ओएस अपडेट मिलेगा.

यूज़र्स अपने फोन या टैबलेट में जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि अपडेट आया है या नहीं. इसके लिए यूज़र्स को Settings में जाकर My Device सेक्शन खोलना होगा. उसके बाद ऊपर दिख रहे HyperOS बैनर पर टैप करें और फिर Check for update ऑप्शन चुनें. अगर अपडेट उपलब्ध होगा तो Download and Install का ऑप्शन दिखेगा. इंस्टॉलेशन के दौरान डिवाइस एक दो बार रीस्टार्ट भी हो सकता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है.

HyperOS 3 के खास फीचर्स

HyperOS 3 का सबसे बड़ा हाइलाइट HyperIsland फीचर हैं, जो काफी हद तक एप्पल के Dynamic Island जैसा है. इससे स्क्रीन के टॉप पर पिल शेप में नोटिफिकेशन दिखाता है, जिससे जरूरी अलर्ट्स एक नजर में समझ आ जाते हैं. इसके अलावा डायनमिक आइलैंड में चार्जिंग के दौरान फोन की चार्जिंग स्पीड भी दिखती है.

इसके अलावा अपडेट में नया dual island design दिया गया है. इसकी मदद से यूज़र बिना ऐप बदले ही अलग-अलग टास्क मैनेज कर सकते हैं. वहीं, स्टिल फोटो से डायनैमिक वॉलपेपर और सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन बनाने का फीचर भी जोड़ा गया है.

Android 16 बेस्ड HyperOS 3 में Xiaomi HyperAI tools भी शामिल हैं. इनमें AI writing tools, स्मार्ट स्क्रीन रिकॉग्निकेश और DeepThink mode मिलता है. इसके अलावा यूज़र मैसेज और ईमेल का टोन बदल सकते हैं. इस अपडेट के साथ आया AI Speed Recognition फीचर ऑडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी सुधारने, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्ट बनाने और ऑडियो का सार निकालने में मदद करता है.