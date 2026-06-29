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Qi 50W वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड पर Xiaomi की मीटिंग, Apple, Google, Huawei भी शामिल

शाओमी ने बीजिंग में एक बड़ी मीटिंग होस्ट की, जिसमें एपल, गूगल और हुवावे ने मिलकर Qi 50W वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड पर चर्चा की.

This new standard could be launched by 2028, enabling phones from different brands to fast-charge using the same charger.
यह नया स्टैंडर्ड 2028 तक लॉन्च हो सकता है, जिससे अलग-अलग ब्रांड्स के फोन एक ही चार्जर से तेज़ चार्ज हो सकेंगे. (Image Credit: Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 8:48 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: वायरलेस चार्जिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और इसकी अगुवाई चीन की लोकप्रिय स्मार्टफोन कंपनी शाओमी कर रहा है. कंपनी ने हाल ही में बीजिंग स्थित अपने हेडक्वार्टर में एक अहम इंडस्ट्री मीटिंग होस्ट की है, जिसमें एप्पल, गूगल और हुवावे जैसी टेक कंपनियों ने हिस्सा लिया.

इस मीटिंग का मकसद नेक्सट जनरेशन के Qi 50W वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड को लेकर चर्चा करना था, जिसमें ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोटोटाइप टेस्टिंग और क्रॉस-ब्रांड कम्पैटिबिलिटी जैसे मुद्दों पर बात हुई. अगर यह नया स्टैंडर्ड पूरी तरह से लागू होता है, तो अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स एक ही Qi-सर्टिफाइड चार्जर और एक्सेसरीज़ के ज़रिए तेज़ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर सकेंगे.

चार दिनों तक चली मीटिंग

ITHome की रिपोर्ट के मुताबिक, वायरलेस पावर कंसोर्टियम (WPC) की यह Qi ऑफ-साइकिल मीटिंग 22 जून को शुरू हुई थी और 25 जून तक चली. ऐसा पहली बार हुआ है कि इस इंडस्ट्री के लिए इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन बीजिंग में हुआ हो. इस इवेंट में इंडस्ट्री से जुड़े कई पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए, जिन्होंने Qi 50W वायरलेस चार्जिंग के ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशन को रिव्यू किया. इसके अलावा प्रोटोटाइप इवैल्यूएशन और इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग पर भी काम हुआ.

रिपोर्ट में बताया गया है कि Qi 50W स्पेसिफिकेशन का डेवलपमेंट अब एडवांस स्टेज में पहुंच गया है और इसके ज्यादातर हार्डवेयर डिज़ाइन पैरामीटर्स फाइनल हो चुके हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि वायरलेस पावर कंसोर्टियम इस स्टैंडर्ड को साल 2028 में लॉन्च कर सकता है, जो मौजूदा Qi2 25W का सक्सेसर होगा. हालांकि इसके लिए अभी और टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का काम बचा हुआ है.

इस मीटिंग में वायरलेस चार्जिंग सप्लाई चेन से जुड़ी 20 से ज्यादा कंपनियों के रिप्रेज़ेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया. इनमें एपल, गूगल, हुवावे, ऑनर, ओप्पो, वीवो, शाओमी, एंकर इनोवेशन्स, NXP, रेनेसास, पैनासोनिक ऑटोमोटिव सिस्टम्स, फिलिप्स, डॉल्बी लैबोरेटरीज़ समेत कई अन्य कंपनियां भी शामिल थीं. इस दौरान 20 कंपनियों ने अपने प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन्स टेस्ट किए और क्रॉस-वेंडर इंटरऑपरेबिलिटी को वेरिफाई किया, जबकि 90 से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट इंजीनियर्स ने टेक्निकल सेशन्स में हिस्सा लिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि शाओमी एक ऐसे वायरलेस चार्जिंग आर्किटेक्चर की वकालत कर रही है, जो स्मॉल इंडक्टेंस, लो वोल्टेज और हाई पावर को एक साथ कॉम्बाइन करता है. कंपनी का मानना है कि इस अप्रोच से चार्जिंग कॉइल के भीतर पावर लॉस कम किया जा सकता है. इससे स्लिम यानी पतले डिवाइस में इंटीग्रेशन आसान होग और थर्मल परफॉर्मेंस, सेफ्टी और सिस्टम रिलायबिलिटी को बनाए रखते हुए चार्जिंग एफिशिएंसी बेहतर होगी.

शाओमी का प्रस्ताव

शाओमी ने इस प्रस्ताव को 2024 के आखिर में वायरलेस पावर कंसोर्टियम को सबमिट किया था, उसके बाद 2025 के दौरान कंपनी ने 25W और 50W के कम्पैटिबल इम्प्लीमेंटेशन्स डेमॉन्स्ट्रेट किए. इसके बाद उसने कई इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग भी पूरी की. उसके बाद कई डोमेस्टिक कंपनियों का सपोर्ट मिलने के बाद यह प्रपोज़ल साल 2026 की पहली तिमाही में Qi 50W ड्राफ्टिंग प्रोसेस में शामिल हो गया.

आपको बता दें कि वायरलेस पावर कंसोर्टियम की स्थापना 2008 में हुई थी और इसने Qi वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड को 2010 में पेश किया था. आज दुनियाभर में 13,000 से ज्यादा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं. Qi2 स्टैंडर्ड 2023 में मैग्नेटिक अलाइनमेंट और 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ आया था और 2024 के अंतिम में यह एक IEC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया. उसके बाद कंसोर्टियम ने 2025 में Qi2 25W पेश किया था और अब Qi 50W इसका नेक्स्ट बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है, जो स्मार्टफोन्स, चार्जर्स, व्हीकल्स और अन्य सपोर्टेड एक्सेसरीज़ में तेज़ चार्जिंग स्पीड और बेहतर कम्पैटिबिलिटी लाएगा.

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