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Xiaomi में आया AirDrop सपोर्ट, अब iPhone पर फाइल भेजना होगा आसान

HyperOS 3 आधारित Xiaomi डिवाइस जल्द ही Apple इकोसिस्टम के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और आसान डेटा ट्रांसफर प्रदान करेंगे. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: Android और iPhone यूजर्स के बीच फाइल शेयरिंग करने की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है. हमेशा यूज़र्स के लिए इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइसों के बीच में फाइल शेयर करना काफी चुनौती भरा काम रहा है. दोनों अलग-अलग इकोसिस्टम पर काम करते हैं, जिसके कारण फोटो, वीडियो और दस्तावेज़ भेजने के लिए अक्सर थर्ड-पार्टी ऐप्स या क्लाउड सर्विसेज़ का सहारा लेना पड़ा था. अब शाओमी ने इस समस्या को काफी हद तक कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि उसके Quick Share फीचर में AirDrop सपोर्ट जोड़ा जा रहा है, जिससे Xiaomi और Apple डिवाइस के बीच फाइल ट्रांसफर पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा. Xiaomi HyperOS की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, AirDrop सपोर्ट के जरिए यूजर्स अब फोटो, फाइल और अन्य दस्तावेज़ सीधे Apple डिवाइस पर भेज सकेंगे. इसका मतलब है कि शाओमी स्मार्टफोन से iPhone, iPad और MacBook पर कंटेंट शेयर करना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो जाएगा. यह सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी साबित हो सकती है जो Android और iOS दोनों इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हैं.